Une vidéo de présentation de la Huawei Watch GT 5 a été divulguée avant sa sortie officielle

La Huawei Watch GT 5 fera bientôt ses débuts sur le marché mondial et avant sa sortie officielle, la montre connectée fait l’objet d’une fuite dans une vidéo de déballage en direct.

Le clip de 40 secondes montre le design complet et les nouvelles améliorations de la future smartwatch phare de la marque Huawei.

La sortie de la Huawei Watch GT 5 fait un buzz

Annoncée mais pas encore sortie, la Watch GT 5 a déjà été repérée sur la certification NCC. Quelques rendus révèlent son apparence. Cependant, la dernière vidéo de la Huawei Watch GT 5 donne plus d’informations sur les prochains modèles de cette gamme.

La vidéo de déballage en direct de la montre connectée est apparue sur la plateforme chinoise Bilibili. Il s’agit d’une variante standard du modèle original. Toutefois, elle présente un large bracelet bleu à motif tissé. Il est composé de silicone et donne une impression de sportivité aux mains.

Les détails révèlent également une épaisse lunette qui fait le tour du cadran de la montre. Il est tricolore (argent, blanc, noir graphite), ce qui donne une impression de fascination et d’audace.

La montre GT 5 est dotée d’une couronne argentée marquée de rayures sur le côté droit. Sous la couronne, le vêtement est doté d’un bouton de fonction. Il permet d’effectuer certaines tâches ou activités liées à la santé en une seule fois. Ce bouton peut également gérer le système avancé TruSense.

Un design assez élégant et charismatique

L’appareil est doté d’un boîtier octogonal en métal brillant. Cela n’a rien à voir avec les montres en plastique qu’Apple, l’un de leur concurrent direct prévoit de lancer. Les bords de la Huawei Watch GT 5 qu’on voit en vidéo semblent assez lisses. Ils paraissent également résistants aux agressions extérieures.

Mais de plus amples détails sur la fabrication et les matériaux de l’appareil seront dévoilés lors de la présentation officielle de la montre. Selon la vidéo, les couleurs principales de la Watch GT 5 seront le bleu et le blanc. Elle sera disponible en deux tailles principales.

Il y a un modèle de 46 mm et un modèle de 42/41 mm. Le panneau arrière est composé de verre ultra-léger afin d’améliorer la qualité du signal et de rester léger. C’est très pratique et donne une certaine élégance à l’ensemble de l’appareil.

Une montre connectée dotée du dernier système d’exploitation de Huawei

L’un des points indique que la Watch GT 5 pré-installera probablement le système logiciel HarmonyOS NEXT. Si c’est le cas, les utilisateurs bénéficieront de plusieurs nouvelles fonctionnalités et d’une expérience fiable. C’est une excellente nouvelle.

Enfin, Huawei se prépare à lancer la Watch GT 5 ainsi que deux autres montres connectées et des tablettes le 19 septembre à Barcelone. Par ailleurs, une fuite récente a suggéré que l’entreprise pourrait proposer cette offre aux consommateurs chinois dans le courant du mois. Le géant de la technologie n’a toutefois pas encore confirmé cette information.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn