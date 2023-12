[Test] ENGWE L20 : le fat bike électrique polyvalent avec un design moderne et performant

L’ENGWE L20 se distingue par son design moderne, sa performance inégalée et son expérience de conduite agréable. Polyvalent, pratique et adapté à divers besoins, ce fat bike électrique répond aux attentes des utilisateurs exigeants. Il offre une alternative écologique et élégante pour se déplacer en ville.

Le marché des VAE voit l’émergence d’un acteur majeur : l’ENGWE L20. Il s’agit d’un vélo à grosses roues qui se démarque par sa qualité de fabrication et son design audacieux. Vous êtes un passionné de fitness, un navetteur urbain soucieux de l’environnement ou un senior à la recherche d’une solution de transport pratique ? Ce fat bike électrique promet une expérience de conduite exceptionnelle.

ENGWE L20 : Une présentation impeccable

À la réception, le colis pesant plus de 40 kg est bien emballé, protégé de manière optimale pour garantir la sécurité du contenu. Semi-monté, l’assemblage nécessite environ 45 minutes. Il est facilité par une notice détaillée en anglais accompagnée de schémas et de photos instructifs. Une trousse d’outils complète est livrée avec l’ENGWE L20, assurant une installation sans accroc. Le vélo, d’une trentaine de kilos, se dévoile alors dans toute sa splendeur, prêt à offrir une expérience de conduite électrisante.

Caractéristiques techniques

Poids du produit : 34 kg

Vitesse maximale : 25 km/h avec bridage électronique

Puissance du moteur : 250 W

Capacité maximale : 12 kg

Type de frein : Freins à disque mécaniques de 160 mm avant et arrière

Autonomie : 140 km

Batterie : 48 V / 13 Ah amovible (624 Wh)

Suppléments : porte-bagages avant et arrière, écran de contrôle LCD YL81C

ENGWE L20 : Un design urbain et élégant

L’ENGWE L20 arbore un design urbain chic et moderne, disponible dans des nuances classiques telles que le noir, le rose et le vert. L’attention portée aux détails se manifeste dans le cadre imposant, les grosses roues de 20 x 4 pouces et les porte-bagages solides. Ces derniers, d’une capacité maximale de 25 kg à l’arrière et de 13 kg à l’avant, allient praticité et élégance. Ils affichent des couleurs sobres et ajoutent une touche distinctive à l’esthétique du vélo.

ENGWE L20 : Un assemblage simplifié et des détails pratiques

L’assemblage de l’ENGWE L20 est simplifié, avec des instructions claires pour installer le guidon, la roue avant, le porte-bagages avant, la selle et les pédales. Le réglage par défaut des freins et du dérailleur est déjà très bien. Vous n’avez plus besoin de le configurer sauf si vous avez des exigences particulières. Ce fat bike à assistance électrique se distingue par sa polyvalence. Il est adapté aux besoins variés des utilisateurs, qu’il s’agisse de trajets quotidiens, de courses ou de balades décontractées. Par ailleurs, la charge utile maximale de 120 kg témoigne de la robustesse de ce fat bike.

ENGWE L20 : La performance au cœur de l’expérience

La performance de l’ENGWE L20 repose sur une batterie de 48 V, 13 Ah (624 Wh) qui confère une autonomie généreuse. Le moteur de 250W délivre une puissance constante, avec la possibilité de le débrider pour ceux qui recherchent une expérience encore plus dynamique. Les roues larges équipées de gros crampons garantissent une adhérence exceptionnelle sur divers terrains. Elles offrent une polyvalence adaptée à la route, à la voie cyclable ou à une piste dégagée.

ENGWE L20 : Un confort de conduite sans égal

L’ENGWE L20 offre une expérience de conduite agréable, avec une prise en main immédiate et une stabilité remarquable. Il donne la possibilité d’adopter la posture idéale pour les longues balades ou les déplacements quotidiens. Les 7 vitesses permettent une adaptation fluide aux différentes conditions, tandis que les entre 3 et 5 niveaux d’assistance électrique proposent une flexibilité appréciable.

Par ailleurs, l’écran de contrôle YL81C fournit des informations cruciales telles que la vitesse, la distance parcourue, la charge restante et le niveau d’assistance. Il assure une gestion optimale du vélo à assistance électrique. Enfin, la poignée d’accélération, désactivée par défaut, offre une assistance instantanée pour différentes circonstances comme pour relancer le vélo en montée.

Des offres spéciales pour le Black Friday et des codes de réduction exclusifs !

En plus de toutes ces caractéristiques attrayantes, le fameux événement Black Friday propose des réductions exceptionnelles, avec des remises pouvant aller jusqu’à 500 euros. Il s’agit de l’occasion idéale de profiter de l’élégance électrique de l’ENGWE L20 à un prix plus avantageux. Et ce n’est pas tout ! Vous pouvez utiliser des codes exclusifs pour obtenir des offres encore plus généreuses. Si vous optez notamment pour les modèles ENGINE PRO, ENGINE X, X26, X24, X20, M20, ou la version double batterie de M20 (L20/E26), le code « DeliaKOL50OFF » vous offre une remise exceptionnelle de 50 euros. Vous avez également la possibilité d’utiliser le code « DeliaKOL30OFF » pour bénéficier de 30 euros de réduction sur les modèles EP-2PRO, C20 PRO, T14 et S6 P26.

Conclusion

L’ENGWE L20 représente la fusion parfaite entre style, puissance et fonctionnalité. Son design moderne et urbain, associé à des caractéristiques polyvalentes et à haute performance, en fait le compagnon idéal pour les amateurs de fat bike. Qu’il s’agisse de trajets urbains, de promenades décontractées ou d’aventures plus sportives, le VAE répond aux attentes avec brio. Ainsi, il est adapté aux citadins à la recherche d’un moyen de transport fiable et aux amateurs de fitness en quête d’une expérience dynamique. Il convient également aux seniors souhaitant allier mobilité et style. Concrètement, l’ENGWE L20 offre une expérience de conduite électrisante à chaque kilomètre. Bien plus qu’un simple vélo, il représente une déclaration d’innovation dans le monde de la mobilité moderne.