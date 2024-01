Test du Engwe X20 : un fatbike tout-terrain puissant et confortable

Sorti en août 2023, le vélo électrique Engwe X20 semble séduire par son puissant moteur de 750 W et sa vitesse maximale de 50 km/h. Tient-il ses promesses et devriez-vous opter pour ce fatbike ? Voici les réponses à vos interrogations.

L’achat d’un nouveau compagnon pour ses déplacements au quotidien ou pour le plaisir ne doit pas se faire au hasard. Il implique la considération d’un certain nombre de critères de choix pour s’assurer que le véhicule choisi répond parfaitement à ses besoins. En plus de ces paramètres, il faut également tenir compte des spécificités de l’appareil à acquérir. Le but est de connaître toutes les propriétés, les fonctionnalités, les qualités et les éventuelles faiblesses du produit.

Cependant, les fiches techniques présentées par les vendeurs et les fabricants ne sont pas toujours exhaustives. Elles sont à comparer avec les performances réelles de l’engin. Des informations objectives sont alors nécessaires pour avoir une idée précise de ses points forts et de ses lacunes. Dans cet article, nous avons passé au peigne fin le vélo électrique Engwe X20 pour que vous puissiez évaluer sereinement sa pertinence. Ainsi, votre investissement sera protégé par une décision éclairée, basée sur des renseignements détaillés.

Caractéristiques techniques Puissance du moteur : 750 W

Batterie : 48 V 14,4 Ah lithium-ion

Autonomie : 76 km avec assistance électrique

Temps de charge : 7 heures

Vitesse maximale : 50 km/h

Transmissions : Shimano à 8 vitesses

Charge maximale : 150 kg

Taille des pneus : 20 x 4,0 pouces

Matériau : alliage d’aluminium

Poids : 37,2 kg

Le déballage, le montage et la présentation du vélo Engwe X20

Le colis contenant l’Engwe X20 pèse plus d’une quarantaine de kilos, une lourdeur qui est plutôt normale pour un produit de ce genre. Il renferme tous les composants et les outils nécessaires à l’assemblage du fatbike, dont un guidon déjà installé, deux pédales et deux batteries. La notice fournie est en anglais, mais elle inclut de belles images extrêmement explicites qui illustrent parfaitement les étapes à suivre. Il garantit un montage relativement simple et facile à comprendre qui ne nécessite pas les mains d’experts.

Le processus commence par l’installation de la roue avant, puis de la béquille et continue par le vissage de la potence. Il faut ensuite monter le guidon, brancher l’écran avec l’unique câble et placer les feux avant et arrière. La prochaine étape consiste en la fixation de la selle et des pédales. Enfin, il ne reste plus qu’à effectuer des points de contrôles, en s’assurant du serrage optimal de toutes les vis et de la pression des pneus.

Le design et la qualité de fabrication de l’Engwe X20

Comme tous les vélos électriques de la marque ayant déjà fait l’objet de nos tests, l’Engwe X20 se caractérise par son apparence extrêmement soignée. Il semble particulièrement robuste en raison de son poids assez élevé.

Certes, ce paramètre rend le fatbike moins maniable et moins facile à manipuler, surtout dans des conditions telles que la conduite en montée. Cependant, il confère une certaine stabilité, en particulier à des vitesses plus élevées. Il contribue également à réduire les vibrations et les secousses ressenties par le cycliste, assurant une expérience plus douce. De même, il est avantageux vis-à-vis de la capacité de charge, rendant le vélo électrique en mesure de transporter des objets lourds.

Par ailleurs, la durabilité du cadre fabriqué en aluminium favorise la longévité de l’Engwe X20. Cet élément est suffisamment résistant peut mieux supporter les contraintes liées à la conduite, aux variations de terrain et à l’utilisation quotidienne du VAE. De plus, il intègre la batterie, un emplacement considéré comme plus esthétique comparé à la fixation à l’extérieur.

En outre, le fatbike peut être plié en une forme plus compacte. Il s’agit d’une caractéristique pouvant être pratique pour le transport et le stockage dans des espaces limités. Toujours concernant le design, le vélo électrique a un routage interne des câbles, soignant son esthétique. Il dispose également d’une suspension avant et arrière pour un confort de conduite amélioré.

La selle de l’Engwe X20 est large et confortable en cuir synthétique de qualité, offrant une apparence raffinée. Celui-ci comporte aussi un petit siège passager arrière, surtout adapté aux enfants en raison de son emplacement et de la possibilité d’interférence avec les pédales. Cependant, le siège est amovible, offrant un porte-bagages fonctionnel.

Le moteur suffisamment puissant de l’Engwe X20 pour offrir une assistance au pédalage significative

La puissance de moteur à engrenages sans balais de l’Engwe X20 est de 750 W et de 1 000 W en crête. Elle est considérée comme relativement puissante pour un vélo électrique. Concrètement, elle offre une accélération rapide et permet de transporter plus de poids ainsi que de grimper des pentes raides. Grâce à elle, il est possible de profiter d’une une assistance au pédalage significative, notamment sur des terrains vallonnés ou pour des vitesses plus élevées.

