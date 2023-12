A l’approche des fêtes, la recherche d’une idée de cadeau de Noël pour des fans de vélo est une tâche difficile pour les non adeptes. Si vous êtes parmi ces personnes, on vous invite à découvrir notre sélection pour cette année.

Feux avant/arrière, moniteur, housse de téléphone, etc. le marché dispose d’autant de gadgets high-tech pour les cyclistes. Il devient alors plus difficile d’en choisir un pour un proche à l’occasion des fêtes. Nous vous faciliteront sans doute la tâche en vous proposant notre top 10 des idées cadeaux de Noël pour les fans de vélo.

Ensemble de feux avant/arrière CatEye : pour une sécurité optimale

De jour comme de nuit, la sécurité doit primer. L’un des moyens efficaces pour cela est l’utilisation de feux avant/arrière. L’ensemble est composé de feu avant HL-EL135 et d’un feu arrière ORB. Ce qui fournit un ensemble parfaitement fiable pour le coureur. Si vous voulez le meilleur rapport qualité/prix, c’est ce qui vous convient le mieux.

Le feu avant, HL-EL135, est constitué de 3 LED, ainsi que d’une technologie de verre Opticube. Ce qui produit un large faisceau lumineux, et donc, une bonne visibilité, surtout la nuit. Quant au feu arrière, le CatEye ORB comporte de simples feux, mais qui offre assez de puissance et de brillance. En plus, on pense qu’il s’agit d’une idée extraordinaire de cadeau de Noël pour les fans de vélo.

Un must pour les grands coureurs, notamment nocturnes

Cateye Ensemble de Feux Avant/arrière Unisexes EL135 et Orb, Noir, Taille Unique Lot de 2 ampoules.

Piles incluses

Support flexible inclus.

Numéro du modèle : CA490135ORB...

Moniteur de fréquence cardiaque Wahoo Fitness : suivez votre santé à tout moment

Doté d’un design mince et épuré, le moniteur cardiaque de la marque Wahoo Fitness est conçu pour relever la fréquence cardiaque. Il fournit à la fois confort et sécurité, même pendant les entraînements intensifs. La fréquence cardiaque est indiquée par des lumières LED montées sur le dessus. Il en est autant pour la connexion.

Envie de l’associer à plusieurs appareils simultanément ? Pas de problème, il suffit d’utiliser la connexion Bluetooth ou ANT+. Il est capable de se connecter avec trois appareils Bluetooth en même temps. Ce qui permet d’obtenir plus de dynamisme à l’entraînement. Par ailleurs, la sangle est facilement ajustable. Ainsi, vous pouvez l’adopter comme idée de cadeau de Noël pour des proches fans de vélo, quelle que soit la taille de leur torse.

Appareil de suivi de la santé des cyclistes autant amateurs que professionnels

Cardiofréquencemètre Wahoo TICKR Le bouton-pression intégré à l...

Avec des lumières LED très vis...

Équipé de la technologie Bluet...

Les nouveaux TickR nécessitent...

Phare avant pour vélo CatEye : illuminez vos parcours

Offrez ce phare avant CatEye pour illuminer les parcours nocturnes de votre compagnon. Cette idée cadeau de Noël tout-en-un est un accessoire digne des fans de vélo. A son mode élevé, il dégage une lumière de 800 lumens. La lumière peut être baissée selon le mode utilisé (moyen, faible, hyper-constant). Cependant, il pourra aussi l’utiliser comme clignotant. Un double-clic suffit pour passer d’un mode à l’autre.

S’il est aussi lumineux, c’est parce que ce phare avant est conçu avec un verre latéral 220% plus large. Ce qui offre un faisceau lumineux plus large, ainsi qu’une visibilité latérale améliorée. En outre, le phare comprend un support FlexTight qui convient pour certaines barres aérodynamiques, mais surtout pour les barres dont le diamètre peut aller jusqu’à 35 mm.

Meilleur phare tout-en-un pour les coureurs nocturnes

CATEYE FARO AMPP 800 (RECARGABLE) Noir Taille Unique Phare avant AMPP 800 avec une ...

Technologie de verre Opticube ...

Corps robuste en aluminium 606...

Support FlexTight - Convient p...

