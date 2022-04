La résurrection de la DeLorean est en bonne voie

La fameuse DeLorean, connue pour son rôle dans « Retour vers le futur », va ressusciter et réapparaître sur le devant de la scène en 2022.

La DeLorean est une voiture mythique bien connue pour son rôle dans les films « Retour vers le futur ». Avec sa carrosserie en acier inoxydable et ses portes papillon, elle est incontestablement la voiture la plus célèbre de tous les temps.

C’est aussi un nom de marque que de nombreuses personnes ont déjà essayé de ressusciter avec plus ou moins de succès au fil des ans. Cette fois, c’est la société qui détient les droits de marque qui s’y met. Elle a annoncé qu’elle dévoilerait un concept-car électrique durant le Pebble Beach Concours d’Elegance, un événement qui se tiendra en Californie en août. Une image teaser montrant des feux arrière a orné cette annonce.

La DeLorean Motor Company, basée au Texas, a commencé à titiller l’intérêt du public au début de cette année. Elle a lancé une campagne sur les réseaux sociaux en février avec le slogan « L’avenir n’a jamais été promis ». Pour une voiture associée à un film sur le voyage dans le temps, ce slogan a une grande portée. Toutefois, la société nous a déjà fait ce coup en 2016. Elle a promis l’ancienne résurrection de la DeLorean, mais rien n’en est sorti.

Let’s clear things up a bit. The next generation of DeLorean is coming into focus August 18, 2022. For more information read the press release here: https://t.co/Q4Rax2aBC1 #DeLorean #DeloreanEVolved #firstlook pic.twitter.com/H0t0i4ODqv

— DeLorean Motor Company (@deloreanmotorco) April 4, 2022