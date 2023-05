Test Mi Electric Scooter 3 : que vaut la trottinette électrique de Xiaomi ?

La trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 3 promet des améliorations pratiques par rapport au précédent Mi Electric Scooter Pro 2. Dans ce test, on vous explique pourquoi elle mérite sa place dans notre meilleur guide de trottinette électrique.

Lorsqu’il s’agit de choisir une trottinette électrique, il existe un vaste choix, tant en termes de spécifications que de prix. Le Xiaomi Mi Electric Scooter 3 est le successeur de son premier scooter électrique M365 extrêmement populaire. Près de 5 ans se sont écoulés entre la sortie de ces deux trottinettes électriques. Dans ce test Xiaomi Electric Scooter 3, nous examinons de plus près ce que Xiaomi a décidé de mettre à niveau et ce qui est resté le même.

Caractéristiques techniques Moteur : 300W (600W en pointe)

Batterie : 36V 7.6Ah (275Wh)

Temps de recharge : 5,5 heures

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie maximale : 30 kms

Freins Disque arrière : à double plaquette + eABS

Poids : 13.2 kg

Conception

La Xiaomi Mi Electric Scooter 3 a été annoncée pour la première fois le 26 juillet 2021 et a été commercialisée en octobre. Son prix de vente est fixé à 449 €. Cette trottinette se décline en deux couleurs : gris foncé et noir onyx. Il s’agit de nouvelles couleurs pour la gamme de scooters électriques Mi et elles sont accentuées par des câbles orange sur le modèle gris et des câbles bleus sur le modèle noir. Ces accents sont un moyen facile de différencier le Scooter 3 du Scooter Pro 2.

Le design de base de la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 reste pratiquement inchangé par rapport à celui de la Scooter Pro 2.

Le plateau est large de 140 mm, ce qui est un peu plus fin que la Ninebot Max,.

Avec un poids de 13,2 kg, elle est nettement plus légère que beaucoup d’autres modèles sur le marché.

L’une des nouveautés concerne le support à verrouillage rapide. La trottinette Xiaomi Electric Scooter 3 comporte un cran de sécurité qu’il faut soulever avant de l’ouvrir, afin d’éviter toute utilisation accidentelle. Toutefois, elle se plie rapidement et facilement en trois clics. Une fois pliée, la Xiaomi Scooter 3 mesure environ 490 mm de haut. L’attache sur le guidon s’accroche bien au crochet sur le passage de roue arrière.

Test Xiaomi Mi Electric Scooter 3 : une trottinette électrique riche en technologie

L’écran d’affichage LED sur le guidon offre un guide visuel clair de toutes les informations nécessaires, y compris votre vitesse, l’autonomie de la batterie et le mode de conduite. Lors de notre test, il indique quand les phares de la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 sont allumés, quand vous êtes connecté par Bluetooth à votre téléphone et quand la trottinette a été verrouillée. Le bouton d’alimentation unique permet également d’allumer les phares d’une simple pression et de changer de mode de conduite d’une double pression.

Le levier d’accélération se trouve à côté du pouce droit et la sonnette à côté du pouce gauche. Il y a également un seul levier de frein sur la gauche, qui active le frein à disque arrière et le frein électrique. Le phare avant et le feu arrière offrent tous deux une bonne luminosité, si vous roulez dans des conditions plus sombres. Toutefois, ils ne sont pas suffisants pour éclairer votre chemin dans l’obscurité la plus totale.

La trottinette a un indice de protection IP54 contre l’eau et la poussière. Ce qui signifie qu’il convient aux éclaboussures et à la poussière de tous les jours, mais qu’il ne conviendrait pas dans des conditions vraiment humides. Cela signifie également qu’il ne faut pas utiliser de tuyau d’arrosage ou de nettoyeur haute pression pour la nettoyer. En effet, cela pourrait endommager les circuits électriques.

Application

L’application compte parmi les points faibles de cette trottinette électrique. Bien sûr, elle se révèle de prime abord intéressante. Mais lors de notre test, on se rend compte rapidement qu’elle manque de précision et qu’il faut l’améliorer.

Le résultat obtenu est plutôt décevant, tant au niveau des fonctionnalités restreintes qu’au niveau du nombre d’erreurs pour la traduction. Néanmoins, elle intègre un panneau de bord permettant de visualiser les données de la trottinette.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 : test de sa performance

La Xiaomi Mi Electric Scooter 3 propose trois modes de conduite : le mode piéton, standard et sport. En mode piéton, la trottinette ajoute automatiquement un peu de puissance pour faciliter la poussée, sans avoir à appuyer sur l’accélérateur. Lors de notre test, lorsque nous essayons de pousser la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 alors qu’elle est éteinte, le moteur se révèle très résistant, ce qui est très pratique. Le mode de conduite standard permet de réduire la vitesse. Cepedant, comme la vitesse maximale n’est pas beaucoup plus élevée, nous avons préféré nous en tenir au mode sport.

Pour une utilisation sur les pistes cyclables et les agglomérations, la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 se montre largement assez rapide et très amusante à conduire.

En revanche, la maniabilité du Mi Scooter 3 est mitigée. À vitesse de croisière, il est suffisamment précis pour éviter les trous et autres dégâts de la route. À basse vitesse, le rayon de braquage est toutefois un peu trop long pour naviguer confortablement entre les piétons.

Moteur et autonomie de la batterie

Le moteur de la Mi Electric Scooter 3 est son principal différenciateur des autres modèles de la marque. D’une puissance de 300W, il atteint une vitesse maximale de 25 km/h et d’une autonomie maximale théorique de 30 km. La plage est, comme on peut s’y attendre, inférieure à la valeur annoncée. Ce n’est pas surprenant, car il est courant que tous les véhicules électriques perdent 25 à 30 % de leur autonomie par rapport à la valeur théorique.

Par exemple, un trajet de 6 km à une vitesse moyenne de 20 km/h, avec une température de 16 °C. Un cycliste de 95 kg a consommé 30 % de la batterie. Cela représente un maximum d’environ 20 km. Une charge complète prend environ 5h30. Pour augmenter encore l’autonomie, le véhicule est équipé d’un système de récupération de l’énergie cinétique (KERS). Ce qui permet de recharger la batterie en roue libre ou au freinage.

Verdict

La Mi Electric Scooter 3 est l’un des modèles les plus attractifs de sa gamme pour les petits trajets urbains. Elle présente un bon équilibre entre poids et performances. Cette caractéristique la rend facile à manipuler et à transporter, tout en offrant une grande autonomie. Il s’agit d’un scooter élégant et amusant à conduire, même s’il manque un peu de vitesse pour rouler sur la route. Cependant, rappelons que son autonomie est relativement limitée et qu’elle n’est pas des plus pratiques pour transporter.

Très léger

Grande autonomie

Rapide à plier

Pneus seulement 8. 5 pouces

Vitesse maximale limitée

Puissance pas instantanée

Conception - 9.5 Performance - 8.6 Autonomie - 9 Prix - 8.7 9 Conception : Une structure robuste. Performance : Un moteur très résistant. Autonomie : Satisfaisante. Prix : Meilleur rapport qualité prix. User Rating: Be the first one !