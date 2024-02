Acer roule sur le territoire de Xiaomi et Segway avec cette trottinette électrique extrême

Acer fait trembler les géants de la mobilité urbaine avec sa dernière création sensationnelle : la trottinette électrique Predator Extreme. En effet, cette petite bête de course met au défi les trottinettes électriques établies telles que celles de Xiaomi et Segway.

Face à des concurrents comme Xiaomi et Segway, Acer n’a pas peur de se mesurer. En fait, sa trottinette électrique Predator Extreme s’impose comme un choix incontournable pour ceux qui recherchent le nec plus ultra en matière de mobilité urbaine. Ce qui rend cette trottinette électrique encore plus extraordinaire, c’est sa capacité à repousser les limites de l’innovation. Alors que ses concurrents se contentent de suivre les tendances, Acer ose prendre des risques et proposer un produit qui défie les conventions. Et le résultat s’avère époustouflant.

Acer prend d’assaut le marché des trottinettes électriques avec Predator Extreme

Acer, le géant de l’informatique, vient de lancer une trottinette électrique qui ressemble plus à une moto de course qu’à un simple moyen de transport. Avec son design agressif et son allure de véritable moto en miniature, la Predator Extreme attire tous les regards et suscite l’envie chez les amateurs de sensations fortes. D’ailleurs, son look unique se distingue par l’absence de pont central, remplacé par des supports latéraux pour les pieds, offrant ainsi une expérience de conduite inédite.

Cette configuration innovante, bien que déjà expérimentée par d’autres fabricants, apporte de la nouveauté sur un marché de trottinettes électriques en quête d’innovations.

Et parlons de puissance ! Avec un moteur de 960 W et un couple de 40 Nm, le Predator Extreme propulse à des vitesses vertigineuses de 25 km/h, ce qui permet de rester en tête de la course en toute sécurité.

De même, elle offre une autonomie impressionnante de 35 km. Plus besoin de recharger la trottinette après chaque trajet. En effet, la Predator Extreme offre la possibilité de rouler en toute liberté.

Cependant, la certification IPX5 peut sembler insuffisante pour un moteur tout-terrain, ne fournissant pas une protection adéquate contre la poussière. Malgré cela, Acer encourage les utilisateurs à exploiter pleinement les capacités de la Predator Extreme.

Un véritable coup de poing dans le marché des trottinettes électriques

Mais ce n’est pas tout : la Predator Extreme est conçue pour affronter tous les obstacles que la ville peut vous réserver. Grâce à ses pneus crantés de 10 pouces et à sa double suspension, vous pouvez dire adieu aux secousses et aux boss désagréables. Cette trottinette électrique est là pour vous offrir une expérience de conduite douce et confortable, même sur les terrains les plus difficiles.

Mais ce qui rend vraiment la Predator Extreme spéciale, c’est son prix compétitif. Alors que d’autres marques proposent des trottinettes électriques à des prix exorbitants, Acer a décidé de rendre la technologie de pointe accessible à tous. Avec un prix de vente conseillé de 1299 euros TTC, elle offre un excellent rapport qualité-prix par rapport à ses concurrents directs, notamment la Xiaomi 4 Ultra et la Segway Max G2.