Huawei dévoile des clichés de la Watch GT 5 et la nouvelle Watch D sera votre nouvel allié contre l’hypertension !

Récemment sur X, 2 nouveaux modèles de montres connectées ont attiré l’œil du public. Il s’agit des deux nouvelles Huawei Watch D et GT 5 qui seront dévoilées lors d’un événement annoncé ce mois de septembre.

Huawei semble enclin à emboîter le pas à Apple en présentant deux nouvelles tocantes digitales. Voici ce qu’il en est.

Une nouvelle illustrée en images

C’est à travers la publication de nouvelles images de boutons rotatifs de montres connectées que la marque chinoise Huawei semble de nouveau faire parler d’elle. Et selon les clichés et les informations prises, on y montre la future la Watch GT 5.

L’une des images semble montrer la Huawei Watch GT 5, avec « Huawei Watch GT » gravé sur le côté de la couronne. Puis le modèle semble avoir une lunette octogonale inhabituelle autour du cadran de la montre.

Il semble qu’il y ait deux versions de cette smartwatch. La première a une finition métallique foncée avec un accent rouge sur la couronne et une deuxième variante blanche et or. Cette montre portable sera dotée d’un nouveau capteur TruSense pour une surveillance avancée de la santé.

Par contre, il est difficile de savoir précisément quel design cette smartwatch aura véritablement, car seuls quelques clichés abstraits ont filtrés. Mais ce qui est sûr, c’est que cette nouvelle série de produits sera dévoilée lors d’un événement à Barcelone le 19 septembre.

De nouvelles Huawei Watch en perspective ?

Quand Huawei fera l’annonce de la sortie de ces nouveautés, il n’y aura donc peut-être pas une mais deux montres connectées à mettre sous le feu des projecteurs. En effet, en plus de la Huawei Watch GT 5, une troisième image semble montrer la nouvelle Watch D.

Ce modèle est assez spécifique, car il s’agit d’une smartwatch 100 % dédié à la mesure des constantes de santé d’une personne. Elle permet notamment de mesurer la tension artérielle d’une personne avec une grande précision. Mais là, cette nouvelle version semble intéressante, car selon les rumeurs, elle est plus élégante.

Une smartwatch capable d’évaluer vos paramètres de santé sans paraître imposante ?

Une autre photo semble montrer la rumeur de la Huawei Watch D2. A nouveau, les mots « Huawei Watch D » sur la couronne indiquent le modèle. La Huawei Watch D originale est plutôt massive en termes d’apparence. Mais cette fois-ci, cette smartwatch semble avoir un design changé.

L’image laisse entrevoir la fonctionnalité attendue de mesure de la tension artérielle, avec l’affichage des valeurs systolique et diastolique. Toutefois, cette version semble dépourvue de l’imposant brassard à air utilisé sur le modèle original.

On ne sait pas si cela pourrait affecter la précision des mesures de la tension artérielle. Mais les spécifications complètes de ces nouvelles smartwatches Huawei devraient être dévoilées lors de l’événement qui se tiendra dans le courant du mois.

