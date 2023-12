Cette nouvelle trottinette électrique va-t-elle améliorer la mobilité urbaine ?

Paris, le 8 décembre 2023 – NAVEE, innovateur majeur dans les solutions de mobilité électrique, a annoncé la sortie de sa nouvelle trottinette électrique, la NAVEE V25i Pro. Conçue pour les usagers urbains, la V25i Pro offre une combinaison unique de fonctionnalités et de performances à un prix abordable.

Design compact et pliable

La V25i Pro est dotée du système DoubleFilp, un mécanisme de pliage innovant qui permet de réduire son encombrement de 66 % par rapport aux autres trottinettes électriques. Cela en fait le choix idéal pour les utilisateurs qui doivent composer avec des espaces de rangement limités.

Moteur puissant et autonomie élevée

La puissance du moteur de la V25i Pro est de 600 W (puissance nominale de 300 W) qui lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Elle dispose également d’une autonomie maximale de 25 km, ce qui la rend idéale pour les trajets quotidiens.

Confort et sécurité

La V25i Pro a des pneus de 10 pouces qui offrent une conduite confortable et stable. Elle dispose également d’un système de freinage double avec frein E-ABS à l’avant et frein à tambour à l’arrière, qui garantit des arrêts sûrs et contrôlés.

Un prix abordable

La NAVEE V25i Pro est disponible au prix de 349 €. C’est une option abordable et pratique pour les déplacements domicile-travail.

Bryan Bai, co-fondateur de NAVEE, a déclaré : « Alors que les paysages urbains continuent d’évoluer, nos modes de transport devraient le faire également. La NAVEE V25i Pro n’est pas simplement une trottinette électrique ; c’est un symbole de libération, de durabilité et d’adaptabilité. Nous croyons en l’autonomisation des individus pour naviguer facilement dans leurs villes, et la V25i Pro le fait en offrant une solution économique, écologique et pratique pour les déplacements quotidiens. »

La NAVEE V25i Pro est disponible dès aujourd’hui chez les partenaires NAVEE.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.