BON PLAN : Faites des économies à hauteur de 22% sur la trottinette électrique EVERCROSS EV10Z !

Vous êtes à la recherche d'un moyen de transport urbain portable de qualité ? Eh bien le super bon plan concernant la trottinette électrique EVERCROSS EV10Z est fait pour vous.

Au lieu d'acheter ce modèle au prix de 449,99€, il est actuellement vendu au prix de 349,99€. C'est une affaire à ne pas manquer ! Voici ce qu'il y a à dire sur le sujet.

Découvrez la trottinette électrique EVERCROSS EV10Z ici

EVERCROSS EV10Z, une trottinette électrique polyvalente

Pour se déplacer en ville et en périphérie, la trottinette électrique EVERCROSS EV10Z est un petit véhicule très commode, car il allie performance et praticité. De plus, son design élégant et ses caractéristiques robustes attirent l'attention de nombreux amateurs de mobilité urbaine.

Elle fait sensation sur le marché de l'e-mobilité. Équipée d'un moteur brushless de 500 watts, l'EV10Z est un moyen de transport à ne pas sous-estimer. Ce petit engin est capable d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h (débridable à 30 km/h). Grâce à elle, vous pouvez effectuer de nombreux trajets sans vous fatiguer.

Que vous vous rendiez au travail ou que vous exploriez la ville, cette trottinette offre une conduite fluide et agréable. De plus, le fait que l'EVERCROSS EV10Z soit une trottinette électrique est avantageux. Vous pouvez la connecter à votre smartphone.

Un engin pourvu d'une grande autonomie

Pour suivre, la batterie de 36 V et 10,4 Ah permet à l'EV10Z de parcourir jusqu'à 40 km avec une seule charge. C'est idéal pour les trajets quotidiens, les balades en plein air ou les courses rapides. Plus besoin de vous soucier de la panne sèche ! Et comme il s'agit d'un véhicule que vous pouvez pousser du pied, c'est facile à faire quand la charge est à plat.

Sinon, les pneus pleins en caoutchouc de 10 pouces garantissent une conduite confortable. Vous ne risquez pas de crevaison de sitôt. Et quand le conducteur se tient debout sur la plateforme de la trottinette, elle est spacieuse.

Elle fait 15 cm de large, ce qui offre un espace suffisant pour poser les pieds et se sentir à l'aise. De plus, la trottinette électrique EVERCROSS EV10Z victime de ce bon plan peut grimper des pentes jusqu'à 12-15°. Cela ne vaut pas l'usage d'un vélo, mais elle a l'avantage de pouvoir aller sur différents terrains.

Un petit véhicule facile à utiliser

Pour vous permettre de rester connecter en tout temps, l'écran de contrôle minimaliste est à votre disposition. Certes, il ne dispose que d'un seul bouton pour la mise en marche, l'arrêt, le changement de vitesses et l'éclairage. Mais franchement, c'est mieux ainsi, car c'est plus pratique.

Il est même possible de personnaliser votre expérience de conduite en fonction de vos préférences. Cela comprend l'éclairage avant et arrière, la sonnette et la béquille. Ces éléments s'ajoutent à la praticité de cette trottinette.

EVERCROSS EV10Z, une trottinette électrique facile à monter

Enfin, la trottinette électrique EV10Z fabriquée par EVERCROSS et qui fait l'objet d'un bon plan est livrée avec une potence. Elle est vissée, sans compter la présence d'une clé à pan. Cela facilite grandement le montage. Vous n'avez donc pas besoin d'être un expert en mécanique pour profiter de cette trottinette électrique.

En conclusion, l'EVERCROSS EV10Z est un choix solide pour ceux qui recherchent une trottinette électrique fiable, performante et polyvalente. De plus, c'est un modèle dont le prix actuel est très abordable. Que vous soyez un professionnel en déplacement ou un amateur de balades, cette trottinette saura vous accompagner avec style et efficacité.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn