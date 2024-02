Shocking 😱 ! Une voiture autonome se fait caillassée par la foule : les raisons de la colère

Pourquoi cette voiture autonome de Waymo a été caillassée et vandalisée à San Francisco ? L’explication dans ce qui suit !

Une foule a vandalisé et caillassé une voiture autonome de Waymo à San Francisco. L’incident s’est produit dans le quartier chinois de la ville, où une personne a sauté sur le capot du véhicule et a brisé son pare-brise. La foule a ensuite recouvert le taxi autonome de peinture en aérosol, brisé ses fenêtres et y a mis le feu. Les pompiers sont intervenus, mais la voiture était déjà entièrement enflammée.

Quel est le motif de l’attaque de cette voiture autonome ?

Le motif de l’attaque n’a pas été précisé dans les médias. Cependant, il est important de noter que les tensions entre les habitants de San Francisco et les opérateurs de véhicules autonomes se sont intensifiées au cours de ces derniers mois. Des incidents similaires se sont produits dans le passé, notamment des accidents impliquant des véhicules autonomes.

En effet, un véhicule autonome a percuté un cycliste, causant des blessures mineures. L’accident s’est produit à une intersection dans le quartier de Potrero Hill. Le véhicule Waymo était arrêté à un arrêt à quatre voies lorsque le cycliste a été occulté par un camion et a traversé la trajectoire du véhicule, provoquant la collision. Le cycliste a signalé des blessures mineures et aucun passager du véhicule Waymo n’a été blessé.

Une voiture autonome caillassée ? Des défis à relever pour les constructeurs

Ces incidents soulignent les défis auxquels sont confrontés les constructeurs lorsqu’elles déploient des véhicules autonomes dans des environnements urbains. Les autorités municipales et les habitants ont déjà exprimé leurs préoccupations concernant la sécurité de ces véhicules. Sans oublier leurs impacts potentiels sur la circulation et les services d’urgence.

C’est certainement la raison pour laquelle certains organismes de réglementation ont suspendu l’autorisation des véhicules autonomes dans leurs villes. Les entreprises technologiques doivent prendre des mesures pour garantir la sécurité et la conformité de leurs véhicules autonomes. Cela permettra avant tout de gagner la confiance du public, qui sera les consommateurs de demain.

Il est important de noter que cette voiture autonome caillassée à San Francisco n’est pas un cas isolé. Des incidents de vandalisme et de dégradation sont malheureusement courants dans de nombreuses villes. En effet, des actes similaires ont été rapportés dans d’autres villes, où des trottinettes ont été jetées dans des lacs et des vélos en libre-service ont été détruits en masse. Chaque opérateur devra donc prendre en compte ces risques avant de déployer des véhicules autonomes dans des espaces publics.