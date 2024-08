Huawei lancera bientôt cette nouvelle smartwatch pourvue de super capteurs

Huawei a ouvertement annoncé l'édition d'une nouvelle smartwatch dotée de capteurs de santé avancés. C'est le mois prochain qu'elle arrivera.

L'entreprise n'a pas révélé le nom précis de l'appareil. Mais à en juger par les fuites précédentes, le géant de la technologie pourrait utiliser sa dernière technologie dans la montre connectée Watch GT5 et D2.

Des capteurs de santé avancés sur les prochaines smartwach Huawei

Le 27 août, Huawei a présenté le système de détection Xuanji qui équipera sans doute ses prochaines smartwatch dotées de nouveaux capteurs. Le terme Xuanji est composé de deux mots : Xuan signifie noir foncé ou bleu, et Ji désigne un instrument. Ici c'est un capteur qui détecte quelque chose et décide de l'étape suivante.

Ensemble, ces deux mots désignent un instrument qui permet aux humains d'examiner leur état de santé en temps voulu. Par la suite, il est facile d'obtenir un rapport précis à ce sujet. Ainsi, les futurs utilisateurs de montres connectées de cette marque auront toujours un compagnon de santé fiable à leur poignet.

TruSense

Le système de détection TruSense repose sur six paramètres solides. Ils permettent d'obtenir une expérience plus précise, plus complète et plus rapide. Il s'agit de la vitesse, de la flexibilité, de la réactivité, de l'extension, de la précision et de l'exhaustivité. Tous ces points sont liés les uns aux autres et permettent d'établir rapidement le bilan de santé d'une personne.

Huawei a également révélé que le système de perception des nouvelles smartwatch qui recevront ces capteurs peut facilement détecter l'état émotionnel de l'utilisateur. C'est par le biais de la fréquence cardiaque que cela passe. Lorsque l'utilisateur porte la smartwatch, les capteurs avancés collectent les 90s de données RRI toutes les 10 minutes.

Une nouvelle récemment connue par les internautes

Le fabricant d'équipement d'origine Huawei a donc partagé une affiche sur sa page officielle Weibo ce matin. On peut y lire qu'en septembre, la marque chinoise sortira de nouveaux produits portables connectés équipés du système de détection Xuanji.

Il s'agit en fait du système TruSense et c'est très intéressant qu'il sorte sous peu. L'affiche ne met en évidence que les capteurs de santé avancés qui seront ajoutés au prochain produit qui verra le jour. Mais il est presque sûr que ce sera une montre connectée. Alors est-ce que cela annonce l'update d'un modèle déjà existant ou la sortie d'une toute nouvelle tocante digitale ? Huawei conseille aux internautes fans de smartwatch de rester à l'écoute, car ces capteurs annoncent du lourd.

Deux séries de smartwatch Huawei en préparation : la Watch GT5 et la Watch D2

Selon les révélations précédentes, l'entreprise prévoit de sortir la Watch GT5 et la Watch D2. Ces deux gammes de smartwatch Huawei pourraient donc être équipées des nouveaux capteurs de santé avancés pour une expérience utilisateur efficace. Par contre, parmi ces deux modèles, la Watch D2 semble plus compatible avec le nouveau système de détection.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn