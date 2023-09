Vélo ou trottinette électrique : que choisir pour se déplacer ?

De nos jours, il existe de nombreuses options pour se déplacer, parmi les plus populaires étant la trottinette électrique et le vélo électrique. Alors, quel est le meilleur choix pour vous ? Cette rubrique compare ces deux types de transport.

Choisir entre un vélo électrique et une trottinette électrique semble être une tâche difficile pour la plupart des utilisateurs. En fait, tous deux excellent chacun à leur manière. Toutefois, certains facteurs doivent être pris en compte avant d’opter pour l’un ou l’autre. Il s’agit notamment de la vitesse, du prix et de la praticité au quotidien. Sans plus attendre, cet article examine ces facteurs.

Vélo électrique ou trottinette électrique : quel est le meilleur mode de transport ?

Les vélos électriques et les trottinettes électriques constituent tous deux des moyens de transport respectueux de l’environnement. Ils se ressemblent plus qu’on ne le pense : une batterie de grande capacité transfère l’énergie à un petit moteur électrique.

Toutefois, il existe deux grandes différences entre ces deux types de véhicule électrique : la taille des roues et le confort de la selle. En effet, la plupart des trottinettes électriques n’ont pas de siège. Mais même avec une version dotée d’un siège, son confort de conduite ne sera jamais comparable à celui d’un vélo électrique. Cela s’explique par la taille des roues.

En fait, les trottinettes électriques ont généralement des roues de petite taille, entre 7 et 12 pouces, selon le modèle. Les vélos électriques, quant à eux, ont tendance à avoir des roues beaucoup plus grandes. En effet, la majorité d’entre eux utilisent des roues de taille standard de 29 pouces que l’on trouve sur un vélo tout terrain électrique.

Cette différence est perceptible à chaque bosse, même sur les trottinettes dotées d’une suspension adéquate pour les routes accidentées.

Comment savoir lequel choisir ?

Les différences entre un vélo et une trottinette électrique valent bien une réflexion si vous envisagez d’abandonner le moteur à essence au profit d’un véhicule électrique personnel.

Prévoyez-vous de combiner la solution avec les transports publics ?

Ou envisagez-vous de l’utiliser pour faire de l’exercice ?

Combien êtes-vous prêt à dépenser ?

Avez-vous besoin d’un moyen de transport capable d’accueillir des enfants et des marchandises, ou voyagez-vous léger et en solitaire ?

Autant de questions auxquelles nous répondons dans notre comparatif.

La vitesse

En ce qui concerne la vitesse, les trottinettes électriques peuvent rouler à une vitesse maximale de 20 km/h. Il s’agit d’une bonne vitesse pour se déplacer en ville ou sur le campus. Cependant, les vélos électriques sont naturellement plus rapides que les e-scooters. Les meilleurs vélos électriques peuvent atteindre une vitesse de 25 km/h.

Les vélos électriques ont généralement trois modes de conduite. Le premier mode a une puissance limitée et vous permet de vous déplacer en utilisant uniquement l’assistance au pédalage (pas d’accélérateur). Les deux autres modes vous permettent d’utiliser toute la puissance du moteur de votre vélo électrique, mais nécessitent toujours de pédaler. La plupart des vélos électriques s’équipent à la fois d’un moteur d’assistance au pédalage et d’un accélérateur.

La distance

Les vélos électriques et les trottinettes électriques constituent tous deux un excellent moyen de se déplacer en ville. Toutefois, il existe des différences essentielles entre les deux. La différence la plus évidente est l’autonomie : un vélo électrique peut parcourir jusqu’à 80 km avec une seule charge, tandis qu’une trottinette électrique n’a généralement qu’une autonomie de 24 km environ.

Si vous devez parcourir de plus longues distances, le vélo électrique est la meilleure option ; si votre trajet est inférieur à 24 km, un e-Scooter électrique fera parfaitement l’affaire. En ajoutant une deuxième batterie secondaire à votre vélo, vous obtiendrez ainsi une autonomie deux fois supérieure.

Portabilité et Polyvalence

Le principal avantage d’une trottinette électrique est qu’elle peut vous accompagner partout. En effet, ces micro-mobilités se distinguent des vélos par leur légèreté et leur caractère pliable, ce qui les rend plus faciles à ranger et à transporter. De plus, leur taille compacte les rend faciles à manœuvrer dans les zones encombrées, comme les rues des villes ou les magasins.

Par ailleurs, les vélos électriques offrent une combinaison étonnante de polyvalence et de commodité que la plupart des trottinettes électriques ne peuvent égaler. Ils constituent une solution idéale pour les navetteurs quotidiens désireux de réduire leur empreinte carbone, les amateurs d’activités de plein air. Plus encore, les parents qui transportent leurs enfants et leurs courses tous les jours, ou les trois à la fois y trouvent sans doute leur compte.

Type de terrain

Dotés de pneus larges, les vélos électriques sont plus performants sur tous les types de terrain. On trouve différents modèles de vélos électriques, adaptés au type de terrain que l’on envisage de parcourir. Ils peuvent facilement s’adapter aux environnements les plus difficiles.

Les trottinettes électriques, quant à elles, s’enlisent dans la boue, le sable ou la neige en raison de leurs petites roues. Ces dernières ne sont vraiment adaptées qu’aux surfaces lisses et plates. Si vous vivez dans une région où il y a des collines, le vélo électrique sera toujours le meilleur choix pour vous.

Sécurité

Les vélos électriques ont un poids plus élevé et sont plus stables que les trottinettes électriques. Leur structure a été conçue pour supporter le poids d’une personne qui les conduit, ce qui les rend moins susceptibles de basculer pendant leur utilisation. Les trottinettes électriques peuvent être facilement déséquilibrées, en particulier lorsqu’elles heurtent un trottoir ou un autre obstacle sur la route.

Si vous recherchez quelque chose de sûr, un vélo électrique est le meilleur choix. De plus, vous n’aurez pas à craindre de tomber en raison de sa taille et de son poids !

Coût

Étant donné que les vélos électriques nécessitent plus de pièces et peuvent parcourir de plus longues distances, ils sont plus chers que les trottinettes électriques.

Cependant, ils ont également une durée de vie plus longue car ils sont durables. Il s’agit donc d’un bon investissement à long terme, même si vous optez pour un vélo électrique. Pour ceux qui veulent un jouet électrique agréable pour parcourir de courtes distances, les e-scooters électriques sont parfaits !