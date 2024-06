3 100 euros pour une trottinette électrique tout terrain ? Découvrez ce qui justifie ce prix !

Avec un prix de 3 100 euros, la trottinette électrique tout terrain Timberwolf peut paraître un choix onéreux. Cependant, un examen plus attentif révèle des raisons justifiant ce coût. Explorons les caractéristiques qui rendent cette trottinette si exceptionnelle.

À l'ère des technologies de pointe, les innovations en matière de mobilité urbaine sont de plus en plus audacieuses. La trottinette électrique Timberwolf AWD en est un parfait exemple. Si le prix de 3 300 dollars (3100 euros) peut paraître exagéré pour une trottinette électrique tout terrain, la Timberwolf AWD offre une valeur exceptionnelle pour les amateurs de mobilité tout terrain. Sa puissance, son autonomie, sa durabilité et ses fonctions de sécurité avancées font de ce modèle l'avenir de la micro mobilité urbaine.

Conception robuste et innovante

Proposé à 3 300 dollars (environ 3 100 euros au taux de change actuel), le prix de la trottinette électrique tout terrain Timberwolf AWD peut sembler élevé. Toutefois plusieurs éléments justifient ce prix. Bakcou, le constructeur américain réputé pour ses machines performantes, l'a conçu pour affronter une grande variété de terrains, de l'asphalte lisse aux sentiers accidentés. En effet, la Timberwolf dispose de deux moteurs de 750 W. L'un monté sur le moyeu avant et l'autre sur le moyeu arrière, fabriqués par Bafang.

Bien que Bakcou ne divulgue pas les détails exacts du couple, cette trottinette peut atteindre une vitesse de pointe de plus de 32 km/h. Cette vitesse suffit amplement pour la conduite tout-terrain, offrant une expérience à la fois excitante et sûre. La présence de deux moteurs garantit une transmission intégrale (AWD). Elle offre une meilleure adhérence et une plus grande stabilité sur les terrains difficiles.

Des performances et une autonomie impressionnantes

L'un des aspects les plus impressionnants de cette trottinette électrique et qui justifie son prix d'environ 3 100 euros est son autonomie maximale de 40 km. Cependant, il faut noter que l'autonomie peut varier en fonction du terrain et du style de conduite. Pour ceux qui prévoient des voyages plus longs, la batterie amovible constitue un avantage considérable. En emportant une batterie de rechange, vous pouvez facilement doubler votre autonomie sans souci.

Pour assurer une conduite confortable, la Timberwolf a été équipée de pneus larges de 4 pouces, surnommés « fatties ». Ces pneus, associés à une fourche à ressort GT Mark à l'avant, absorbent efficacement les chocs. Ce qui rend les trajets sur terrain accidentés beaucoup plus confortables. Avec une garde au sol de 15 cm, l'e scooter peut facilement franchir des obstacles tels que des pierres ou des racines d'arbres.

Le poids total du Timberwolf atteint 41 kg, ce qui peut sembler lourd, mais contribue grandement à sa stabilité. Un centre de gravité bas, rendu possible par un repose-pieds proche du sol et un pneu arrière plus petit, renforce encore cette stabilité. Et ce, même sur un terrain accidenté.

Sécurité et contrôle

Pour environ 3 100 euros, cette trottinette électrique tout terrain n'a pas négligé la sécurité. Les freins hydrauliques Tektro, avec des disques de 203 mm à l'avant et à l'arrière, offrent un contrôle précis et fiable. Cela est essentiel pour les descentes abruptes ou les arrêts d'urgence. Ces freins, couramment utilisés sur les vélos électriques de haute performance, vous permettent de rouler en toute confiance.

Un investissement dans l'aventure

Bien que le prix de 3 300 dollars puisse paraître élevé au premier abord, il est clair que la Timberwolf AWD de Bakcou offre un ensemble de caractéristiques et de performances qui justifient cet investissement. Pour les amateurs de plein air à la recherche d'un moyen fiable d'explorer les terrains variés, cette trottinette représente une option solide. Elle combine robustesse, confort, sécurité et praticité.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn