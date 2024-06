Alerte santé : Votre montre connectée, détecte Parkinson en un clin d’œil !

Plus de 10 millions de personnes dans le monde sont atteintes de la maladie de Parkinson. C'est une affection neuro dégénérative actuellement incurable. Mais pour pouvoir combattre la maladie, il peut être utile de détecter le Parkinson en avance avec les montres connectées.

Les premiers signes de la maladie diffèrent d'une personne à l'autre et peuvent être difficiles à diagnostiquer. De ce fait, il est intéressant de savoir les distinguer grâce à ces outils.

Des appareils utiles aux premiers stades de la maladie

Des recherches indiquent que les montres connectées peuvent mesurer l'évolution des symptômes de la maladie de Parkinson au fil du temps chez les personnes qui en sont atteintes. Comme des millions de personnes dans le monde sont atteintes de cette affection neurologique qui affecte la capacité de mouvement. Il n'existe actuellement aucun traitement curatif de la maladie.

Les scientifiques explorent actuellement tous les moyens de noter l'arrivée des symptômes de la maladie à ses premiers stades. L'un de ces groupes de chercheurs provient du centre médical de l'université de Rochester.

Dans leur nouvelle étude, ils rapportent que les montres connectées et les smartphones pourraient être utilisés pour mesurer les symptômes de la maladie de Parkinson. L'Apple Watch couplée à une application sur un iPhone ont été notamment employées. Puis, les résultats ont été publiés dans npj Parkinson's DiseaseTrusted Source, une publication de la revue Nature.

Suivi de la maladie de Parkinson avec les montres connectées

Les chercheurs ont choisi les montres connectées pour suivre la progression de la maladie de Parkinson. En effet, en plus des smartphones ce sont des appareils accessibles que de nombreuses personnes possèdent déjà.

Ce sont donc des dispositifs évolutifs et attrayants pour une utilisation à grande échelle. La technologie est capable de recueillir des mesures actives et passives. Il y a le nombre de pas quotidiens, la vitesse de marche ou la proportion de temps passé avec des tremblements. Cela permet aussi d'en apprendre plus sur les meilleures pratiques en matière de surveillance numérique.

Les scientifiques ont donc recueilli les données des participants à l'aide de trois dispositifs. Il y a les capteurs « Opal » de qualité recherche Trusted Source. Puis on a considéré les données d'une Apple Watch 4 ou 5, et d'un iPhone 10 ou 11 avec une application spécifique pour la maladie de Parkinson appelée BrainBaseline.

Une étude de 2023 rapporte que les montres connectées peuvent aider à détecter la maladie de Parkinson jusqu'à sept ans avant l'apparition des symptômes. Et une étude de 2021 a montré qu'un système de surveillance par smartwatch et smartphone pouvait saisir les changements et les améliorations des symptômes de la maladie.

L'application BrainBaseline pour iPhone a fourni des données cognitives, vocales et psychomotrices pour aider à tester des éléments tels que la lecture, l'élocution et la motricité fine.

