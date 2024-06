Test de la Dualtron Victor : la référence en matière de puissance et de performance

Dans ce test, nous allons explorer en détail les caractéristiques, les performances et l'expérience globale offerte par la Dualtron Victor. Conçue par Minimotors, cette trottinette électrique promet une combinaison unique de performances, de sécurité et de confort pour les trajets quotidiens.

Depuis quelque temps, les trottinettes électriques envahissent nos villes, offrant une alternative écologique et pratique aux moyens de transport traditionnels. Parmi les modèles haut de gamme qui se distinguent, la Dualtron Victor, promet des performances hors du commun. Nous avons eu l'opportunité de tester cette trottinette électrique pendant plusieurs semaines. Nous avons parcouru divers types de terrains et conditions météorologiques pour vous livrer un avis détaillé et unique. Voici notre verdict.

Caractéristiques techniques

Moteurs : deux moteurs de 2000 W chacun

Test du design et construction et la Dualtron Victor

La Dualtron Victor présente un design sérieux et imposant. La trottinette repose sur un cadre en alliage d'aluminium et en acier, garantissant robustesse et durabilité. Son apparence noire élégante est rehaussée par des accents lumineux le long de la colonne de direction et du deck. Cela lui confère une allure moderne et dynamique. Le guidon pliable et les poignées ergonomiques permettent un transport et un rangement facilités malgré son poids notable de 33 kg.

Les dimensions du deck offrent un espace suffisant pour les pieds, assurant une stabilité optimale lors de la conduite. Le mécanisme de pliage, bien qu'un peu encombrant, est robuste et sécurise l'engin une fois plié. La colonne de direction est renforcée pour supporter les vitesses élevées et les terrains accidentés.

Ergonomie du guidon et commandes

Le guidon est large et ergonomique, permettant une bonne prise en main. Les commandes sont bien placées, avec un écran LCD au centre qui affiche toutes les informations nécessaires :

vitesse, niveau de batterie, mode de conduite, etc.

Les poignées sont recouvertes d'un matériau antidérapant agréable au toucher, même lors de longues sessions de conduite.

Pliage et transport

La Dualtron Victor est équipée d'un mécanisme de pliage solide et facile à utiliser. En quelques secondes, il est possible de plier la trottinette pour la transporter dans les transports en commun ou pour la ranger dans un coffre de voiture. Cependant, avec un poids de 33 kg, elle n'est pas la plus légère du marché. Ce qui peut rendre le transport un peu laborieux pour certaines personnes.

Puissance et accélération

La Dualtron Victor embarque deux moteurs d'une puissance totale de 2800W. Autant dire que la Dualtron Victor n'est pas une trottinette pour les timides, car lors de nos tests, l'accélération était bluffante. Cette motorisation surpuissante permet une accélération fulgurante et une vitesse de pointe de 80 km/h, selon les conditions de la route et le poids du conducteur. Toutefois, il est crucial de rappeler que rouler à de telles vitesses en milieu urbain est non seulement illégal, mais aussi dangereux. Pour des trajets quotidiens, une vitesse de croisière de 20-25 km/h est largement suffisante et plus sûre.

Lors de nos tests, nous avons constaté que la Dualtron Victor pouvait aisément gravir des pentes allant jusqu'à 30 %, sans perte de vitesse significative. Les moteurs sont non seulement puissants, mais également réactifs, offrant une expérience de conduite fluide et excitante.

Batterie et autonomie

Un autre aspect crucial à évaluer est l'autonomie. Cette trottinette électrique puissante se distingue par ses options de batterie. Cette dernière offre aux utilisateurs la possibilité de choisir entre deux configurations en fonction de leurs besoins. Deux versions sont disponibles :

la version avec une batterie de 60V 24Ah, baptisée « Lite »,

baptisée « Lite », et la version équipée d'une batterie de 60V 30Ah, appelée « Pro ».

Version Lite

La version Lite est idéale pour ceux qui recherchent une trottinette performante avec une autonomie décente sans se ruiner. Dans des conditions normales – une charge de 70 kg, à une vitesse moyenne et à des températures modérées – cette version offre une autonomie d'environ 40 km. Le temps de recharge complet de la batterie est de 10,5 heures avec le chargeur standard fourni.

