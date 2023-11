Si vous souhaitez une montre connectée qui suive votre santé, mais qui ne ressemble pas à un objet hyper bardé de technologie sur votre poignet, il est difficile de choisir. Mais un modèle se démarque, et il s’agit de la Withings ScanWatch 2 à qui nous avons fait passer un test.

En apparence, c’est une montre traditionnelle possédant un cadran analogique. Mais elle cache des options impressionnantes qui permettront d’effectuer plus d’une activité.

Présentation de la Withings ScanWatch 2

Les smartwatch hybrides font le lien entre les montres pourvues d’aiguilles physiques et les montres 100 % connectées. Combinant un certain degré de fonctionnalité mécanique et un chouïa de numérique, ces appareils sont très attrayants. Et sur le marché français, la Withings ScanWatch 2 est justement l’un des plus beaux modèles que l’on puisse trouver. Voilà pourquoi nous avons testé cette montre semi-connectée.

Elle a l’aspect, le toucher et le port d’une montre normale. Et pourtant, elle cache bien son jeu. Elle possède en effet un écran, situé dans la moitié supérieure du cadran. Sauf qu’il n’est pas toujours actif. Ensuite, elle est pourvue d’une couronne sur le côté droit, mais pas d’autres boutons ou moyens de contrôle.

Disponible en deux tailles de boîtier, vous pouvez choisir entre une Withings ScanWatch 2 de 42 mm ou 38mm. La version 42 mm est disponible en noir ou en blanc perle avec un boîtier en acier inoxydable. Tandis que la version 38 mm est disponible en couleur sable ou bleue avec un boîtier en or rose. Il est également possible d’acheter d’autres bracelets si vous désirez customiser votre ScanWatch 2.

Un design plutôt traditionnel

Classe, discrète, confortable et bien fabriquée, la ScanWatch 2 est belle à porter tous les jours. Elle va avec tout, et n’a certainement pas l’air d’un objet technologique. Son apparence n’est pas trop sportive. Et les index en relief sur le cadran ont un bel effet et accrochent la lumière de manière attrayante. Quant aux aiguilles, elles sont recouvertes d’une couche de luminescence pour que vous puissiez les voir dans l’obscurité.

Lors de notre test, notre Withings ScanWatch 2 a été livrée avec un bracelet en silicone noir très doux. De forme ronde, elle possède deux aiguilles physiques et une complication indiquant la progression vers votre objectif de pas à 6 heures. Le cadran est recouvert d’un verre saphir. Et c’est un appareil dont l’étanchéité est de 5ATM.

La combinaison de la boucle et de l’attache est solide et assez longue. De ce fait, il est peu probable que de nombreuses personnes aient des difficultés à l’ajuster confortablement. Il s’agit d’une attache rapide standard. Vous pouvez donc facilement la remplacer par n’importe quel bracelet de 20 mm si vous le souhaitez.

Fonctionnalités de santé

La montre semi-connectée ressemble vraiment à une analogique. Sauf quand nous l’avons mise en marche. Au poignet, elle est légère (environ 60 g) et très flexible. Mais quand vous levez le poignet, l’écran s’allume. Et quand vous appuyez ou tournez la couronne rotative, elle peut afficher votre fréquence cardiaque ou bien d’autres données. C’est grâce au minuscule écran OLED qui mesure 0,63 pouce situé en dessous des aiguilles principales que c’est possible.

C’est la façon dont les capteurs fonctionnent ensemble qui rend ce modèle de montre spécial. Lors de notre test de la Withings ScanWatch 2, nous avons pu mesurer notre température de peau et la température ambiante. Elle peut aussi fournir des données sur vos pas, les modes d’entraînement, le taux d’oxygène dans le sang 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Et la ScanWatch 2 peut aussi effectuer un électrocardiogramme. Cette option a été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) pour la détection de la fibrillation auriculaire. L’appareil vous alertera en cas de fréquence cardiaque faible ou élevée au repos et, à l’avenir (après une mise à jour du logiciel), en cas de fréquence cardiaque irrégulière.Ces données sont nécessaires pour comprendre votre état de santé, vos performances et votre taux de récupération journalier. Puis, c’est aussi très utile pour un suivi plus précis de vos périodes de sommeil.

La ScanWatch 2 lors de vos séances de sport

Pour suivre, l’appareil dispose d’une fonction de suivi automatique des séances d’entraînement. Mais elle n’est pas très performante. Elle n’affiche pas de notification comme sur l’Apple Watch ou la Pixel Watch. Elle se contente de suivre ce qu’elle pense que vous êtes en train de faire. Ce qui fait que vous aurez donc le soin de le découvrir dans l’application par la suite.

Pour démarrer une séance d’entraînement sur la ScanWatch 2 peut demander un peu d’effort. Il faut faire défiler le menu, puis les modes d’entraînement avant de commencer. Cependant, vous pouvez aussi exercer une pression longue sur la couronne rotative pour ouvrir le mode d’entraînement de votre choix. Ainsi, vous pourrez personnaliser la liste des entraînements disponibles.

