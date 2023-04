Voici le VTT électrique le plus léger jamais conçu !

Giant est passé à un niveau supérieur avec son Trance X Advanced E+ Elite, un VTT électrique léger. Ce VTT électrique, doté d’une puissance maximale, est bourré de technologie.

Pendant un certain temps, la catégorie « VTT électrique léger » inclut un certain nombre de modèles combinant un poids relativement faible et un couple quelque peu réduit. Ils adoptent une tendance que l’on appelait il y a quelques années les « minimal-assist bikes ». Jusqu’à présent, Giant n’est apparu dans aucune des deux catégories mentionnées. Aujourd’hui, le fabricant présente sa propre interprétation de ce type de vélo électrique avec le Trance X Advanced E+ Elite.

Un VTT électrique léger, mais puissant

L’objectif de Giant avec ce vélo consiste à supprimer le compromis de la catégorie des VTT électriques légers. Ou, du moins, de modifier l’équilibre. Giant affirme qu’il s’agit du VTT électrique le plus léger au monde. La plupart des autres VTT électriques s’appuient sur un moteur plus petit qui consomme de l’énergie à un rythme plus lent. Cela permet d’alléger le poids total, mais aussi de réduire le couple maximal.

Toutefois, ce VTT électrique utilise un moteur puissant co-développé avec Yamaha. Ce dernier offre jusqu’à 85 Nm de couple, à égalité avec les eMTB les plus puissants du marché, mais à un poids beaucoup plus léger.

Plutôt que de lésiner sur la puissance du moteur, Giant affirme avoir économisé 4 kg en utilisant une technologie de batterie révolutionnaire. La firme a utilisé une cellule de batterie de 400Wh qui ne pèse que 2,3 kg.

Cette dernière marque également le lancement de la nouvelle production de batteries neutres en CO2 de Giant. Dans le cadre de son engagement à réduire l’impact environnemental, Giant n’utilisera que des batteries de vélos électriques provenant d’une usine neutre en CO2.

Pour gagner du poids, Giant a utilisé son matériau composite avancé pour construire le cadre.

Giant a chargé le Trance X Advanced E+ de fonctionnalités

Le Trance X Advanced E+ Elite ne se contente pas d’offrir une nouvelle technologie de batterie sophistiquée. En fait, Giant l’a doté d’une multitude de fonctions. Une puce à bascule dans la tringlerie arrière permet d’optimiser la géométrie pour n’importe quel scénario de conduite. Elle ajuste l’angle de la tête d’un demi-degré, l’angle de la selle de 0,7 degré et la hauteur du boîtier de pédalier de 10 mm. La suspension Fox Live Valve Factory avec Live Valve aide à gérer les chocs.

Au total, ce vélo de trail agressif de 140 mm pèse 18,8 kg. Pour conserver cette sensation de vivacité et de rapidité dans les virages, Giant a opté pour une roue arrière de 27,5 pouces et une roue avant de 29 pouces. Cette caractéristique permet d’avoir des bases plus courtes de 447 mm. Le tout repose sur une suspension arrière Maestro de 140 mm et une fourche Fox 36 de 150 mm. Le capuchon supérieur peut également être remplacé pour monter des accessoires.