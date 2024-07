Surprenant : Découvrez ce petit moteur électrique invisible mais ultra puissant à mettre sur votre vélo!

ZF est connue comme une entreprise de technologie et de fournitures automobiles, sauf qu'à présent elle dispose également d'une division « micro-mobilité. Ils ont développé un tout nouveau moteur pour vélos électriques invisible.

Il est basé sur l'un des moteurs électriques les plus compacts et les plus discrets du marché. Puis, il est doté d'une architecture électrique de 48 V. Sa puissance et son couple son importants. Et il est facile de l'installer et de démonter. Voici de quoi il retourne.

Un nouveau moteur très performant pour vélo électrique

Baptisé ZF Bike Eco System, l'entreprise ZF présente son nouveau moteur électrique de 48 V à l'occasion de l'Eurobike 2024 qui s'est ouvert mercredi. Il s'agit d'un système d'entraînement électrique complet. Il comprend le moteur, le matériel de commande, l'application, la connexion au cloud et un bloc-batterie d'une capacité de 504 ou 756 Wh, selon la variante.

Le nouveau moteur CentriX et son réducteur constituent le cœur du système et son composant le plus intéressant. Avec ses 12 x 9 cm (4,7 x 3,5 in, H x D), le moteur cylindrique est à peine plus grand qu'une canette de soda (canette de 12 oz = 12,3 x 6,6 cm).

Il ne pèse que 2,5 kg, soit un kilogramme de moins que l'ancien moteur Sachs RS de ZF. Et dans la lignée d'autres moteurs intermédiaires ultralégers, ce moteur invisible est ultra-compact pour les vélos électriques, comme le FreeFlow.

Une très grande puissance contenue dans un petit réceptacle

Le CentriX est toujours plus lourd d'environ 700 grammes (1,5 lb) que le TQ HPR50. C'est l'un des chouchous des concepteurs de vélos électriques légers et rapides de 2022/23. Toutefois, il double la puissance disponible de ce moteur à un pic de 600 W et double presque le couple maximal à 90 Nm (66 lb-pi), par rapport à 50 Nm (37 lb-pi) pour le TQ.

Il s'agit là d'une capacité de roulage considérable pour un ensemble qui semble à peine plus grand qu'un boîtier de pédalier de vélo non électrique traditionnel.

Le modèle phare CentriX 90 s'adresse aux constructeurs de VTT. Il promet une adhérence et une puissance instantanée pour négocier les sentiers accidentés et les montées abruptes.

Pour les randonnées sur le gravier ou en ville, ZF propose le CentriX 75. Il délivre une puissance maximale de 450 watts et 75 Nm (55 lb-pi). En termes de puissance continue, les deux unités suivent la norme européenne de 250 watts.

Un moteur invisible mais connecté pour vélo électrique

ZF promet que le nouveau système Eco sera particulièrement facile à intégrer et à entretenir sur les vélos électriques. Ses composants peuvent être retirés et remplacés en quelques minutes.

L'unité de contrôle Core de l'Eco System s'intègre dans le tube supérieur du vélo. Et quand vous le connectez, il affiche des informations telles que la puissance de la batterie sur un petit écran LED circulaire.

ZF prévoit également un écran couleur haute résolution de 2,8 pouces sur le guidon. C'est en option, pour ceux qui souhaitent un écran plus grand et plus proche de la vue.

Ensuite, l'unité de commande comprend un chargeur de smartphone avec des connecteurs magnétiques à pogo. Puis, vous avez une connectivité Bluetooth pour l'associer à l'application smartphone ZF pour la navigation, l'enregistrement d'itinéraires et les futurs ajouts de ZF et de fournisseurs tiers.

