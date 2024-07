Découvrez Gaya : les nouveaux vélos électriques parfaits pour la mobilité urbaine

Gaya innove avec deux modèles de vélos électriques conçus pour la ville : Gaya Le Cargo et Gaya Le Compact. Ces vélos se démarquent par leur design pratique, leur robustesse et leur respect de l'environnement. Découvrez leurs caractéristiques et comment ils peuvent transformer vos déplacements urbains.

Gaya Le Cargo : le vélo idéal pour transporter

Gaya Le Cargo est conçu pour répondre aux besoins de transport urbain. Doté d'une grande capacité de chargement, ce vélo est parfait pour les familles et les professionnels. Il permet de transporter des enfants, des courses ou des marchandises en toute sécurité. Grâce à son cadre robuste et ses composants de haute qualité, il assure une grande stabilité, même lorsqu'il est chargé. Le moteur puissant et la batterie longue durée permettent de parcourir de longues distances sans effort. Cela rend les trajets quotidiens plus agréables et écologiques.

Le Cargo peut supporter jusqu'à 200 kg, répartis entre l'avant et l'arrière. La batterie offre une autonomie allant jusqu'à 100 km, idéale pour une journée entière de déplacements. Équipé de freins à disque hydrauliques, il garantit des arrêts sûrs même en cas de charge maximale. La selle ergonomique et les poignées ajustables assurent un confort optimal pour tous les utilisateurs.

Gaya Le Compact : l'agilité en ville

Gaya Le Compact est conçu pour ceux qui cherchent un vélo électrique maniable et léger pour des trajets urbains rapides. Ce modèle est parfait pour les citadins qui ont besoin d'un moyen de transport pratique pour naviguer dans les rues étroites et les pistes cyclables. Son design compact permet de le ranger facilement dans de petits espaces, comme les appartements ou les bureaux.

Le Compact ne pèse que 15 kg, ce qui facilite son transport et son rangement. Grâce à son moteur performant, il atteint une vitesse maximale de 25 km/h, parfait pour les trajets en ville. La batterie offre jusqu'à 80 km d'autonomie, suffisamment pour plusieurs jours de trajets urbains. Le vélo est équipé d'un écran LCD et d'une application mobile pour suivre les performances et l'autonomie en temps réel.

Une mobilité durable et écologique

Gaya s'engage à promouvoir une mobilité durable en ville. Le choix des matériaux et des technologies utilisées dans la fabrication de leurs vélos reflète cet engagement. Les vélos électriques Gaya réduisent l'empreinte carbone des utilisateurs. En effet, ils offrent une alternative aux voitures et aux scooters à essence. De plus, l'utilisation de batteries rechargeables permet de diminuer les émissions de CO2 et de promouvoir une énergie plus propre.

En remplaçant les trajets en voiture par le vélo électrique, chaque utilisateur contribue à la réduction des gaz à effet de serre. Les composants des vélos Gaya sont en grande partie recyclables. Cela minimise l'impact environnemental. Les vélos sont conçus pour durer. Cela évite le remplacement fréquent et la production de déchets.

Avec un vélo électrique Gaya, les utilisateurs non seulement améliorent leur santé et leur bien-être, mais participent également à la protection de l'environnement. Les initiatives comme celles de Gaya montrent qu'il est possible de combiner mobilité urbaine et respect de la planète.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