Version Pro

Pour les utilisateurs exigeants qui ont besoin de parcourir de plus longues distances sans se soucier de la recharge fréquente, la version Pro est la solution parfaite. Dans les mêmes conditions de conduite que la version Lite, la version Pro propose une autonomie impressionnante de 70 km. Le temps de recharge de cette version est de 15 heures avec le chargeur standard. Les cellules LG utilisées dans cette batterie garantissent non seulement une autonomie accrue, mais également une durabilité et une fiabilité exceptionnelles.

Options de recharge et extensibilité

L'un des points forts de la Dualtron Victor est la possibilité d'étendre son autonomie grâce à des options de recharge flexibles. La trottinette est équipée de deux ports de charge. Ces derniers permettent de brancher simultanément deux chargeurs pour réduire de moitié le temps de recharge. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les utilisateurs intensifs qui ont besoin de recharger rapidement leur trottinette.

De plus, la Dualtron Victor dispose d'un port « isolé » à 4 broches situé sous le deck, pour connecter une batterie externe. Cette option offre une flexibilité supplémentaire pour ceux qui ont besoin d'une autonomie encore plus grande lors de longs trajets ou de voyages prolongés.

Confort et ergonomie

La Dualtron Victor excelle en matière de confort grâce à son système de suspensions réglables. La suspension avant et arrière utilise des bras oscillants avec des cartouches de caoutchouc interchangeables. Elle permet d'adapter la rigidité en fonction des préférences de l'utilisateur et des conditions de la route. Ce système de suspension absorbe efficacement les chocs et les vibrations, offrant une conduite fluide même sur des routes accidentées.

Les pneus de 10 pouces à chambre à air contribuent également au confort de conduite. Leur adhérence sur diverses surfaces, combinée aux suspensions, garantit une stabilité accrue et une sécurité optimale lors des déplacements à haute vitesse ou sur des terrains irréguliers.

Test de la sécurité et du freinage de la Dualtron Victor

La sécurité est un aspect crucial pour une trottinette de cette envergure. La Dualtron Victor est équipée de freins à disque hydrauliques sur les deux roues, offrant une puissance de freinage exceptionnelle. Lors de nos tests, nous avons constaté que les freins répondaient de manière immédiate et efficace, même à haute vitesse. La présence de l'ABS (système de freinage anti-blocage) empêche les roues de se bloquer lors des freinages brusques, réduisant le risque de chute.

Les éclairages LED avant et arrière, ainsi que les feux de freinage, assurent une visibilité optimale de la trottinette dans des conditions de faible luminosité. Ces derniers augmentent la sécurité nocturne. Les clignotants intégrés sont un ajout appréciable, permettant aux autres usagers de la route d'anticiper les changements de direction du conducteur.

Utilisation urbaine et tout-terrain

En ville

En milieu urbain, la Dualtron Victor est une reine. Sa puissance permet de se déplacer rapidement d'un point A à un point B, même en heure de pointe. Les suspensions et les pneus offrent un confort appréciable sur les routes pavées et les trottoirs. Cependant, son poids et sa taille peuvent la rendre moins pratique dans des espaces très confinés ou pour monter des escaliers.

Hors des sentiers battus

La Dualtron Victor n'est pas qu'une citadine. Elle se comporte également très bien sur des terrains plus accidentés. Que ce soit sur des chemins de terre, des sentiers forestiers ou des routes gravillonnées, la trottinette reste stable et confortable. Les moteurs puissants permettent de grimper des pentes raides sans effort, et les suspensions absorbent efficacement les irrégularités du terrain.

En conclusion, la Dualtron Victor est une trottinette électrique haut de gamme qui offre des performances exceptionnelles, une grande autonomie et un confort de conduite optimal. Son design moderne, ses fonctionnalités avancées et sa fiabilité en font un choix idéal pour ceux qui recherchent une solution de mobilité urbaine efficace et fiable. La puissance des moteurs, combinée à une excellente autonomie et une maniabilité hors pair, fait de la Dualtron Victor un excellent choix pour les amateurs de trottinettes électriques performantes. Son confort de conduite, grâce à un système de suspension bien pensé et des pneus de qualité, assure une expérience agréable même sur les terrains les plus difficiles. On aime Puissance exceptionnelle

Autonomie jusqu'à 100 km en mode éco On aime moins Poids élevé

Prix élevé

