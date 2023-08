Quelles montres connectées proposent une détection de chute ?

Les publicités montrant des exemples concrets de montres connectées sauvant la vie de personnes grâce à leurs fonctions d’urgence SOS sont intrigantes. Mais à part l’Apple Watch, d’autres smartwatch peuvent aussi faire ce travail. La détection de chute est donc une fonction présente sur plus d’une montre connectée.

C’est une fonction très utile afin d’assurer votre propre sécurité. C’est pourquoi, voici les marques de smartwatch iOS et Android les plus populaires du moment.

La fonction Détection de chute par les montres connectées d’Apple

Le top du top en termes de détection de chute c’est de choisir l’Apple Watch Series 8 ou l’Apple Watch Ultra. Fonctionnant sous WatchOS 9 ou 10 elles permettent de contacter rapidement les secours en cas d’urgence. Le mécanisme de l’une ou l’autre de ces montres connectées est automatique.

Si vous restez immobile pendant 20 secondes, cela équivaut à un accident de voiture. Et une inactivité au bout de 60 secondes équivaut à une chute. Sinon, vous pouvez maintenir le bouton latéral enfoncé ou utiliser la commande « Hey Siri » pour appeler le 911. Et si vous avez des informations médicales enregistrées, la montre connectée enverra une notification à vos proches une fois la fonction détection de chute enclenchée.

Promo -10% Apple Watch Series 8 GPS, Boîtier en Aluminium lumière stellaire de 41 mm, Bracelet Sport lumière stellaire - Regular Le capteur de température perm...

Mesurez votre taux d’oxygène s...

Faites un électrocardiogramme ...

Recevez des alertes en cas de ... 499.00 € 449.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Le fonctionnement Fitbit / Google Pixel Watch

Si vous avez une montre connectée Pixel Watch dotée de l’application Fitbit Premium, la fonction détection de chute est disponible dessus. Vous pouvez aussi aller dans les paramètres de sécurité et d’urgence et activer l’option SOS. Tout comme il est possible d’y inscrire des contacts à appeler en cas d’accident. Sinon, le fait de tourner la couronne rotative 5 fois ou plus lance automatiquement un appel vers le 911. Cela avertira aussi textuellement vos proches.

Puis, il faut tenir compte que la Pixel Watch standard a besoin d’une connexion cellulaire ou Wi-Fi pour joindre les services d’urgence. Sinon, la Pixel Watch LTE possède un bon microphone. Elle peut contacter directement les secours via votre montre-bracelet. Cela, si votre téléphone est cassé ou à court de jus.

Google Pixel Watch - Montre Intelligente Android avec Tracker d'activité et de fréquence Cardiaque - Boîtier en Acier Inoxydable Noir Mat avec Bracele Avec le beau design rond et bo...

Gardez un haut niveau d’activi...

Choisissez votre montre, puis ...

Gagnez du temps avec des appli... 579.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Les chutes remarquées par les smartwatch produites par Garmin

Les amoureux de la nature peuvent également se tourner vers les montres Garmin. Chaque montre connectée de la marque allant du milieu au haut de gamme possède une fonction détection de chute. Mais comparé aux montres précédemment citées, l’utilisateur peut configurer lui-même qui sont les personnes à contacter en cas d’urgence.

Une fois que tout est configuré, il suffit de maintenir le bouton supérieur gauche enfoncé. Cela prend 7 secondes pour que la montre vibre trois fois pour appeler à l’aide. Et il faut enfoncer le bouton supérieur droit sur les montres dotées de moins de 5 boutons, comme la Venu 2. Cela déclenchera l’aide d’urgence. Puis, il ne faut pas oublier que votre Garmin soit liée avec votre smartphone connecté afin que les secours soient bel et bien prévenus.

Garmin FORERUNNER 945 LTE Montre de course, jaune/noir Activité spécifique: Vélo de r... 807.42 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Détection de chute par une Samsung Galaxy

Enfin, seuls les 3 derniers modèles de Galaxy Watch fonctionnant avec One UI 5 basé sur Wear OS 4 ont une fonction détection de chute. Il suffit d’appuyer 5 fois sur le bouton Home en haut à droite de votre Galaxy Watch 6 ou Galaxy Watch 5 pour déclencher un appel SOS d’urgence.

Et pour l’annuler ou configurer les contacts à appeler en cas d’urgence, il faut aller dans l’application Wearable. Samsung vend également ses montres avec un support LTE. Ce qui signifie que vous pouvez compter sur elles si votre téléphone tombe en panne. Mais uniquement si vous achetez un modèle cellulaire en amont.

Samsung Galaxy Watch6 Montre Connectée avec Chargeur, Suivi de Santé, Suivi Sportif, Bluetooth, 40mm, Crème, Exclusivité Amazon Version FR Coaching du Sommeil : Apprenez...

Composition corporelle : Prene...

Suivi du rythme cardiaque : Su...

Un écran agrandi : Faites glis... 319.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites