La moto à hydrogène, l’avenir brillant de la mobilité durable ?

Un groupe d’étudiants du MIT se concentre actuellement sur le développement d’une moto électrique propulsée par l’hydrogène. En effet, le pouvoir embarquant un système de pile à combustible alimenté par l’hydrogène amène cette nouvelle technologie dans la balance. Ce prototype est prévu pour être présenté en 2025.

Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) a déjà commencé à expérimenter le développement d’une moto à hydrogène depuis 2023. Une vidéo montrant le fonctionnement de cette dernière a été publiée récemment après une démonstration réussie effectuée en octobre dernier. Pour réaliser ce prototype, la vieille carcasse d’une moto datant de 1999 a servi de base pour y incorporer des pièces conçues sur mesure afin d’accueillir le moteur électrique, la pile à combustible et le réservoir d’hydrogène.

Un prototype en développement attendu pour 2025

Ces étudiants visionnaires du prestigieux MIT ont créé une moto qui fonctionne à l’hydrogène et dont la conception est open-source. Cette innovation permettra de mêler les avantages du moteur électrique et de la pile à combustible.

Il s’agit là d’un projet étudiant porté par des ambitions globales. Dirigés par leur professeur, les jeunes ingénieurs comptent sur ce projet pour rendre l’hydrogène accessible au grand public et affronter la crise environnementale grâce à cette motorisation entièrement propre.

Depuis plusieurs années, les préoccupations environnementales sont de plus en plus urgentes et l’utilisation de véhicules fonctionnant avec une énergie propre devient nécessaire. Les motos électriques et celles à hydrogène représentent ainsi une formidable alternative pour se débarrasser des véhicules thermiques qui doivent peu à peu laisser leur place dans une dizaine d’années.

La moto électrique à hydrogène présente de nombreux avantages comparée à ses pairs : elle est silencieuse, plus légère que les modèles thermiques et produit très peu d’émissions polluantes lors de sa fabrication, voire aucune durant son utilisation en circulation. Son système de pile à combustible alimenté par l’hydrogène est également très performant, lui permettant de parcourir de grandes distances sans nécessiter de longs temps de recharge, comme c’est le cas pour les véhicules électriques traditionnels.

Quel futur pour la moto électrique à hydrogène ?

Le développement de cette technologie prometteuse reste encore à finaliser. Toutefois, il est certain qu’elle contribute à changer notre manière d’envisager les solutions alternatives dans notre choix de véhicules du futur.

Lorsque la moto électrique à hydrogène sera commercialisée, il est fort probable que les prix soient un peu élevés dans un premier temps. Cependant, cette technologie étant en pleine expansion, il est tout à fait envisageable qu’à moyen et long terme, elle devienne de plus en plus accessible et démocratisée auprès d’un large public.