Paire de rétroviseur-clignotant VISAIA BIKE QLÏR : une merveilleuse idée cadeau de Noël qui va plaire aux fans de vélo

Vous voulez que votre fils soit en sécurité pendant ses balades avec son vélo électrique ? Commencez par lui offrir cette paire de rétroviseurs ornés de clignotants à l’extrémité. Non seulement, ils sont beaux à voir, mais ils sont 100% fonctionnels. En fait, ces rétroviseurs permettent aux coureurs de voir ce qu’il y a derrière.

Par conséquent, il n’aura plus à lever les bras quand il souhaite changer de direction. Les clignotants feront le boulot dorénavant. Les LED à l’extrémité de chaque rétroviseur sont en forme de flèche.

Par ailleurs, le rétroviseur est composé de miroir incurvé. Ceci, afin que son utilisateur puisse avoir un champ de vision maximal. Quant à son montage, la fonction quart-de-tour évite l’utilisation d’outils. Par contre, il y a un système antivol.

Bel astuce de sécurité pour les fans de vélo qui adorent courir en ville

Rétroviseur-clignotant adapté aux petits coureurs

VISAIA BIKE QLÏR, paire de rétroviseur-clignotant pour vélo et trottinette Vendu par paire, fixation en b...

Sacoche de cadre pour téléphone portable XT2 Bike Mount Tech-Protect : meilleure idée cadeau de Noël pour fans de vélo qui sont aussi fans de smartphone

Avec cette sacoche de cadre, il est très facile de transporter le smartphone pendant les entraînements à vélo. Effectivement, le fil de tension TPU professionnel facilite l’utilisation de l’écran. Son utilisateur peut afficher son parcours, ainsi que d’autres paramètres qui peuvent être transcrits sur l’écran de son téléphone.

Qu’il fasse soleil ou qu’il pleuve, cette sacoche est à toute épreuve. Elle dispose d’un pare-soleil sur le dessus. Ce qui permet de voir nettement ce qu’il y a sur l’écran, même sous une forte exposition au soleil. De même quand il pleut, elle est complètement étanche et la pluie n’atteindra jamais le smartphone qui est à l’intérieur.

Belle sacoche de cadre pour les coureurs qui parcourent de longues pistes

Meilleure protection pour le téléphone des coureurs qui s’entraînent sous le soleil et sous la pluie

Tech-Protect XT2 Bike Mount | Sacoche de Cadre pour téléphone Portable, Sac de vélo, Sacoche de Guidon de vélo étanche pour Smartphone | Noir Convient pour téléphone portab...

L'écran du téléphone utilise u...

Grâce au pare-soleil sur le de...

N'ayez jamais peur de la pluie...

Support de téléphone magnétique SHAPEHEART : une fixation de téléphone assurée pour un prix raisonnable

Que ce soit pour les utilisateurs d’iPhone ou d’Android, ce support magnétique est une idée cadeau de Noël futée pour les fans de vélo. Il s’agit d’une pochette dans laquelle on doit glisser le téléphone. Après, on n’a qu’à la claper sur le support qu’on a préalablement fixé sur le guidon à l’aide de strap en silicone.

Shapeheart a conçu ce gadget pour être solide et résistant. De la sorte, le téléphone ne subira aucun des chocs subis par le vélo, même s’il parcourt des dos d’ânes ou des routes en pavés. De surcroît, la pochette est étanche. Elle est disponible en trois tailles. Ainsi, vous pouvez choisir celui qui convient au smartphone de votre ami.

Pochette très pratique pour ceux qui utilisent le téléphone pendant les entraînements

Meilleur gadget pour les cyclistes qui utilisent un GPS

SHAPEHEART innovation française, Support telephone vélo magnétique, Pochette imperméable détachable. Porte téléphone vélo électrique. Support telephon ✌️【Comment ça marche ?】 : Glis...

💪【Est-ce que ça tient ?】: Le s...

🚲【Pour tous les vélos et deux ...

💦【Universel et weatherproof 】:...

Compteur de Vitesse de vélo sans fil Goodplan: une idée cadeau de Noël pour ébahir les fans de vélo

Quand on court en ville, la vitesse peut être plus élevée. En revanche, dans les montagnes, difficile de l’évaluer sans avoir l’appareil requis pour cela. On vous conseille alors d’offrir à votre frère ou sœur, qui adore les courses dans les bois, ce magnifique compteur de vitesse sans fil de Goodplan.

