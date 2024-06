Deux trottinettes électriques issues de la Cybertruck de Tesla débarquent en France

Inspirées de la Cybertruck de Tesla, les trottinettes électriques Navee S60 et S40 conjuguent une esthétique futuriste et des fonctionnalités avancées avec un rapport qualité/prix attractif. Présentés au CES 2024, ces modèles arrivent aujourd'hui en France.

L'industrie de la mobilité urbaine électrique ne cesse de se renouveler et de se surprendre avec des innovations toujours plus audacieuses. Cette fois, c'est la marque Navee qui fait parler d'elle avec le lancement de deux nouveaux modèles de trottinettes électriques : la Navee S40 et la Navee S60. Ces trottinettes débarquent en France avec la promesse de performances élevées et d'un confort exceptionnel, le tout à un prix compétitif.

Un design cyberpunk unique

Les Navee S40 et S60 se distinguent immédiatement par leur design unique, qui rappelle la Cybertruck de Tesla. Son large deck peut accueillir les deux pieds en parallèle, améliorant ainsi la stabilité. De plus, elles bénéficient d'une double suspension et de roues de 10 pouces sans chambre à air qui garantissent un confort optimal. Ce design audacieux ne se contente pas d'impressionner visuellement, il améliore également la fonctionnalité, garantissant une conduite stable et confortable sur une variété de terrains.

Des performances impressionnantes

La S60 embarque un moteur puissant de 1 kW en pointe lui conférant des performances impressionnantes. Grâce à cette puissance, cette trottinette électrique Navee atteint des vitesses élevées et gravit des pentes modérées sans difficulté. Toutefois, cette performance a un prix, à savoir son poids. Avec un poids variant entre 22,2 à 24,6 kg, la Navee S60 est loin d'être la trottinette la plus légère du marché. Même si elle peut se plier, elle se révèle assez lourde à porter au quotidien.

Navee S40 : une alternative économique

Moins performante que la S60, la Navee S40 dispose d'un moteur de 700W en pointe. Elle conserve cependant de solides performances pour un usage urbain. Le modèle S40 se révèle aussi plus léger, un atout pour ceux qui doivent fréquemment la transporter.

Freinage et sécurité

À la différence des autres modèles beaucoup plus avancés, les Navee S40 et S60 se passent de freins à disques. Elles ont recours à un frein à tambour et électronique. Un choix qui risque de faire débat chez les utilisateurs, puisque les freins à disque gagnent souvent en réactivité et en efficacité. Pourtant, les deux types de freins, à tambour et électronique, peuvent offrir une sécurité suffisante à condition d'être utilisés correctement.

Technologie de pointe et connectivité

Les trottinettes électriques Navee ne se contentent pas d'offrir des performances solides et un design attrayant. En effet, elles disposent également d'équipements modernes permettant d'améliorer l'expérience de l'utilisateur. Son guidon est muni d'un écran permettant de voir les informations essentielles. Des indicateurs et un éclairage automatiques ont été intégrés pour plus de sécurité lors de la conduite de nuit ou dans des conditions de faible luminosité.

De plus, une fois l'application Navee connectée, l'utilisateur peut localiser et gérer les paramètres de conduite de son véhicule grâce à la fonction Apple Find My.

Un rapport qualité-prix attractif

Le prix des trottinettes électriques Navee est un autre point fort qui les distingue de la concurrence. À 599 euros, la S40 affiche un prix compétitif qui rivalise directement avec la Dualtron Togo. La S60 est par ailleurs disponible à 699 euros et surpassant même la Navee S65 en termes de rapport qualité/prix.

Ces modèles montrent que Navee est prêt à s'imposer comme un acteur incontournable du secteur des scooters électriques, en alliant innovation, style et fonctionnalité. Reste à savoir si ces scooters séduiront les consommateurs et s'ils résisteront à la concurrence établie.

