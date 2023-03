Vmax VX2 ST : la trottinette électrique pour parcourir le dernier kilomètre

Avec le modèle VX2 ST, Vmax promet une trottinette électrique haut de gamme avec une puissance exceptionnelle. Ce modèle revendique une autonomie de 45 km par charge de batterie.

Les trottinettes électriques sont très appréciées, car elles permettent à leurs utilisateurs d’atteindre rapidement leur destination. En outre, elles se distinguent par leur maniabilité dans le trafic urbain et leur caractère écologique. Parmi les modèles disponibles sur la toile figure la trottinette électrique Vmax VX2, qui se distingue par la taille de sa batterie et donc par son poids. Le VX2 LT (Lite) a une capacité de batterie de 499W, le VX2 ST (Sport) offre 624W et le VX2 GT (Gran Tourismo) 804W. Découvrez le Vmax VX2 ST.

Vmax VX2 ST : une trottinette électrique au design moderne

Le Vmax VX2 ST, vendu à 950 €, compte parmi les trottinettes électriques les plus modernes. Au premier coup d’œil, il affiche un look très haut de gamme. Le cadre en aluminium peint en noir mat présente une finition soignée. Cette trottinette électrique peut être pliée à l’aide du levier de sécurité situé sur la partie inférieure du guidon.

Son plancher antidérapant est particulièrement large permettant de parcourir la ville en toute sécurité. En outre, une béquille pliante permet aux utilisateurs de garer l’engin électrique n’importe où.

Ses grandes roues promettent une conduite confortable. Des feux avant et arrière et des réflecteurs sur la suspension de la roue avant assurent une meilleure visibilité. Il y a également une cloche sur le côté gauche du guidon pour avertir les autres usagers de la route.

La poignée d’accélérateur située sur le côté droit du guidon est recouverte de caoutchouc antidérapant pour une prise en main sûre. Les boutons permettant d’allumer et d’éteindre le VX2 ST et le commutateur d’éclairage sont également de haute qualité. Il y a également un levier de frein sur le côté droit et gauche du guidon pour ralentir ou arrêter l’e-scooter.

Pour couronner le tout, le Vmax VX2 ST est livré avec une application en option.

Une trottinette électrique puissante

Vmax annonce une autonomie maximale de 45 kilomètres pour le VX2 ST avec sa batterie de 624W. Cependant, l’autonomie réelle dépend de nombreux facteurs tels que le poids du conducteur, la vitesse, le revêtement, l’altitude et la température. Pour une utilisation mixte et un trotteur de 80 kilos, la distance parcourue devrait être d’environ 30 kilomètres. Pour ceux qui veulent plus, le Vmax VX2 GT avec une batterie de 804W est l’idéal.

Cette trottinette électrique bénéficie d’un moteur de 48 volts dans la roue arrière, d’une puissance nominale de 500W et d’une pointe de 1300W. Il permet de gravir plus rapidement la colline. Heureusement, le Vmax VX2 ST respecte pleinement la limite de vitesse maximale de 20 km/h.