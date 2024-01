L’Apple Watch va perdre cette fonctionnalité essentielle très prochainement

Apple prépare une solution pour contrer la décision de l’ITC qui a fini par bloquer temporairement les ventes de ses modèles Apple Watch Ultra 2 et Series 9 aux États-Unis. Mais est-ce que cela sous-entend que la marque à la pomme croquée va perdre une fonctionnalité phare de l’Apple Watch ?

C’est une affaire en cours. Vu que les célèbres nouvelles montres connectées d’Apple sont toutes deux de nouveau en vente, mais de manière temporaire, voici comment l’entreprise réagit.

La désactivation des fonctions d’oxymétrie de pouls

Afin qu’Apple soit juridiquement en règle sur le marché des smartwatch, une solution au litige qui oppose le géant américain à la l’entreprise Masimo a été proposée. Elle implique la désactivation logicielle complète des fonctions d’oxymétrie de pouls sur les modèles récents sortis en 2023. Cela comprend la Series 9 et l’Ultra 2. Et cette décision est à prendre au présent et à l’avenir.

C’est là une transformation logique qu’Apple devrait adopter afin que ses montres connectées puissent de nouveau être vendues sans encombre. Et normalement, cette décision devrait honnêtement n’avoir aucun impact sur quiconque achètera l’un d’entre eux à l’avenir. Sauf que cela signifie que l’Apple Watch perdra l’une de ses fonctionnalités phare.

Perdre une fonctionnalité ayant surtout connu un grand succès lors du COVID ?

Toutefois, en faisant le point sur la question, il s’avère que la fonction de mesure de l’oxygène dans le sang est devenue de moins en moins populaire. C’est une rumeur qui circule auprès des nombreux utilisateurs d’Apple Watch.

En effet, maintenant que la pandémie de Covid-19 s’est grandement estompée dans le monde, un grand nombre d’usagers n’emploient cette option que rarement. Et, contrairement à Samsung, Apple n’hésite normalement pas à supprimer des fonctionnalités lorsqu’elles s’avèrent impopulaires.

Si, certes, cette fonctionnalité de l’Apple Watch devient inutile, ce ne sera pas un problème pour l’entreprise de la perdre. Cependant, le souci juridique avec Masimo semble lui avoir forcé la main.

Le meilleur moyen de ne pas perdre la fonctionnalité d’oxymétrie de pouls sur votre Apple Watch

Pour contenter tout le monde il existe une solution que de nombreux consommateurs adoptent. Il suffit d’acheter un modèle d’Apple Watch doté de la fonction d’oxymétrie de pouls. En ce sens, il peut s’agir de l’Apple Watch Series 8 ou moins.

Puis, les Apple Watch Ultra 2 et Series 9 continuent d’être proposées à la vente. Et cela, avec la fonction d’oxymétrie de pouls incluse. Et cela restera le cas au moins jusqu’à ce que la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral se prononce. Mais il est plus simple de se procurer d’autres modèles fonctionnels d’Apple Watch.

Étant donné que la fameuse fonctionnalité a été introduite en 2020, vous seriez pardonné de ne pas savoir qu’elle existe sur votre Apple Watch et de la perdre. Ingénieux n’est-ce pas ?

La fonction fournit ostensiblement une lecture de vos niveaux d’oxygène dans le sang. Bien que toute personne ayant eu une expérience de la mise en œuvre du capteur par Apple sache qu’il n’est pas très précis. Sans compter le fait qu’elle ne peut pas être utilisée pour obtenir des informations réellement utiles sur votre santé.