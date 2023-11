Les vélos électriques contribuent-ils à la baisse des activités physiques ?

La popularité des vélos électriques a été accusée d’être à l’origine du déclin des activités physiques. En fait, cela se traduit par une réduction du temps de transport.

L’agence de santé publique RIVM a rapporté que seuls 44 % des citoyens parvenaient à atteindre l’objectif de 2,5 heures d’exercice modéré à intense par semaine. Cette proportion est en baisse depuis la pandémie de coronavirus. En effet, en 2019, 49 % des personnes ont réussi à atteindre le niveau cible.

Les vélos électriques contribuent-ils au déclin des activités physiques ?

Les adolescents et les jeunes adultes s’impliquent de plus en plus dans le sport. Cependant, leur niveau d’activité physique reste inférieur à la norme. En fait, ils passent beaucoup plus de temps par semaine à pédaler pour se rendre à l’école, au travail et pendant leur temps libre. Toutefois, il ressort que plus de la moitié des nouveaux vélos achetés sont des vélos électriques.

En moyenne, les jeunes âgés de 12 à 17 ans passent 48 minutes de moins par semaine à se rendre à l’école à vélo. Ils consacrent 51 minutes de moins à leur temps libre qu’en 2019, même si le nombre de jours où ils vont à l’école est resté le même.

Selon Tessa Schurink, l’une des chercheuses du RIVM, il est clair que les vélos électriques ont une mauvaise influence sur les activités physiques. L’une des raisons possibles est qu’un VAE peut parcourir une plus grande distance en moins de temps. Par conséquent, les utilisateurs dépensent moins d’énergie.

Le RIVM est également préoccupé par le fait que les jeunes et les adultes instruits passent la majeure partie de leur temps assis. Cela augmente le risque de maladies et d’affections telles que les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et la dépression.

Le vélo électrique constitue-t-il un moyen de transport pour les paresseux ?

Des chercheurs ont étudié cette question en se basant sur de très nombreuses études. Selon leurs conclusions, un vélo électrique constitue un moyen d’exercice physique, mais à intensité réduite.

Plus précisément, un VAE permet de couvrir une plus grande distance et de gravir des pentes plus conséquentes. Ce moyen de transport encourage la pratique de l’exercice physique dans la journée. Il convient aux personnes désireuses d’une reprise progressive de l’activité physique, notamment en raison de la possibilité de régler le niveau d’assistance.

En somme, le vélo électrique constitue un moyen privilégié pour une remise en forme. Il faut toutefois veiller à ce que le mode d’assistance soit le plus bas possible.