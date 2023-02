Comment allumer une Apple Watch et que faire si elle ne s’allume pas ?

Si vous êtes sur ce post, c’est que vous venez sans doute d’acquérir une Apple Watch ou que vous n’avez pas allumé la vôtre depuis un certain temps. Découvrez dans ce guide comment faire pour allumer votre montre connectée.

Dans certains cas, il se peut qu’une Apple Watch s’éteigne automatiquement et que vous ayez certaines difficultés pour la rallumer suite à cela. Sinon, vous venez d’acheter votre tocante Apple et vous ne savez pas comment l’allumer. Dans tous les cas, nous détaillons ici toutes les mesures à connaître sur comment allumer une Apple Watch.

Voici la méthode sur comment allumer une Apple Watch :

Trouvez le bouton qui se situe près de la couronne digitale, du côté droit de l’Apple Watch ; Faites un appui long de trois à cinq secondes sur ce dernier pour allumer votre tocante ; Si l’opération s’avère inefficace :

Chargez votre Apple Watch et essayez avec différents chargeurs jusqu’à son allumage ;

Si vous avez avec vous le chargeur original fourni, utilisez ce dernier ;

Vérifiez la propreté de votre montre connectée et de son chargeur ;

Lorsque vous aurez branché votre Apple Watch à son chargeur et que celui-ci s’allume en rouge, attendez patiemment que la charge se termine et revenez à l’étape n° 2 ;

Si vous avez une version avec WatchOS 9, l’icône d’un bouton s’affichera suite à l’appui long. Pour allumer votre Apple Watch, il ne reste plus qu’à faire glisser ce dernier vers la droite.

Dans certains cas, l’Apple Watch pourrait refuser de se rallumer. Ainsi, nous verrons par la suite les différentes raisons qui peuvent être à l’origine de ce dysfonctionnement.

Pourquoi une Apple Watch ne s’allume pas ?

Maintenant que vous savez comment allumer une Apple Watch, mais que cela ne fonctionne toujours pas, voici quelques raisons qui peuvent être à l’origine de ce problème.

Votre tocante est complètement déchargée

Généralement, la première raison qui fait qu’une Apple Watch ne s’allume pas vient de la décharge totale de sa batterie. Pour résoudre tout cela, il n’y a rien de plus simple. Il vous suffit de recharger votre tocante par le biais du chargeur fourni avec cette dernière.

Votre chargeur ne fonctionne pas

Imaginons que vous ayez laissé votre Apple Watch se recharger durant un certain moment, mais que celle-ci refuse toujours de se rallumer. Dans ce cas-là, le problème vient du chargeur. En conséquence, il vous faudra le remplacer ou si vous utilisez un chargeur non fourni, vérifiez que la tension de sortie est suffisante pour recharger la batterie de votre montre connectée.

Votre Apple Watch est bloquée

Dans certains cas, il se peut qu’une Apple Watch soit bloquée ou affiche un écran noir. Les raisons qui peuvent être à l’origine de cela sont l’installation d’une application qui bug ou bien, la présence d’une version ajournée de WatchOS.

Votre Apple Watch est en mode restriction d’énergie ou en monde théâtre

Si vous savez comment allumer une Apple Watch, mais que celle-ci refuse de le faire, il est également possible qu’elle soit en mode restriction d’énergie ou théâtre. Dans le premier cas, vous n’aurez plus accès aux fonctionnalités de votre tocante et celle-ci se désynchronisera de votre iPhone.

Même en appuyant sur le bouton d’allumage, celui-ci affichera toujours un écran noir. Par ailleurs, le mode théâtre éteint également l’appareil et il faut faire une manipulation avec certains gestes précis à faire sur l’écran pour la rallumer.

Maintenant que vous connaissez les diverses raisons qui peuvent faire qu’elle ne fonctionne pas, voici comment rallumer une Apple Watch.

Chargez votre batterie à l’aide du chargeur original fourni

Si l’autonomie de votre batterie s’avère épuisée, il vous suffit de la recharger. Pour ce faire, insérez votre chargeur sur un boîtier ou sur un port USB quelconque et installez votre Apple Watch sur la partie concave de celui-ci. Au contact, vous sentirez l’alignement des aimants, signifiant que votre tocante est bien en place.

