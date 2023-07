4 raisons d’attendre l’Apple Watch 9 pour s’acheter une montre

Selon des rumeurs, Apple travaillerait sur une nouvelle montre connectée Apple Watch 9 et le fait de l’attendre fait déjà jaser. C’est une nouvelle qui met le public en émoi.

En effet, si vous êtes fan de la marque et que vous envisagez d’acheter une nouvelle Apple Watch, faut-il patienter avant la sortie de ce modèle ou non ? La question se pose. Mais il existe 4 raisons d’attendre. Les voici.

La présence des modèles actuels

L’Apple Watch 8, l’Apple Watch Ultra et l’Apple Watch SE de 2ème génération sont encore des montres connectées très populaires. Ce sont d’ailleurs les accessoires phares de l’entreprise. C’est pourquoi, la sortie de l’Apple Watch 9 peut attendre. Ses prédécesseurs valent toujours le coup d’œil si vous êtes à la recherche d’un modèle récent d’Apple Watch.

Et les anciens modèles tels que l’Apple Watch 7, l’Apple Watch 6 et la première Apple Watch SE font aussi partie du lot. Bien qu’il ne s’agisse pas de smartwatch haut de gamme, elles sont performantes. Et elles sont actuellement vendues à des prix abordables vu leur ancienneté.

Attendre l’Apple Watch 9 : une rumeur reste une rumeur

Ensuite, les dernières actualités font surtout mention de la sortie prochaine de l’iPhone 15. Les rumeurs ayant attrait à l’Apple Watch 9 ne sont pas aussi nombreuses, ce qui fait qu’il faut attendre qu’elles soient réellement confirmées. Mais il est permis d’espérer qu’Apple ait vraiment des projets pour sa smartwatch.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple lancera deux modèles de montres connectées ayant pour nom de code N207 et N208. Et une nouvelle Apple Watch Ultra connue sous le nom de code N210 devrait être lancée dans le courant de l’année. Mais le mystère reste entier.

Des caractéristiques encore inconnues

D’un point de vue matériel, le public ne s’attend généralement pas à un énorme bond en avant par rapport aux modèles de l’année dernière. La marque américaine a toujours procédé ainsi. Par conséquent, il est nécessaire d’attendre, car la nouvelle série d’Apple Watch 9 sera certainement accompagnée de quelques mises à jour intéressantes.

Inutile de se précipiter sur un produit qui n’existe pas encore. Une fois que la société effectuera des annonces, vous pourrez réagir en conséquence. Selon Mark Gurman de Bloomberg, même si les modèles d’Apple Watch de 2023 auront des mises à jour modestes. Ils seront équipés d’une puce plus rapide. Et c’est ce genre de nouveauté dont il faut être à l’affût.

Attendre l’Apple Watch 9, rien de mieux que la patience

Apple apporte généralement des améliorations annuelles aux performances de l’Apple Watch. Et l’entreprise apportera sûrement quelques améliorations au niveau de ses nouveaux accessoires, cette année. Apple n’a pas mis à jour le processeur principal de l’Apple Watch depuis trois ans. Ce qui serait certainement un changement. Le nouveau processeur sera probablement basé sur la puce A15 qu’Apple a utilisée pour la première fois dans l’iPhone 13.

L’Apple Watch Ultra possède par exemple une meilleure autonomie que les autres smartwatch de la même marque. Et Apple pourrait aller encore plus loin avec la sortie de nouvelles puces en 2023. De ce fait, il est préférable d’attendre que les caractéristiques de l’Apple Watch 9 soient présentées dans l’ensemble avant de prendre une décision. Une grande surprise sera peut-être annoncée.