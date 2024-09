Percée de la technologie portable : votre course pourrait bientôt alimenter votre montre connectée

L’exercice physique présente de nombreux avantages pour la santé. Bientôt, il se pourrait même que cela puisse contribuer à recharger votre montre connectée pour réduire votre facture d’électricité.

Au lieu de passer des heures à recharger vos appareils portables, des scientifiques britanniques ont mis au point un nano dispositif qui génère de l’électricité à partir de l’énergie de la course.

Un nanogénérateur flexible aussi utile que les cellules solaires

Dans une étude publiée dans Nano Energy, des chercheurs ont montré qu’un nouveau dispositif avait une puissance rechargeable 140 fois supérieure à celle des nanogénérateurs traditionnels. Il a été conçu pour créer de l’énergie propre.

Le dispositif convertit de petits morceaux d’énergie mécanique en électricité. Habituellement, les simples nanogénérateurs créent une puissance de 10 milliwatts. Mais les chercheurs ont constaté que cette nouvelle technologie augmente la puissance électrique jusqu’à 1 000 milliwatts. Ce processus rend ce dispositif capable d’alimenter régulièrement des appareils tels que les montres connectées.

Un dispositif pouvant un jour rivaliser avec la puissance des panneaux solaires

Md Delowar Hussain est l’auteur principal de l’étude sur cette technologie de recharge pour montre connectée. Il est chercheur à l’université de Surrey.

Il utilise des matériaux qui se chargent électriquement lorsqu’ils sont en contact et se séparent ensuite. Pensez à la façon dont le frottement d’un ballon sur les cheveux d’une personne les fait s’accrocher l’un à l’autre en raison de l’électricité statique.

Au lieu qu’une seule électrode transmet l’énergie, le nouveau dispositif dispose d’un relais de d’électrodes qui convertissent l’énergie mécanique, comme la course, en électricité. C’est le même principe que les panneaux solaires. Chaque électrode recueille en fait une charge et la transmet à l’électrode suivante. La charge accumulée crée plus d’énergie dans un processus connu sous le nom d’effet de régénération de la charge.

Un dispositif captant l’énergie mécanique des mouvements

Les chercheurs ont mis au point un type particulier de collecteur d’énergie appelé nanogénérateur triboélectrique (TENG). Ce dispositif capte l’énergie telle que la marche ou les vibrations, et la convertit en électricité. C’est capable de recharger votre montre connectée.

L’innovation clé de cette étude a été l’utilisation de réseaux d’électrodes interdigitées. Il s’agit de minuscules structures en forme de peigne qui améliorent la capacité de l’appareil à générer de l’énergie.

L’équipe a expérimenté différentes configurations de ces réseaux d’électrodes. L’écart entre les doigts et le nombre de paires d’électrodes a été varié. Cela, c’est afin de maximiser la production d’énergie.

Limites de l’étude

Les expériences concernant cette nouvelle technologie ont des limites. Certes, elle peut recharger les montres connectées. Mais même dans des conditions contrôlées, les performances de ces dispositifs dans le monde réel peuvent varier.

En effet, bien que les matériaux utilisés soient efficaces, ils pourraient nécessiter des améliorations supplémentaires. C’est pour garantir une durabilité à long terme du produit et un bon rapport coût-efficacité.

L’étude s’est également concentrée sur des paramètres de conception spécifiques. Si bien qu’il peut y avoir d’autres facteurs susceptibles d’améliorer ou de limiter les avantages de ces dispositifs.