Vérifiez que votre chargeur et votre prise fonctionnent

Lorsque votre montre connectée se charge, une LED de couleur rouge s’affiche. Si ce n’est pas le cas après un certain moment, vérifier votre chargeur. Dans le cas où ce dernier fonctionne sur une autre prise, cela signifie que c’est la dernière que vous avez utilisée qui ne fonctionne pas.

Dans l’hypothèse où chacun de ces éléments fonctionne parfaitement, le problème vient sans doute de votre câble et il faudra donc penser à le changer.

Redémarrez votre tocante

Dans le cas où les manipulations précédentes n’aboutissent à rien, forcez le redémarrage de votre tocante. Pour ce faire, appuyez simultanément sur le bouton d’allumage tout en maintenant la couronne digitale.

Faites un appui long sur une période de 10 secondes ou jusqu’à ce que le logo Apple finisse par s’afficher. Par ailleurs, vérifiez que vous avez bien la dernière version de WatchOS. Cela vous garantit une meilleure autonomie de la batterie et également la possibilité de se dérober aux différents bugs qui pourraient subvenir.

Désactivez le mode restriction d’énergie et théâtre

La dernière méthode et non la moins importante sur comment allumer une Apple Watch, c’est la désactivation du mode restriction d’énergie et théâtre. Pour ce faire, il n’y a rien de plus simple. Faites un appui long sur le bouton d’allumage jusqu’à l’apparition du logo Apple, puis redémarrez votre tocante.

Cela désactivera automatiquement le mode restriction d’énergie. Pour arrêter le mode théâtre, rendez-vous dans le centre de contrôle, et appuyez sur l’icône du mode théâtre.

Top 3 des meilleures Apple Watch

Pour profiter des derniers avantages qu’offre une tocante, voici le top 3 des meilleures montres connectées du moment :

L’Apple Watch Series 8

En termes de fonctionnalités et de polyvalence, l’Apple Watch Series 8 est actuellement la meilleure montre connectée du moment. Vendue à 499 €, elle a tout ce qu’on recherche auprès d’une montre connectée.

C’est-à-dire un magnifique design avec un écran lumineux et de très belles qualités. S’additionne à cela, un capteur de température et de nombreuses améliorations logicielles qui offre des prouesses technologiques époustouflantes.

Apple 2022 Watch Series 8 GPS, Boîtier en Aluminium Minuit de 45 mm, Bracelet Sport Minuit - Regular Le capteur de température perm...

Mesurez votre taux d’oxygène s...

Faites un électrocardiogramme ...

Recevez des alertes en cas de ... Non disponible Voir l'offre

L’Apple Watch Ultra

Pour les personnes les plus exigeantes qui sont à la recherche d’une montre connectée durable, avec de nombreuses fonctionnalités et une grande robustesse, l’Apple Watch Ultra est la tocante désignée. En effet, elle bénéficie d’une autonomie et de performance nettement supérieures à la Series 8 qui à titre de rappel est un véritable prodige.

Par ailleurs, elle a un GPS double fréquence intégrant les normes L1 et L5 pour vous guider dans vos séances de courses et autres.

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49mm) Montre connectée - Boîtier en Titane avec Boucle Alpine Vert - Large. Suivi de l’activité Physique, GPS Haute Des fonctionnalités techniques...

Boîtier en titane de qualité a...

L’écran le plus grand et le pl...

Jusqu’à 36 heures d’autonomie ... 982.00 € Voir l'offre

L’Apple Watch SE

Pour ceux qui sont à la recherche d’une montre connectée robuste et fonctionnelle, l’Apple Watch SE 2e génération constitue la meilleure alternative abordable. Elle dispose d’un processeur puissant ainsi que d’une batterie qui tient mieux que sur la génération précédente.

En plus, elle est légère et offre une excellente sélection d’applications et de fonctionnalités. De fait, c’est le modèle idéal pour une première montre connectée.

Apple Watch SE (2ᵉ génération) (GPS, 40mm) Montre connectée - Boîtier en Aluminium Minuit , Bracelet Sport Minuit - Regular. Suivi de la Forme Physiqu Prenez des appels et répondez ...

Jusqu’à 20 % plus rapide que l...

Des fonctionnalités de sécurit...

Suivez votre activité physique... 299.00 € Voir l'offre