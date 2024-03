Renault sort un vélo électrique basé sur l’iconique R5 ! Découvrez-le ici

La dernière innovation de Renault ne se limite pas aux quatre roues, mais embrasse désormais la liberté des deux roues avec style. En effet, la Renault R5 électrique est désormais disponible en version vélo électrique ultra-chic.

Le salon de l'automobile de Genève a été le théâtre de cette révélation sensationnelle. Alors que tous les regards étaient tournés vers la nouvelle Renault R5 électrique, une annonce inattendue a attiré l'attention de tous les passionnés de mobilité urbaine. La collaboration entre Renault et le constructeur français Jitensha a donné naissance à un vélo électrique révolutionnaire. Ce dernier reprend les lignes emblématiques de la R5.

La nouvelle R5 électrique en deux roues ? Découvrez la révélation de choc de Renault

Vous pensiez avoir tout vu avec la nouvelle Renault R5 électrique ? Détrompez-vous ! La célèbre marque française a surpris tout le monde en lançant une version inédite de son dernier bijou sur roues : une version à deux roues de la R5 électrique.

Mais en quoi cette version à deux roues diffère-t-elle des autres ? Tout d'abord, cette version deux roues de la R5 électrique résulte d'une collaboration exclusive entre Renault et Jitensha. De cette alliance inédite est né un vélo électrique aux couleurs emblématiques de la nouvelle R5 : jaune et vert avec des bandes rouges.

En accord avec les couleurs vives et modernes de la nouvelle voiture, ce vélo électrique représente bien plus qu'un simple moyen de déplacement. Il incarne en fait un mode de vie, une philosophie. Grâce à son design épuré et élégant, il attire tous les regards.

La version jaune vise les utilisateurs les plus sportifs, avec un guidon de course. Quant à la version verte, plus urbaine, ce modèle s'équipe d'une selle Brooks en cuir et d'un guidon incurvé. Proposé en taille unique (M), ce vélo à assistance électrique convient aux cyclistes de 170 cm.

Quand le style rencontre la performance

La collaboration entre Renault et Jitensha ne se limite pas à reproduire les couleurs de la R5 sur ce vélo électrique. En effet, chaque détail a été soigneusement pensé pour offrir aux cyclistes une expérience unique.

Le vélo électrique Jitensha Renault 5 E-Tech ne lésine pas sur les performances. Pesant 14 kg à peine, ce bijou urbain allie puissance et légèreté. Grâce à son moteur de 2e génération ZEHUS développant un couple 45 Nm et sa batterie intégrée à la roue arrière, le vélo offre une assistance électrique jusqu'à 25 km/h, pour des déplacements urbains sans effort.

Avec cette innovation audacieuse, Renault confirme une nouvelle fois son statut de pionnier dans le domaine de la voiture électrique, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le vélo urbain.

Un succès immédiat

Depuis son lancement, la Renault R5 électrique a suscité un engouement sans précédent de la part du public. Et la version deux-roues ne fait pas exception ! Malgré un prix de vente de 2700 euros, ce vélo d'exception a été vendu en un temps record. Les cyclistes urbains se sont arraché ce bijou de technologie, prouvant que l'association voiture et vélo électrique a un bel avenir devant elle.