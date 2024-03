Incroyable : il fait le tour de France dans ce véhicule mi-vélo électrique mi-voiture : Comment a-t-il fait ?

Dans le cadre d'une initiative audacieuse, le vélo reporter Jérôme Zindy va traverser la France à bord d'un véhicule innovant, mi-vélo électrique, mi-voiture. Pendant deux mois, il partira à la rencontre des acteurs du développement des nouvelles mobilités durables.

Du 1er février au 31 mars 2024, Jérôme se lancera dans une aventure baptisée La Nouvelle Aventure Mobile. Il embarquera à bord d'un véhicule hybride, à mi-chemin entre le vélo et la voiture. A l'heure actuelle, le choix se résume à deux options : soit des vélos électriques de 20 kg, soit des voitures d'une tonne et demie. Il faut alors envisager une autre solution. Selon Jérôme, cette dernière doit répondre aux enjeux environnementaux, notamment avec les objectifs de réduction des émissions de carbone fixés par l'Union européenne pour l'année 2050.

Parcourir la France à bord d'un véhicule mi-vélo électrique, mi-voiture

Jérôme Zindy, originaire d'Alsace, va parcourir environ 3 000 kilomètres jusqu'à la fin du mois de mars 2024 sur ce qu'il appelle un « vélo augmenté ». Le véhicule qu'il utilisera au cours de son voyage est un prototype léger fabriqué en France.

Peu gourmand en énergie, durable, léger, accessible et surtout facile à réparer, ce type de véhicule présente des avantages indéniables en matière de mobilité durable. « Selon Jérôme, il s'agit là d'une simple technologie qui va à l'encontre des tendances observées dans le domaine de la mobilité durable ». « En effet, l'industrie automobile privilégie plutôt des véhicules de plus en plus lourds et complexes ».

Or le QBX Sorean ne pèse que 120 kg. Il a une vitesse de 45 km/h et une autonomie de 80 km, et peut accueillir jusqu'à deux personnes. En ce qui concerne son design, ce quadricycle insolite est couvert d'une bâche et ses portes s'ouvrent comme des ailes.

Bien que loin d'être une simple curiosité, ce véhicule hybride incarne une nouvelle approche de la mobilité, offrant une solution à la fois pratique et respectueuse de l'environnement. Pour Jérôme, qui a passé une dizaine d'années dans le monde du rallye automobile avant de prendre conscience de l'urgence écologique, ce voyage représente un changement radical dans sa vie professionnelle et personnelle.

Une nouvelle approche de la mobilité

Depuis cinq ans, Jérôme sillonne la France à vélo et en train pour réaliser des vidéos et des documentaires « à faible empreinte carbone ». Son objectif consiste à faire découvrir les régions, à mettre en avant les initiatives durables et à encourager la pratique du vélo. Par exemple, en octobre 2022, il a traversé neuf parcs naturels régionaux dans le sud de la France pour présenter les solutions développées face au changement climatique.

Au cours de son périple de deux mois, Jérôme espère démontrer qu'il existe une alternative qui répond à nos besoins tout en étant plus durable. En fait, il permet d'aller chercher les enfants à l'école, de faire des randonnées en famille le week-end « Les véhicules intermédiaires peuvent également être une solution pour transporter ses courses, ou pour les amateurs de trail qui veulent se rendre dans des endroits reculés sans polluer. »

Ils s'inscrivent parfaitement dans les enjeux de mobilité liés au monde du sport, en réduisant l'impact carbone.