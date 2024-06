En un clin d’œil, cette trottinette électrique tout terrain devient un scooter

Fiido, spécialiste des moteurs de mobilité électrique, repousse les limites de l'insolite avec la sortie de sa dernière création : la Fiido Beast. Cette trottinette électrique tout terrain surprend par sa capacité à se transformer en scooter en quelques secondes seulement, offrant ainsi une expérience de conduite inédite.

L'innovation dans le monde des trottinettes électriques est souvent complexe, mais Fiido relève le défi avec sa nouvelle trottinette Beast. Cette trottinette électrique tout terrain se distingue non seulement par sa capacité à surmonter les terrains difficiles, mais aussi par sa transformation rapide en karting. La Fiido Beast offre ainsi une polyvalence inédite sur le marché.

Une trottinette électrique hors-norme, un karting électrisant

La Fiido Beast se targue d'une approche innovante sans pour autant sacrifier l'aspect pratique. Son design initial ressemble à une trottinette classique, mais avec une orientation tout-terrain affirmée. Tout repose sur les pneus crantés de 11″, la suspension robuste et les freins à disques avant/arrière.

Ce véhicule hybride combine le meilleur des deux mondes : la praticité d'une trottinette électrique et la puissance d'un scooter. Sous son aspect de trottinette, la Fiido Beast cache une double motorisation électrique de 1300W. Cette dernière est capable d'atteindre une vitesse maximale de 50 km/h. D'une capacité de 1,5 kWh, sa batterie promet une autonomie de 70 km. Elle est idéale pour les déplacements urbains ou les escapades tout-terrain.

La transformation en karting facile et instantané

Le concept hybride de la Fiido Beast a de quoi séduire les amateurs d'électromobilité. En offrant une trottinette qui peut aussi servir de scooter, Fiido répond aux besoins de ceux qui recherchent une solution de transport flexible et polyvalente.

L'un de ses points forts réside dans sa capacité à se transformer en scooter en un clin d'œil. Doté d'une petite selle à l'arrière et de cale-pieds rétractables, il suffit de baisser le guidon et de s'asseoir pour profiter d'une expérience de conduite semblable à un scooter électrique. Cette polyvalence permet d'explorer différents styles de conduite sans nécessiter de modifications complexes.

À souligner que la transformation de la Fiido Beast en scooter ne nécessite aucune manipulation complexe. En quelques secondes, et sans aucun outil, cette trottinette se métamorphose pour offrir une nouvelle expérience de conduite. Ce concept hybride attire les amateurs d'électromobilité en quête de nouveautés et de polyvalence dans leurs déplacements quotidiens.

Trottinette électrique tout terrain en scooter : une innovation attendue

Ce concept innovant de Fiido a de quoi attirer l'attention des passionnés de mobilité électrique. Cependant, la question demeure : quand et à quel prix la Fiido Beast sera-t-elle disponible sur le marché ? En attendant, cette trottinette hybride promet de révolutionner la manière dont nous envisageons les déplacements urbains. Elle combine puissance, polyvalence et innovation dans un seul et même véhicule.

