Vélo ou moto électriques ? Si vous hésitez, Segway sort 2 modèles qui font les deux ! 

Au CES 2024, Segway a présenté deux élégants vélos électriques, dont l’un ressemble à une moto électrique. Outre un design plutôt cyberpunk, le Xafari et le Xyber apportent des technologies très intéressantes aux deux-roues.

Avec les dernières avancées en matière de batteries, de plus en plus d’entreprises de mobilité s’aventurent dans le domaine des deux-roues électriques. Segway a fait son entrée dans ce segment en dernier avec un puissant scooter électrique E300SE. Il se lance aujourd’hui sur le marché des vélos électriques élégants.

Les vélos électriques redéfinissent l’aventure tout terrain

Segway Xafari et Xyber représentent une avancée significative dans l’innovation en matière de vélos électriques. Ils incarnent l’engagement de la marque à fournir une technologie de pointe et des performances inégalées à nos utilisateurs. Avec des fonctions réglables, une stabilité remarquable et une connectivité avancée, ces VAE redéfinissent les aventures tout-terrain. »

Tout-terrain, ces VAE intègrent plusieurs fonctions intelligentes. Parmi elles, le système Active Scene Perception, qui, selon Segway, ajuste les paramètres du vélo en fonction de la perception de l’état de la route. Cela signifie que le vélo utilise une série de capteurs pour s’adapter à son environnement et qu’il verrouille le vélo, allume/éteint les phares si nécessaire.

Ils s’intègrent également à des applications mobiles pour suivre en temps réel différentes données. Notamment le kilométrage, la vitesse, les calories brûlées et la cadence de pédalage, et sont équipés d’alarmes mobiles, d’une fonction antivol GPS et d’alarmes géolocalisées.

Mais les similitudes entre les deux modèles s’arrêtent là. En effet, si le Xafari semble correspondre à la catégorie des vélos électriques, le Xyber brouille la frontière entre le vélo et la moto électriques.

Un vélo électrique polyvalent à double suspension

Commençant par le modèle le plus pratique. En fait, le Segway Xafari est un Fatbike électrique, profitant d’une conception accessible et une double suspension. Il utilise un moteur arrière de 750W qui délivre un couple de 80 Nm pour une puissance de montée et une accélération suffisantes.

Ce moteur est d’ailleurs alimenté par une batterie de 913 Wh intégrée au cadre. La société ne donne pas encore de détails sur la vitesse maximale et l’autonomie, mais elle assure que la combinaison batterie-moteur sera plus performante.

Ce vélo à l’allure imposante repose sur de gros pneus de 26 pouces qui offrent une excellente adhérence, un confort accru et une grande efficacité. Doté d’une suspension avant de 70 mm et d’une suspension arrière de 80 mm, le Xafari cible les cyclistes qui veulent un vélo électrique bien équipé pour le tout-terrain. Pour ceux qui hésitent entre un vélo électrique et une moto, il existe un modèle alliant les deux fonctionnalités.

Xyber brouille la frontière entre vélo électrique et moto électrique

Le Xyber est un mélange entre le style moto agressif du Sur-Ron et l’aspect léger d’un vélo électrique. Il reflète également l’esthétique Cyberpunk et se présente comme une machine prête pour le tout-terrain. Il est également conçu pour transporter deux personnes à la fois, ce qui est atypique pour un vélo électrique.

Le style de la Xafari est également unique, avec un cadre partiellement exposé, des sections découpées et des tubes carrés pour le bras oscillant arrière et le bas du cadre. Un phare distinctif en forme de X, une selle plate de type scrambler et un ensemble de roues à rayons chaussées de pneus larges personnalisés complètent le design.

Pour ce qui concerne la puissance, l’e-bike bénéficie d’un moteur électrique beaucoup plus puissant. Ce dernier délivre un couple instantané de 175 Nm (129 lb-pi). Aucune vitesse de pointe n’a été communiquée pour ce modèle. Toutefois, Segway indique que le moteur permet à l’e-moto d’atteindre 32 km/h en 2,5 secondes à partir de l’arrêt.

En termes d’autonomie, Segway indique que le Xyber offrira aux conducteurs un peu plus de 76 km pour une batterie de 1 140 Wh. Toutefois, le vélo peut contenir deux batteries de ce type dans son cadre ouvert. Ce qui permet de doubler l’autonomie à environ 153 km lorsqu’il est équipé d’une configuration à double batterie.

Les prix du Xafari et du Xyber n’ont pas encore été révélés. Cependant, Segway indique qu’ils devraient être mis en vente au cours du second semestre 2024.