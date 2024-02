Mobilité urbaine – Ce vélo cargo familial allie ergonomie et confort

TENWAYS, la marque de mobilité urbaine réputée, dévoile son dernier ajout, le CARGO ONE. Cette innovation s’inscrit dans la mission de la marque. Elle offre une option de vélo cargo familial haut de gamme rendue accessible financièrement.

CARGO ONE : une étape importante dans l’évolution de TENWAYS

Avec des modèles urbains et multi-chemin déjà appréciés, le CARGO ONE élève encore les normes. Positionné comme haut de gamme et polyvalent, il cible un public plus large. Cela offre praticité et plaisir de conduite à un prix compétitif.

Une vision abordable du haut de gamme

Chez TENWAYS, l’accessibilité est une priorité. Le CARGO ONE, à 4 999 euros, propose une expérience de vélo électrique familial de qualité exceptionnelle sans compromettre le budget. Une réponse à un besoin souvent inassouvi sur le marché.

Zoom sur le CARGO ONE de TENWAYS

Design épuré et ergonomique

Méticuleusement conçu, le CARGO ONE allie un design élégant, des composants haut de gamme et un prix compétitif. Avec une capacité de charge allant jusqu’à 250 kg, il permet un transport sans effort de colis volumineux, enfants et animaux de compagnie.

Caractéristiques performantes

Le moteur Bafang M600 et le changement de vitesse Enviolo assurent des performances puissantes. La transmission par courroie Gates CDX, freins à disque hydrauliques Tektro et pneus anti-crevaison Schwalbe Big Ben offrent une adaptabilité inégalée.

Confort et sécurité intégrés au design

Le cadre step-through, le guidon réglable, la selle Selle Royal et la caisse de chargement EPP extra-large garantissent un confort optimal. Équipé d’une housse de protection contre la pluie et deux housses de coffre, le CARGO ONE s’adapte à toutes les conditions météorologiques.

Disponible dès maintenant chez TENWAYS

La dernière avancée de TENWAYS, le CARGO ONE, est disponible au prix de 4 999 euros. Rendez-vous sur le site Internet ou chez les concessionnaires TENWAYS pour découvrir ce vélo électrique polyvalent, une étape vers un mode de vie plus écologique et pratique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.