Ce vélo cargo électrique peut transporter jusqu’à 4 enfants

La marque britannique Raleigh a annoncé la disponibilité de son vélo cargo électrique Stride 3. Ce modèle est conçu à la fois pour transporter jusqu’à 4 enfants ou des courses de 100 kg.

Les vélos-cargos électriques modifient la façon dont de nombreux citadins se déplacent. Les particuliers, mais aussi les familles, peuvent profiter de la tendance croissante en faveur des vélos électriques. Alors que le public est de plus en plus nombreux à prendre la route avec des vélos électriques, les fabricants ne cessent de produire des modèles polyvalents de plus en plus performants. Le nouveau vélo cargo électrique Stride 3 de Raleigh en est un bon exemple.

Stride 3 des capacités de transport jusqu’à 100 kg

Raleigh a toujours réussi à faire un excellent travail en suivant les dernières tendances de l’industrie du cyclisme. Le nouveau vélo cargo électrique Stride 3 s’appuie sur le Stride 2 à deux roues de la société, offrant une plateforme bien équilibrée. Il présente un design tadpole, avec deux roues à l’avant et une à l’arrière.

Construit sur un cadre en acier, le Stride 3 cargo e-bike est un peu lourd, puisqu’il pèse 75 kg. En plus, il arbore des couleurs noires et jaunes et roule sur des roues de 26 pouces.

L’e-trike comporte un bac de rangement à l’avant. Il constitue une alternative amusante et saine à la voiture familiale ou au SUV. Il offre aux clients des déplacements plus indépendants qui sont non seulement plus abordables, mais aussi plus respectueux de l’environnement.

Selon l’entreprise, le compartiment de rangement à l’avant peut supporter jusqu’à 100 kilogrammes. Ce dernier peut être configuré pour accueillir jusqu’à quatre sièges pour enfants avec ceintures de sécurité. Ce qui fait de l’e-trike le moyen de transport urbain écologique idéal pour les familles. Bien entendu, la soute peut être utilisée non seulement pour transporter les enfants, mais aussi pour transporter des courses, des colis, des fournitures de pique-nique, etc. Il existe également un porte-bagages arrière compatible MIK qui peut supporter une charge supplémentaire de 25 kg.

Le Stride 3 s’appuie sur un moteur Bosch Performance CX Cargo

Le tricycle électrique Stride 3 est propulsé par un moteur Bosch Performance CX Cargo avec une puissance de 85 Nm de couple à la demande, prêt à soutenir et à amplifier la contribution du pilote. De plus, le véhicule est livré avec un moyeu de changement de vitesse en continu Enviolo Cargo, un système destiné à fournir une puissance plus fluide. Il permet un mouvement continu entre les vitesses, vous permettant de rouler à la cadence exacte souhaitée.

Ce moteur est capable de fonctionner aussi bien en selle qu’à l’extérieur, grâce à des fonctions telles que le mode marche. Comme il s’agit d’un modèle Bosch, l’application eBike Flow propose toute une série d’options utiles. Allant de la prévention du vol à l’assistance à la conduite.

En ce qui concerne la capacité de la batterie, le vélo est équipé d’une unité de 525 watts-heure. Cette dernière est capable de fournir jusqu’à 64 km en une seule charge. Ce qui est tout à fait suffisant pour les trajets urbains quotidiens. De plus, des garde-boue intégrés et un système d’éclairage complet vous permettent de rouler en toute circonstance, de jour comme de nuit, sous le soleil ou la pluie. Les éclairages intégrés proviennent de marques réputées telles que Hermanns et AXA. Tandis qu’un antivol ART AXA Solid assure une sécurité supplémentaire.

Compte tenu de son impressionnante capacité, de son design haut de gamme et de ses performances, il n’est pas étonnant que le prix du Stride 3 cargo e-bike soit plus élevé.