Apple Watch cellular ou pas : quelle version de la montre choisir ?

Vous pensez vous offrir une Apple Watch ? Peut-être la nouvelle SE ou bien la Series 8 ? Outre le choix de la couleur, la finition et la taille du boîtier, une autre question vous reste en tête : prendre une Apple Watch cellular ou pas ? Chacune ayant leurs avantages et leurs inconvénients, découvrez comment choisir la version qui vous conviendra le mieux !

Les différences entre une Apple Watch cellular et GPS

Si dans la globalité les Apple Watch sont semblables sur de nombreux points, les versions cellular + GPS et GPS only présentent quelques différences.

La connectivité

La connectivité est sans aucun doute la principale distinction qui existe entre ces deux versions. Celle avec le cellular + GPS vous permettra de ne pas emmener votre iPhone partout. En effet, vous pourrez toujours répondre et passer vos appels, envoyer des SMS et rester connecté avec votre smartwatch uniquement.

À l’inverse, avec la version GPS only, vous devrez continuellement avoir votre iPhone à proximité. Si vous faites partie des personnes qui ne sortent pas sans leurs smartphones, cette version devrait donc vous convenir parfaitement. Tout comme les modèles cellular + GPS, elle assure une prise en charge du Bluetooth, du Wifi.

Les fonctionnalités

La version cellular + GPS offre également une fonctionnalité en plus. Il s’agit du Family Setup. Disponible depuis Watch OS 7, elle permet de configurer une famille sans avoir besoin d’un iPhone depuis votre Apple Watch.

En conséquence, lorsque des membres de votre famille sortent du domicile, ils peuvent tout simplement laisser leurs iPhone.

L’autonomie

Vous vous demandiez sans doute si le choix de la version jouerait sur l’autonomie. La réponse est oui, c’est bien le cas. La version cellular + GPS est en effet plus gourmande que la GPS only. Toutefois, vous pouvez toujours améliorer ce point en désactivant certaines fonctionnalités ou en utilisant le mode économie d’énergie.

Mais ce n’est sans doute pas pour cela que vous avez choisi la version cellular + GPS. Selon Apple, la Series 8 devrait tenir 18 heures sur une charge complète. Cependant, la réalité est tout autre. Si vous utilisez la connexion LTE, l’autonomie avoisine les 4 heures.

Au contraire, si vous associez votre Apple Watch et votre iPhone, l’autonomie se situe plus aux alentours de 14 heures. En réalité, ces chiffres peuvent grandement varier selon votre utilisation de l’appareil et au fil du temps.

D’autre part, les fonctionnalités gourmandes draineront la vie de la batterie. On peut par exemple citer une baisse de l’autonomie allant de 11 heures associées à un iPhone lors des séances d’exercice physique contre 6 heures avec la version cellular + GPS.

Pour beaucoup de personnes, l’autonomie sera suffisante. Ce sera pour les fans de randonnées ou autres que cela posera plus problème.

Le prix

La dernière différence entre ses deux versions est leurs prix. En effet, selon votre choix, vous pourrez constater un certain contraste :

Avec le Cellular + GPS, son prix débute à partir de 619 €.

Avec le GPS only, son prix débute à partir de 499 €.

Avec le Cellular + GPS, son prix débute à partir de 349 €.

Avec le Cellular + GPS, son prix débute à partir de 299 €.

Alors Apple Watch cellular ou pas ? Attendez ! Il reste encore des éléments à éclaircir.

· Les finitions et les options de boîtier

Selon la version de votre choix, les finitions et les options de boîtier diffèrent grandement. Si vous prenez une Apple Watch cellular + GPS, vous aurez le choix entre plusieurs types de finition. En outre, vous pourrez choisir entre l’aluminium, l’acier inoxydable et le titane.

Au contraire, si vous prenez une version GPS only, la seule finition de boîtier disponible est l’aluminium. À noter qu’il offre un aspect tout aussi attrayant que les autres et qu’il est solide et léger.

La gestion des opérateurs cellulaires

Si vous choisissez d’acheter une Apple Watch cellular + GPS, il est important que l’opérateur que vous utilisez soit le même que sur votre iPhone. En effet, pour connecter votre Apple Watch, il faut absolument que ce dernier la prenne en charge.

Aux États-Unis, la grande majorité des opérateurs ont déjà fait le nécessaire pour l’Apple Watch. En France, pour être sûr que vous pourrez utiliser la vôtre, renseignez-vous auprès des différents opérateurs avant de vous lancer à l’achat.

Cela ne s’arrête pas là, pour profiter des fonctionnalités cellular, il vous faut également payer un forfait mensuel en addition à celui de votre iPhone. En moyenne, comptez 10 € pour l’activation et 5 €/mois pour l’abonnement.

Les capacités en plus de l’Apple Watch cellular + GPS

Mis à part les différences susmentionnées, les Apple Watch cellular + GPS ont des fonctionnalités en plus. En outre, même sans être connecté à un iPhone, elles sont en mesure de vérifier la météo, surveiller votre stock, contrôler la maison.

De plus, vous pourrez passer et répondre aux appels téléphoniques, vous connecter à Siri, écrire des messages, écouter la radio, les podcasts, la musique, etc.

En somme, cette version offre bien plus davantage que celle sans cellular, mais comme vous l’aurez compris, le prix et la batterie prennent cher.

Apple Watch cellular ou pas ? Les critères avant de finaliser votre choix

Sans faire de détour, la réponse à cette question ne peut pas être définie. En effet, tout dépend réellement de vos besoins et de vos préférences. Néanmoins, il y a quelques questions que vous deviez vous peser avant d’acheter telle ou telle version.

Tout d’abord, votre opérateur est-il capable de gérer l’Apple Watch cellular ? En second, avez-vous toujours votre iPhone sur vous lorsque vous sortez ? Si ce n’est pas le cas, avez-vous besoin de rester connecté à Internet, rester joignable ?

Aussi, est-ce que vous appréciez écouter des podcasts ou de la musique sans votre iPhone ? Est-ce que la fonction Family Setup vous intéresse ? Avez-vous besoin d’un boîtier avec une finition plus solide pour votre montre connectée ?

Apple Watch cellular ou pas ? À la fin de ces questions, vous serez enfin en mesure de dire le produit qui vous conviendra le mieux.

Le top 3 des meilleurs Apple Watch

À l’heure actuelle, le top 3 des meilleurs Apple Watch regroupe les dernières nouveautés de la marque américaine. Ainsi, il y a :

L’Apple Watch SE (2022) qui représente le meilleur rapport qualité/prix;

L’Apple Watch Series 8 qui est sans aucun doute la meilleure Apple Watch au monde ;

L’Apple Watch Ultra qui est la meilleure montre de course d’Apple.

En choisissant parmi l’un de ces derniers, vous vous assurez d’avoir un produit qui dure dans le temps et qui répondra à l’ensemble de vos besoins.