Cette fonction de l’Apple Watch sera bientôt accessible sur iPhone!

Si vous aimez être topographiquement bien orienté, vous allez sûrement vous réjouir. Aujourd'hui, il semblerait que l'une de ses meilleures fonctionnalités sur l'Apple Watch soit en passe d'arriver sur votre iPhone, votre Mac, et même sur le casque Vision Pro.

Apple semble se préparer à ajouter des cartes topographiques aux applications Apple Maps dans iOS 18, mac OS 15 et son casque vision OS 2. Voici ce qu'il en est.

Les cartes topographiques, une fonction de l'Apple Watch qui sera sur iPhone

Introduites pour la première fois avec Watch OS 10, les cartes topographiques comprennent les sentiers, les courbes de niveau, l'altitude et les points d'intérêt. Ce sont des fonctionnalités utiles. C'est pour ceux qui aiment faire de la randonnée et d'autres activités de plein air. Et c'est également pour ceux qui ont besoin d'une navigation précise.

Présente dans les Apple Watch munies de ce système, cette fonction est donc très pratique. Mais pour une meilleure utilisation des appareils Apple, a décidé que cette fonctionnalité devrait également être sur iOS, macOS et vision OS.

Selon une information examinée par le site d'information MacRumors, dans les fichiers backend pour iOS 18, mac OS 15 et vision OS 2, le code est actif. Ce qui suggère une expansion.

Une nouvelle réjouissante pour les amateurs de sorties outdoor

iOS 18 sera présenté lors de la Worldwide Developers Conference le lundi 10 juin. Et il semble qu'il y aura pas mal de nouvelles fonctionnalités pour Apple Maps.

Lors de son lancement en 2012, cette application n'a pas connu un grand succès. Mais au cours de la décennie qui a suivi, il s'est considérablement amélioré. Cette fonction peut désormais rivaliser avec Google Maps. Maintenant que l'une des fonctions préférées des Apple Watch users pourra désormais être employée sur tous les produits de la marque. Son monopole n'en sera que booster.

La disponibilité des cartes topographiques fait également suite à une autre fonctionnalité possible d'Apple Maps. Il S'agit de la prise en charge d'itinéraires personnalisés. Grâce à cela, les utilisateurs pourront vraisemblablement créer leurs propres trajets. Ils ne seront plus limités aux options présélectionnées par Apple.

Une fonction uniquement disponible aux Etats-Unis

Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est disponible que sur le territoire américain. Apple déploie la prise en charge de cette fonction dans tout le pays depuis son lancement. Par contre, nous ne savons pas encore quand elle sera disponible pour les utilisateurs vivant ailleurs dans le monde.

L'ajout de cartes topographiques à l'iPhone n'est que l'une des fonctionnalités annoncées pour iOS 18. Celle qui a le plus retenu l'attention jusqu'à présent est le projet d'Apple d'étendre radicalement la portée et les capacités de l'intelligence artificielle (IA) sur ses appareils. C'est une nouvelle encore plus grande.

Ce plan inclurait l'intégration de l'IA dans des applications populaires comme Apple Music et Pages, et l'entreprise serait en pourparlers avec des sociétés telles que Google et OpenAI pour intégrer un chatbot IA à iOS.

Cela signifie qu'iOS 18 pourrait être l'une des plus grandes mises à jour logicielles de l'histoire d'Apple, y compris pour Apple Maps. Nous saurons avec certitude ce qu'elle inclura lors de la conférence Apple WWDC 2024, le 10 juin. Si vous voulez des cartes topographiques et une pincée d'intelligence artificielle sur vos appareils, il est temps d'inscrire cette date à votre agenda.

