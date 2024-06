Découvrez le Bo M, l’e-scooter rapide qui vous emmènera loin sans recharger

Parmi les engins de transport qu'il est possible d'emprunter pour parcourir le bitume, le Bo M est un nouveau e-scooter électrique au look intéressant et à la technologie puissante.

Le modèle est équipé d'un support pour smartphone. Ce qui vous permettra de rester connecté en tout temps. Mais ce n'est pas la seule option intéressante de ce petit bijou.

Présentation du B Mo, un e-scooter très pratique

Avec le Bo M, le fabricant propose un e-scooter qui met l'accent sur son design visuel. Le modèle offre également des performances élevées. Plus précisément, le moteur a une puissance de crête de 1 200 watts. Sinon, il s'avère que la puissance nominale est spécifiée à 400 watts. Le couple spécifié est de 38 Nm. Et selon les spécifications, la Bo M peut accélérer jusqu'à 35 km/h.

Ce moyen de transport a été doté d'une grande autonomie. Le B Mo e-scooter est équipé d'une batterie d'une capacité de 672 Wh, qui peut être rechargée en 4 heures et demie à l'aide de l'adaptateur électrique fourni. C'est un temps de recharge annoncé comme rapide.

Et son autonomie maximale est de 50 kilomètres. C'est parfait pour les trajets en ville. Mais si vous voulez roulez vite, sachez que cette vitesse ne peut être atteinte que dans des conditions optimales.

Un moyen de transport solide et fiable

Sinon, l'e-scooter lui-même pèse 22 kilogrammes et devrait pouvoir transporter convenablement un conducteur pesant jusqu'à 120 kilogrammes. Le marchepied mesure 14,6 centimètres de large. Il a donc assez de place pour s'y sentir à l'aise en étant debout.

Les pneus ont une largeur de 2,5 pouces et une hauteur de 10 pouces. Des freins à tambour sont utilisés à l'avant et le frein arrière est capable de récupérer. Ce petit véhicule possède donc des atouts assez fiables en termes de conduite. Puis, si vous devez avec de nuit, ce modèle possède un éclairage d'une puissance maximale de 800 lumens.

Et pour vous accrocher, le cadre est annoncé comme étant fait d'une seule pièce d'aluminium, à laquelle est fixé un support pour smartphone. En fait, la véritable révolution du Bo M réside dans son système de direction safesteer™. Cette technologie améliore la stabilité et la maniabilité, offrant une expérience de conduite plus sûre et plus confiante.

Un engin de transition vers une mobilité durable

Pour suivre, l'invention du Bo M vise à encourager les gens à abandonner leur voiture au profit d'une alternative plus écologique. Il incarne la transition vers une mobilité plus durable et responsable sans pour autant rester déconnecté.

C'est donc bien plus qu'un simple e-scooter. C'est une invitation à repenser notre façon de nous déplacer, avec style, sécurité et respect de l'environnement. Ce petit moyen de transport urbain est actuellement disponible au prix de 1 995 euros. Et le fabricant indique que le modèle sera disponible dans d'autres régions à l'avenir. De ce fait, il est intéressant de rester connecté pour en savoir plus sur le sujet.