En outre, le couple de 65 Nm de ce fatbike tout-terrain permet de gravir des pentes de 30° avec facilité. Il donne la possibilité de définir des vitesses cibles spécifiques, assurant un contrôle précis de la conduite.

Par ailleurs, les huit niveaux d’assistance au pédalage permettent de personnaliser le rythme, offrant une expérience fluide et sans effort. De plus, l’Engwe X20 propose une option de pilotage 100 % électrique avec une poignée d’accélérateur conforme à la réglementation européenne sur les VAE. Il possède aussi un mode Turbo, une puissance supplémentaire de la batterie pour fournir le plus haut niveau d’assistance. Cette caractéristique est particulièrement utile pour gravir des pentes raides ou obtenir une accélération supplémentaire. En revanche, le mode Éco, également proposé sur ce fatbike, économise la batterie. Il est profitable pour les trajets sur de longues distances.

La question de l’autonomie

L’Engwe X20 présente un système à double batterie innovant (14,4 Ah 48 V + 7,8 Ah 48 V), optimisant l’autonomie. Cette pièce amovible est intégrée dans la tige de selle, éliminant les rotations et conservant une forme triangulaire pour la stabilité. Ainsi, le système tire d’abord de la batterie principale, puis de la seconde, prolongeant l’indépendance du fatbike. Il promet 120 km en assistance niveau 1, jusqu’à 80 km en tout électrique, et 124 km avec pédalage. Malgré les variations de poids et de route, l’autonomie reste impressionnante, soulignant la performance et la gestion énergétique ingénieuse de l’Engwe X20.

Les autres fonctionnalités : écran d’affichage, application mobile, GPS et éclairage arrière

Même si le fatbike n’a pas d’antivol ni de verrou intégré, il comprend :

un écran d’affichage offrant un contrôle total sur le vélo électrique ;

; une application smartphone dédiée ;

une fonction GPS pour la localisation mondiale, utile pour les applications de cartographie, de géolocalisation ou de navigation ;

des éclairages avant et arrière pour la sécurité.

Lumineux et intuitif, l’écran reste visible même en plein soleil, assurant un accès facile aux données pendant la conduite. Il présente notamment des informations essentielles telles que le niveau de batterie, la vitesse actuelle, la distance parcourue et les modes de conduite.

Le prix

L’Engwe X20 coûte 1 990 euros. Il est ainsi accessible à un tarif assez abordable compte tenu de la moyenne des prix en matière de vélos électrique se situe entre 1 500 et 2 000 euros. De plus, une réduction est disponible pour les nouveaux clients sur le site officiel de la marque. Elle est fixée à -2 % avec le code Newengweeu. Pour ce même coût, deux coloris sont proposés : gris et noir.

Si vous souhaitez optimiser vos économies pour l’achat d’un vélo électrique de la marque Engwe, vous pouvez utiliser d’autres codes de réduction. Avec « DeliaKOL30OFF », par exemple, vous avez l’occasion de profiter d’une remise de 50 euros sur les modèles EP-2PRO, T14, S6, O14 et Y10. Le discompte sera de 100 euros si vous préférez opter pour une sélection premium, incluant :

le C20 PRO ;

l’ENGINE PRO ;

l’ENGINE X, X26, X24, X20, M20, M20 (version double batterie) ;

le L20 ;

le P26 ;

l’E26.

Ces offres spéciales vous permettent d’allier la qualité reconnue d’Engwe avec des économies significatives. Rendez-vous sur le site de la marque pour découvrir ces vélos électriques de haute performance à des prix avantageux grâce à ces codes exclusifs.

D’autres accessoires peuvent être achetés sur la même plateforme, dont des casques de protection ou des cadenas de vélo. À titre d’information, les dispositifs antivol et les garde-boues sont généralement des outils nécessaires à la protection du fatbike. Il est essentiel de bien équiper son VAE pour en profiter au maximum le plus longtemps possible.

Notre verdict

L’Engwe X20 se distingue comme un vélo électrique bien conçu avec des caractéristiques impressionnantes. Son cadre en aluminium offre légèreté, durabilité et esthétique, tandis que le moteur puissant de 750 W, avec des options de mode Turbo et Eco, promet des performances robustes. Le système de double batterie, combiné à une gestion énergétique intelligente, offre une autonomie appréciable, atteignant jusqu’à 120 km en assistance.

Le freinage hydraulique, les huit vitesses de la transmission et la présence de l’éclairage avant et arrière garantissent une conduite sûre et polyvalente. De plus, le capteur de couple améliore l’expérience de pédalage en ajustant la puissance du moteur de manière naturelle.

L’écran intuitif fournit des informations cruciales en temps réel. La connectivité smartphone avec une application dédiée et le GPS intégré ajoutent une dimension moderne à l’expérience de conduite. Cependant, l’absence de fonctionnalités antivol intégrées peut être considérée comme une lacune.

La selle large en cuir synthétique offre un confort appréciable, bien que le siège passager arrière soit limité par sa position. En résumé, l’Engwe X20 allie performance, autonomie étendue et fonctionnalités modernes. Il constitue un choix attrayant pour les amateurs de vélos électriques polyvalents.

Grande autonomie

Excellente finition

Confortable

Pliable

Abordable