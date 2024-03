ENGWE L20 2.0 : ce nouveau monstre urbain à petit prix va vous bluffer !

Pourquoi payer des sommes astronomiques pour un vélo électrique de qualité alors que le L20 2.0 vous offre le meilleur rapport qualité/prix du marché ? Engwe a frappé un grand coup en combinant performance, confort et prix abordable dans ce monstre urbain électrifié.

Lorsque nous avions testé le ENGWE L20, nous avions été bluffés par ses performances. Mais la marque ne s'arrête pas là, elle donne un coup de fouet à ce favori en lançant l'ENGWE L20 2.0. Il s'agit d'un vélo pliant accessible à tous, avec un rapport qualité/prix attractif.

L20 2.0 : un vélo pliant accessible à tous

Vous pensiez que les vélos électriques de qualité étaient hors de votre portée ? Détrompez-vous ! Avec le L20 2.0, ENGWE repousse les limites de l'innovation en proposant un vélo électrique pliant accessible à tous les cyclistes.

Ce vélo électrique révolutionnaire offre bien plus qu'une simple solution de transport. Il combine l‘ingéniosité du design pliant avec des caractéristiques avancées pour une expérience de conduite inégalée.

Pesant 31 kg, le L20 2.0 conserve les caractéristiques qui ont fait le succès de son prédécesseur. Notamment un cadre à enjambement bas et un centre de gravité optimisé.

Mais l'une des principales différences entre le L20 2.0 et son prédécesseur est que son cadre pliable offre une portabilité inégalée. Fini les soucis de stockage, ce vélo se glisse facilement dans votre coffre de voiture ou sous votre bureau.

Disponible en en trois couleurs vives – noir, vert et roses, ce vélo révolutionnez vos déplacements urbains pour seulement 740 € ! Il comprend à la fois un porte-bagages avant et arrière en équipement standard, ainsi qu'un ensemble complet de garde-boue et un éclairage LED.

Un vélo électrique d'une puissance de pointe de 1.125 W

Mais ne vous laissez pas tromper par son prix abordable ou son apparence élégante. En fait, le L20 2.0 se distingue par sa puissance inégalée. Avec un moteur arrière de 750 W et une batterie de 52 V 13 Ah, ce vélo à assistance électrique vous propulse à des vitesses allant jusqu'à 45 km/h avec une assistance au pédalage.

Par ailleurs, le ENGWE L20 2.0 utilise une batterie de 52V 13Ah au lieu des batteries de 48V que l'on trouve dans la plupart des vélos électriques de cette catégorie. D'une capacité de 676 Wh, il revendique une autonomie maximale de 130 km. De quoi sillonner en ville toute la journée sans craindre d'être à court de batteries.

De plus, le L20 2.0 est équipé de toutes les caractéristiques nécessaires à une conduite sûre. Des freins à disques fiables, un dérailleur Shimano à 7 vitesses et des suspensions avant et arrière.

Enfin, côté confort, le L20 d'origine brille de mille feux. Avec ses pneus de 20×3,0 pouces et sa fourche suspendue, le L20 2.0 offre une conduite douce et confortable, même sur les routes les plus difficiles.