Il dispose de 14 fonctions permettant de comparer les records de vitesse, la moyenne, le chronomètre, etc. Par ailleurs, son affichage de compteur kilométrique distingue le jour de la nuit en indiquant respectivement la couleur verte et blanche. De plus, cet ordinateur de vélo est imperméable à l’eau, donc il a été conçu pour durer.

Excellent compteur kilométrique pour ceux et celles qui adorent les longs parcours

Goodplan Compteur de Vitesse de vélo sans Fil étanche avec rétro-éclairage LCD Multifonction chronomètre de vélo 1 PCS 14 fonctions comparent les rec...

Convient aux vélos ordinaires,...

La conception imperméable le r...

L'affichage du compteur kilomé...

Vélo d’appartement F-Bike 150 Ultrasport : une idée cadeau de Noël astucieuse pour les exercices en hiver

Il est difficile de courir dehors en ce temps hivernal. Même avec une bonne paire de gant, les mains gèlent au bout de quelques kilomètres. Du coup, votre mari ne pratique plus d’exercices avec son vélo, car il ne dispose pas de home trainer à la maison. Afin qu’il puisse garder la forme, il n’y a rien de mieux qu’un vélo d’appartement. C’est pourquoi nous avons sélectionné des vélos d’appartement.

Ce modèle est équipé de capteurs de pulsations appliqués sur son guidon. Ces capteurs enregistrent différents paramètres, les pouls en l’occurrence, et les affichent sur l’écran LCD. C’est un choix judicieux pour s’entraîner chez soi. En plus, vous pouvez l’utiliser de temps en temps pour votre séance de Fitness.

Parfait vélo d’endurance pour ceux qui veulent garder la forme sans sortir de la maison

Excellent appareil de fitness pour ceux qui ne veulent pas s’entraîner dans une salle de sport

Ultrasport F-Bike 150/200, vélo d'appartement, 8 niveaux de résistance, support de tablette, capteurs de pouls manuels, pliable, peu encombrant Depuis plus de 15 ans et avec ...

Vélo d'exercice pliable; home ...

Particulièrement peu encombran...

Le système cardio vasculaire e...

Brassard de sport pour téléphone portable SBS : accessoire idéal pour les audiophiles qui adorent la course à vélo

Avant de terminer avec notre top 10, voici une autre idée de cadeau de Noël que les audiophiles fans de vélo vont adorer. Ce brassard de sport peut supporter tout type de smartphone pendant qu’ils pédalent. Ce qui va certainement leur permettre d’apprécier Spotify tout le long de leur parcours.

Même si on utilise des écouteurs filaires, il suffit d’entrer le câble à travers le trou dans la bande. Il est également possible de répondre aux différents appels entrant sans avoir besoin de sortir le téléphone de son étui.

Très pratique pour prendre des appels pendant l’entraînement

Idéal pour ceux qui adorent écouter de la musique tout en s’entraînant

SBS Brassard de Sport pour téléphone Portable jusqu'à 6,7" Armband XXXL avec écran Tactile, Trou pour écouteurs filaires, Compartiment Porte-clés Noir Large compatibilité : la bande...

Confort total : l'armband XXXL...

Écran transparent tactile : vo...

Trou pour écouteurs à fil : si...

Traceur GPS Antivol INVOXIA : retrouvez votre vélo et vos enfants plus facilement

Le dernier article de notre sélection est un traceur GPS qui sert aussi d’antivol pour vélo. Grâce à l’application dédiée Invoxia GPS, on peut retrouver un vélo perdu partout en France, ou même en Belgique. Ce mini gadget est aussi intelligent qu’il vous alerte une fois qu’un intrus tente de voler votre bicyclette.

Vous recevez ainsi une notification sur votre smartphone lorsque le vélo a été déplacé de sa zone d’alerte. De plus, il est possible d’obtenir un historique des déplacements du vélo via l’appli. Quant à sa batterie, celle-ci peut durer jusqu’à 3 mois avant d’être rechargée. Pour pouvoir l’utiliser, il suffit de le fixer à la tige de la selle. Il est parfaitement discret que personne ne le remarquera.

Un gadget connecté futé pour ceux qui doivent laisser leur vélo dans un endroit public

Magnifique traceur GPS pour les parents qui souhaitent suivre l’itinéraire des enfants à vélo