Lors de notre test de la Withings ScanWatch 2, cela nous a fait gagner du temps. Et il est également appréciable que la mise en pause et la fin d’une séance d’entraînement requièrent également une pression longue sur la couronne rotative. De cette manière, il est peu probable que vous le fassiez par accident. Vous pouvez régler l’écran pour qu’il reste actif pendant l’entraînement ou pour qu’il s’éteigne afin d’économiser la batterie.

Suivi du sommeil

Il faut cependant savoir que la Withings ScanWatch 2 n’est pas un tracker de fitness du niveau d’un Garmin Epix Pro (Gen 2). Ce qui et qu’elle ne satisfera pas vraiment les adeptes de sport aguerris. Mais ses fonctionnalités sont plus proches de celles d’un tracker de fitness comme le Fitbit Charge 6, dans un écran beaucoup plus attrayant. C’est une montre hybride qui peut essentiellement vous permettre d’améliorer votre santé par le biais de mesures. Elle n’est pas vraiment faite pour vous faire progresser en termes de fitness.

En ce sens, c’est l’outil parfait permettant de suivre vos heures de sommeil. Cela a fonctionné parfaitement à chaque fois que nous avons porté la ScanWatch 2 la nuit pour ce test. Les données qu’elle fournit sont complètes et informatives. Le suivi du sommeil est sans aucun doute l’un de ses points forts, à condition que vous puissiez surmonter le poids de la montre pendant la nuit. Le matin, quand vos données sont prises, vous n’avez qu’à les consulter via votre smartphone.

Les options de la Withings ScanWatch 2 en matière de connectivité

En termes de connectivité, la Withings ScanWatch 2 peut parfaitement être liée aux smartphones Android et iOS. Cela se fait à l’aide de l’application Withings Health. Par conséquent, ce modèle de montre semi-connectée peut être couplée à Apple Health, Google Fit/Health Connect, Samsung Health, Strava, RunKeeper, Nest, IFTTT et MyFitnessPal. Cela peut paraître incroyable, mais c’est pourtant vrai. Et le fait que cet appareil ne soit pas capricieux sur ce critère est très avantageux pour tous les consommateurs. Ils peuvent la configurer facilement.

Par contre en ouvrant Withings Health, vous n’êtes pas accueilli par vos dernières statistiques. Ce sont des panneaux de notifications et des missions quotidiennes qui s’affichent. Cela oblige le porteur à faire défiler l’écran pour trouver vos mesures. Et ce n’est pas très pratique.

Si vous voulez bénéficier de plus d’options, l’onglet « Réaliser » contient des défis et des objectifs à long terme. Il y a aussi des publicités pour acheter d’autres produits Withings. Ce qui fait que l’application Santé est au final assez simple. Et bien qu’elle fournisse tout ce que vous voudriez normalement savoir, elle peut vous offrir beaucoup plus. Seulement, c’est payant. Donc cette montre semi-connectée est assez difficile à apprivoiser.

Enfin, l’application n’est pas personnalisable. Il est donc difficile de corriger les problèmes de conception. L’application Withings est moins conviviale que celle de Fitbit. Et vous obtiendrez davantage de Garmin et de Samsung Health sans payer de supplément.

Autonomie

Par la suite, nous sommes passés au test de l’autonomie de la Withings ScanWatch 2. Officiellement, nous l’avons porté pendant 11 jours. Durant ce laps de temps, nous avons utilisé les réglages standard de la montre semi-connectée. Cela comprenait les mesures de l’oxygène dans le sang en permanence, le suivi d’une séance d’entraînement par jour pendant la moitié de ce nombre de jours. Puis, nous avons également effectué le suivi de notre sommeil pendant huit des onze nuits. Or, au bout de cette période temporelle, le niveau de la batterie était de 40 %.

Cela indique que la revendication de Withings d’une autonomie de 30 jours, mais pas tout à fait juste. Mais il faut tout de même avouer que l’autonomie de cet appareil hybride est excellente. Même si la batterie ne tient au final que durant 19 jours, sur une seule charge, c’est un chiffre impressionnant.

Verdict

Les smartwatch hybrides se font rares de nos jours. Il est donc merveilleux de voir Withings se lancer à corps perdu dans la fabrication d’une montre semi-connectée aussi bien pensée. Elle possède le design que de nombreux consommateurs recherchent souvent. Et la technologie dont elle est pourvue est pertinente. Si bien que la FDA a donné son approbation à une caractéristique particulière. Cela permet d’avoir confiance lorsqu’elle donne des résultats généraux. Et avoir ce niveau de confiance dans un appareil qui surveille votre santé est très important.

Cependant, l’application Withings Health et son modèle d’abonnement ternissent un peu l’ensemble. Elle semble assez basique, et il est clair que des fonctionnalités plus intéressantes et plus utiles se cachent derrière le mur payant.

