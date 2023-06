Test de la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Lite : performance à petit prix ?

Xiaomi a élargi sa gamme Mi Electric Scooter 3 en ajoutant un modèle beaucoup plus léger, la Lite, que nous avons soumis à un test. À travers celui-ci, vous aurez une idée bien précise de ce que cette trottinette électrique vaut.

Depuis des années, la gamme de trottinettes électriques Xiaomi fait partie des incontournables du marché. La Xiaomi Electric Scooter 3 et 3 Lite en raviront sans doute les plus exigeants. Mais, comment choisir la meilleure d’entre elles ? Faisant suite à notre récent test de la Xiaomi Electric Scooter 3, nous avons mis la 3 Lite à l’épreuve.

Caractéristiques techniques Moteur : 300W

Batterie : 187 Wh

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie maximale : 20 km

Freins Disque arrière : à double plaquette

Poids : 13 kg

Electric Scooter 3 Lite : présentation

Xiaomi ne cesse d’améliorer la qualité de ses trottinettes. Parmi les derniers modèles de ce géant chinois, on trouve l’Electric Scooter 3 Lite. À première vue, il ne semble pas très différent du Xiaomi Electric Scooter 3 testée recemment. Livrée dans une boîte blanche/noire sur mesure, elle nécessite un petit travail d’assemblage. En effet, il faut insérer le guidon et visser quatre vis pour le maintenir en place. La boîte contient également une roue de secours.

Construit en aluminium, il présente un design minimaliste, un poids plume et une résistance aux chocs. Elle conserve les réflecteurs jaunes de ses prédécesseurs, mais une touche rouge a été ajoutée, de même que les câbles et le frein. Il faudra bien que Xiaomi prenne la peine de cacher les fils dans le cadre, car sur notre modèle test, ils dépassent de chaque extrémité de la potence.

Elle profite d’une potence fine et d’une plateforme compacte, mais plus que suffisante pour reposer confortablement les deux pieds pendant la conduite.

Un petit écran LED a été soigneusement intégré au sommet de la tige. Cet affichage du Mi 3 semble être le même que sur la gamme précédente : il indique votre vitesse, le niveau de la batterie et le mode (Standard, Piéton ou Sport).

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Lite : test de l’application mobile

Effectivement, cette trottinette dispose de la même application mobile que ces prédécesseurs. De fait, il devient plus facile d’accéder à une multitude de fonctions supplémentaires.

Pour ce faire, il suffit de télécharger l’application et de se connecter via Bluetooth. L’application permet également de verrouiller la trottinette à distance.

Malheureusement, le régulateur de vitesse n’est pas disponible et ne peut pas être activé à partir de l’application. Or cette fonction est certainement utile pour éviter d’avoir à appuyer sur la pédale d’accélérateur, surtout lorsque l’on roule pendant de longues périodes.

Une nouvelle fonctionnalité que nous avons trouvé intéressante lors de notre test de la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Lite est le mode Veille. Ce mode s’enclenche automatiquement lorsque la batterie restante passe sous la barre des 30 % et que vous n’avez pas utilisé le scooter pendant 10 jours consécutifs.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Lite : test de son confort

La taille et le poids de la trottinette sont l’un des principaux points positifs. Comme indiqué plus haut, sa potence beaucoup plus fine et son poids de 13 kg en font l’une des trottinettes les plus faciles à transporter. Bien souvent, les trottinettes se révèlent encombrantes et gênantes, ou tout simplement très lourdes. Mais lors de notre test prouve que la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Lite a été conçue pour être transportée sans effort.

Les pneus Xiaomi ont un diamètre de 8,5 pouces gonflables. En principe, les pneus remplis d’air rendent la conduite plus douce. Cependant, il n’y a pas de suspension, il s’agit donc d’un compromis entre les deux options. La conduite se révèle effectivement douce tant que le sol est raisonnablement plat. Dans le cas contraire, on risque de ressentir les bosses et les nids-de-poule sur la route. Mais on s’y habitue et on apprend rapidement à éviter les pires d’entre eux. Qui ne serait pas heureux d’accepter un peu d’inconfort si cela permet d’économiser sur le poids total de la machine.

Xiaomi Scooter 3 Lite : sa performance

Côté performance, le Xiaomi Scooter 3 Lite bénéficie d’un moteur électrique de 300 W. Sa vitesse maximale atteint 25 km/h et il peut grimper des pentes jusqu’à 14%. Vous pouvez changer de vitesse si nécessaire. Le Xiaomi Scooter 3 Lite dispose de 3 modes de vitesses.

Le premier est le mode piéton, dans lequel vous pouvez aller jusqu’à 6 km/h. Le deuxième est le mode standard, dans lequel vous pouvez atteindre une vitesse maximale de 15 km/h, et le dernier est le mode sport.

En mode sport, vous pouvez accélérer jusqu’à 25 km/h.

Le modèle équipé de batteries au lithium longue durée a une autonomie de 20 km. D’ailleurs, notre test de la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Lite a démontré que cette autonomie suffit pour se rendre à l’école ou à un endroit proche plusieurs fois avec une seule charge. Elle comprend également un système de gestion de la batterie (BMS) qui prévient les incendies et les explosions provoqués par la batterie. Le BMS prévient les problèmes qui peuvent survenir en raison d’un problème de tension pendant la charge, la décharge ou d’autres raisons. Vous pouvez charger la batterie du Xiaomi Scooter 3 Lite à 100 % en 4,5 heures environ.

Le Xiaomi Scooter 3 Lite dispose d’un frein avant et arrière. Les freins avant vous permettent de vous arrêter rapidement, offrant une courte distance d’arrêt. Ils sont généralement plus grands que les freins arrière, car les forces d’inertie mettent plus de poids sur les roues avant.

Les freins arrière vous aident à vous arrêter en toute sécurité sur les surfaces glissantes. Ils aident également à préserver la durée de vie des freins avant en absorbant une partie de l’énergie du mouvement lorsqu’ils sont utilisés conjointement avec les freins avant.

Conclusion

Cette nouvelle trottinette Lite de Xiaomi vous permettra de rouler en toute sécurité. Comme toutes les E-scooter de ce fabricant chinois, elle peut être utilisée facilement en l’associant à l’application Mi Home. Vous pouvez accéder à de nombreuses informations détaillées sur l’appareil à partir de l’application.

Bien qu’elle l’un des modèles les plus abordables de la marque, elle offre des performances convaincantes. Ce produit compact est bien plus utile que les voitures dans un trafic urbain dense.

Comme pour les versions précédentes, il y a de petites améliorations et des changements de finition. En fin de compte, ce sera un excellent tour de piste et conviendra à la plupart des gens.

Trottinette électrique légère

Abordable

Batterie amovible

Pas de grande amélioration par rapport à la MI 3

Moteur pas très puissant

Conception - 9.5 Performance - 8 Autonomie - 8.5 Prix - 9 8.8 Conception : Cadre en aluminium. Performance : Un moteur peu résistant. Autonomie : Satisfaisante. Prix : Meilleur rapport qualité prix. User Rating: Be the first one !