Ces scooters électriques catalans à la conquête de la France, avec la bénédiction de Nissan

Le paysage de la mobilité électrique s'anime avec une énorme surprise : Nissan se lance dans les scooters électriques en collaborant avec Silence, la référence catalane en la matière. Cette union inattendue promet d'apporter un vent de changement radical à l'industrie des deux-roues électriques.

Oui, vous avez bien lu ! L'un des leaders mondiaux de l'industrie automobile, Nissan, et Silence vont collaborer pour apporter un vent de changement. En effet, à travers ce partenariat, ces deux entreprises vont proposer des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement pour se déplacer en ville. Découvrons comment cette collaboration va changer la donne de la mobilité électrique.

Les scooters électriques catalans bientôt distribués par le constructeur

Actuellement, les constructeurs automobiles cherchent à élargir leurs horizons vers de nouvelles formes de mobilité. À titre d'exemple, Toyota vient de collaborer avec la marque Douze Cycles pour lancer un vélo-cargo électrique. À son tour, Nissan plonge dans l'univers des scooters électriques, en partenariat avec la marque catalane Silence.

Dès juin 2024, le partenariat entre ces deux titans entrera en vigueur. Dans le cadre de cet accord, Nissan lancera une phase pilote pour commercialiser les modèles électriques de Silence par l'intermédiaire de concessionnaires sélectionnés. Cette phase permettra de tester le marché avant un déploiement plus large. L'accord prévoit également une expansion en Allemagne dès septembre 2024.

Les représentants de Nissan et de Silence sont tous deux enthousiastes quant à cette collaboration stratégique. Pour Nissan, cette alliance représente un engagement fort en faveur de la transition vers une mobilité plus durable et connectée. Pour Silence, ce partenariat représente une opportunité unique de renforcer sa présence sur le marché français et de faire connaître ses solutions innovantes à un public plus large. Il marque, également, un nouveau départ depuis que sa collaboration avec Seat a été interrompue.

Silence x Nissan : innovation et durabilité promises

Par ailleurs, la combinaison de l'expertise de Silence en matière de mobilité électrique et de la renommée mondiale de Nissan garantit des produits de haute qualité et fiables.

La gamme de scooters électriques catalanes, bientôt disponibles chez Nissan, promet une expérience de conduite sans pareille. Grâce à leur design moderne, leurs performances optimales et leur respect de l'environnement, ces scooters s'imposent comme des véhicules incontournables pour les déplacements en ville.

Selon Léon Dorssers, vice-président des ventes et du marketing de Nissan, les besoins de mobilité des citadins évoluent sans cesse. Ainsi, pour répondre à ces besoins changeants, il faut absolument penser de manière plus agile, adaptée aux zones urbaines. À cet effet, les distributeurs Nissan choisis auront le privilège d'offrir à leurs clients une gamme complète de scooters électriques catalanes.

Des modèles 50 cm3 aux scooters électriques à trois roues, ces modèles vont répondre aux besoins de tous les citadins en quête d'un déplacement pratique. En complément de ces offres, une voiture électrique sans permis, la Silence S04, viendra concurrencer la Citroën AMI sur le marché des véhicules urbains compacts.

Nissan et Silence contribuent activement à la préservation de l'environnement, en plus de proposer des solutions de déplacement efficaces. En optant pour des scooters électriques, les utilisateurs réduisent leur empreinte carbone. Ils participent également à la lutte contre la pollution urbaine. Cette collaboration illustre l'engagement des deux marques en faveur d'un monde plus propre et plus durable.

