Elite Prime : la nouvelle trottinette électrique d’Yadea au caractère SUV

Yadea, une spécialiste de la mobilité électrique a lancé une nouvelle trottinette électrique pliante, l’Elite Prime, qui peut parcourir jusqu’à 65 km avec une seule charge. Il constitue ainsi une solution de transport privilégiée pour les déplacements en milieu urbain.

Les trottinettes électriques attirent beaucoup d’intérêt des citadins. En effet, elles répondent à leurs besoins en matière de transport. L’Élite Prime d’Yadea le prouve. Cette trottinette électrique pliante se distingue par ses caractéristiques exceptionnelles la rendant idéale pour tous les déplacements urbains.

Yadea Elite Prime : une trottinette électrique alliant puissance et sécurité

Voilà une trottinette électrique qui se conduit comme un SUV. En effet, l’Elite Prime de Yadea embarque un moteur d’une puissance maximale de 1500W. Ceci lui permet de surmonter des dénivelés de 30%. Sa batterie lithium haute capacité de 46,8VDC 14,5Ah permet de parcourir jusqu’à 60 kilomètres en une seule charge.

Outre ses performances exceptionnelles, cet E-scooter garantit une sécurité optimale quelles que soient les circonstances rencontrées sur la route. En outre, cette trottinette électrique intègre un mécanisme qui détecte toute inclinaison supérieure à 45°. Ce dispositif interrompt automatiquement l’alimentation en cas de chute.

En fait, il tire utilise trois types de freins : un frein à tambour à l’avant, un frein à disque et un système d’absorption électronique à l’arrière. Ils offrent un arrêt instantané tout en minimisant au maximum les bruits et en conservant l’équilibre. L’éclairage frontal assure une meilleure visibilité dans les rues sombres.

Un confort de conduite inégalé

Pour que la conduite reste confortable, il a également été équipé d’un système de suspension à l’avant et à l’arrière. Celles-ci utilisent des amortisseurs constitués de polymères réduisant ainsi les vibrations tout en absorbant plus efficacement les chocs par rapport à des ressorts. La conduite devient ainsi plus fluide.

Quant au pneu de l’Élite Prime, elles bénéficient d’une technologie auto-réparatrice. Ils pourront s’auto réparer en cas de crevaison due à des clous ou des épines.

Un design compact et pliable

Tous les éléments de l’Élite Prime laissent penser que cette trottinette a été créée avec le plus grand soin. Le cadre fin et le design incroyablement raffiné signifient que YADEA a optimisé chaque centimètre de ce scooter. Ce scooter électrique a un look.

Un autre attrait de l’Élite Prime est sa structure pliable. En effet, il se plie facilement et peut être rangé dans la malle d’une voiture ou même transporté dans le métro.

Composé d’aluminium, le cadre de l’Élite Prime se distingue par sa légèreté et sa solidité. Il résiste également à la corrosion et son étanchéité IPX5 permet à l’Élite Prime de rouler sous la pluie. L’ensemble de l’e-scooter pèse 36 kg, bien qu’il puisse transporter jusqu’à 120 kg de charge.

Des fonctions modernes ont également été ajoutées à cette trottinette électrique. En particulier une application compagnon qui prend en charge les appareils iOS et Android. Cette dernière propose de nombreuses fonctions de contrôle, comme le régulateur de vitesse, la connexion dynamique, la mise au point en temps réel et le verrouillage/déverrouillage.