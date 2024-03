Un iPhone piraté pour saboter l’Apple Watch ! Découvrez pourquoi

Le coup de cœur de Julie❤️ Envie d’acheter une montre connectée ? Voici la meilleure du mois de mars 2024 Julie – Journaliste technplay.com Apple Watch Series 9 (41 mm GPS) Smartwatch avec boîtier en aluminium et boucle sport lumière stellaire Voir l'offre Notre test

La célèbre entreprise américaine de dispositifs médicaux Masimo est au centre d'une controverse après avoir jailbreaké un iPhone dans le but de bloquer les ventes d'une Apple Watch.

Selon certains rapports, cette opération vise à démontrer que certaines fonctionnalités spécifiques des montres connectées d'Apple enfreignent un brevet détenu par Masimo. En effet, l'objet du conflit est la mesure d'oxygène sanguin (SpO2), qui permet aux utilisateurs de surveiller leur état de santé.

Pourquoi Masimo souhaite interdire l'Apple Watch ?

Le problème a commencé lorsque l'International Trade Commission (ITC) des États-Unis a estimé que les fonctionnalités de l'Apple Watch enfreignaient un brevet détenu par Masimo. Suite à cette décision, Apple a retiré cette fonctionnalité de ses montres aux États-Unis. Cependant, selon Masimo, le simple retrait ne peut pas stopper complètement une éventuelle violation puisque la fonctionnalité pourrait être réactivée. Par conséquent, Masimo a jailbreaké un iPhone pour prouver que la montre pourrait à nouveau violer leur brevet.

Apple est loin de se retrouver la première fois au cœur d'une bataille juridique concernant ses montres connectées. Par exemple, la société AliveCor, spécialisée dans l'électrocardiogramme (ECG), avait intenté un procès contre Apple, l'accusant de pratiques anticoncurrentielles liées aux fonctionnalités ECG de la montre. Finalement, Apple a gagné cette affaire, mais ils ont face à une nouvelle situation problème avec Masimo, qui vient d'ajouter de l'eau au moulin en ayant recours au jailbreaking pour appuyer leurs arguments.

Jailbreaking et Cydia : Un retour possible sur iOS ?

Alors que ce conflit oppose Masimo et Apple (Watch), une autre question est soulevée quant à la légalité et la pertinence du jailbreaking. Le jailbreaking permet en effet de contourner certaines restrictions imposées par les fabricants, notamment en autorisant le « sideloading« , c'est-à-dire l'installation d'applications en dehors de l'App Store officiel d'Apple. Il s'avère que la Commission Européenne impose son Digital Markets Act, poussant Apple à autoriser le sideloading uniquement au sein de l'Union européenne, et potentiellement dans d'autres pays qui décideraient de suivre cet exemple. De cette manière, Cydia, une boutique historique du jailbreak, pourrait revenir sur iOS.

Même si le nombre de personnes ayant acquis une Apple Watch est considérable, la grande majorité des acheteurs n'utilisent probablement pas les fonctionnalités que Masimo cherche à protéger par brevet. Toutefois, ceux qui s'inquiètent de leur santé et souhaitent bénéficier de ces fonctions de surveillance devront suivre attentivement l'affaire pour savoir si leurs droits seront limités à cause de ce contentieux juridique. Il est également intéressant de voir comment, dans un futur proche, Apple réagira face aux obligations imposées par la Commission Européenne concernant le sideloading et la régulation des pratiques anticoncurrentielles en matière de brevets.