Test du Wegoboard FLY770 : le vélo électrique pliant au meilleur rapport qualité-prix ?

Nous avons fait le test du mini-vélo électrique FLY770 de Wegoboard qui se distingue par sa légèreté, sa compacité et sa facilité de transport. Il constitue le partenaire idéal pour tous les déplacements quotidiens.

Le FLY770 est l’un des vélos électriques pliants les plus intéressants du marché. Il combine un style attrayant, des roues de 16 pouces et des dimensions adaptées aux besoins urbains. Mais, il ne se contente pas d’avoir un look funky pour satisfaire l’œil d’un designer, tout a été conçu pour offrir une meilleure expérience de conduite. Découvrez dans cet article ce que le dernier-né de la gamme de vélos électriques de Wegoboard a à offrir.

Caractéristiques techniques Vitesse max imale : 25 km/h

Autonomie maximale : 35 km

Puissance moteur : 250 W

Poids : 20 kg

Charge maximale : 120 kg

Temps de charge : 3 à 4 heures

Test Fly770 : un vélo électrique léger et polyvalent

Commençons ce test par le design du Fly770. En fait, ce VAE pliant est un peu classique, avec un look plutôt simpliste. Il dispose d’un cadre bas, lui conférant un caractère mixte. En fait, ce vélo électrique pliant convient aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Pas besoin de soulever la jambe pour monter sur le vélo, ce qui signifie que vous pouvez le conduire en robe ou en jupe sans crainte.

Son cadre se compose d’un alliage d’acier, ce qui le rend à la fois léger et plus résistant. Par ailleurs, ce vélo électrique intègre un large écran sur son guidon. Il permet de visualiser la vitesse momentanée, l’autonomie restante de la batterie, le nombre de kilomètres parcourus. Il comprend également de garde-boue larges à l’avant et assez court à l’arrière.

Test du vélo électrique Fly770 : performances

Continuons ce test en présentant les performances du Fly770. À l’instar de la majorité des VAE urbains disponibles sur le marché, ce modèle pliant est propulsé par une motorisation de 250W. Celle-ci se trouve dans son moyeu arrière et lui assure une vitesse de 25km/h maximum. Une performance idéale pour un usage urbain, étant donné que la réglementation en vigueur en France stipule que cette vitesse ne doit pas être dépassée par les NVEI.

Pour son alimentation, Wegoboard lui intègre une batterie d’une capacité de 7,8 Ah. Cette dernière lui permet de parcourir 35 km. En revanche, cette autonomie est rarement atteinte en pratique, à condition de ne pas optimiser l’utilisation de la batterie.

Mais si l’autonomie ne constitue certes pas un atout majeur du Fly770, notre test a révélé que l’autonomie varie beaucoup en fonction du mode d’utilisation. Par exemple, le navetteur a besoin de peu d’autonomie : il suffit de recharger la batterie quand il est au bureau et de partir avec une batterie bien remplie le soir. Inutile de la recharger au bureau si le voyage n’excède pas 35 km.

En revanche, pour ceux qui souhaitent parcourir beaucoup de kilomètres sans avoir les yeux rivés sur l’écran, il vaut mieux opter pour un autre modèle.

Test Fly770 : confort

En ce qui concerne le confort, le vélo électrique Fly770 ne dispose pas de suspensions. Vous ressentirez donc les aspérités de la route. Toutefois, la conduite se révèle très agréable sur la majorité des axes urbains. Aussi, sa prise en main se fait rapidement, même pour les novices.

Par ailleurs, l’assistance électrique se montre fluide et réactive. Elle évite les coups d’accélérateur brutaux susceptibles de faire déraper. Les 3 modes d’assistance s’adaptent bien au style de pédalage de l’utilisateur.

Avec ses 20 kg, le nouveau modèle de VAE de Wegoboard se caractérise par son poids plume. En outre, le Fly770 se replie en un clin d’œil pour être transporté partout grâce à son guidon amovible. Grâce à son système de pliage rapide et sa légèreté, ce vélo électrique se transporte partout et se range aisément, même dans un espace réduit. Voilà bien un modèle citadin pour tous les petits déplacements.

Fly770 : notre verdict

Pour résumer, le vélo électrique Fly770 présente deux avantages majeurs : son poids et son prix. Il s’agit d’un petit vélo de ville électrique agréable, dont les performances semblent assez courantes. Cependant, il se distingue vraiment des autres par son poids et son prix.

Son poids de 20 kg associé à un guidon pliant permet de le transporter facilement partout. Besoin d’une solution pour parcourir vos derniers kilomètres en métro ? Optez pour le Fly770.

Quant au prix, il faut dire qu’il est très, très alléchant pour un modèle aussi citadin… Bien inférieur à 1 000 €, garanti 2 ans avec un SAV, il s’agit du genre d’investissement qui se justifie – sans compter les primes liées pouvant aller jusqu’à environ 600 € pour un vélo électrique. Bref, le Fly770 vaut le coup d’œil pour ceux qui sont à la recherche d’un petit vélo électrique idéal pour la ville.

Seulement, il faut éviter de rouler sur les routes accidentées, même si le confort de conduite et le contrôle se révèlent très impressionnants pour un petit vélo de ce type. Par ailleurs, ce VAE de ville appartient à une marque française connue pour ses performances.

Rapport qualité/prix excellent

Facile à transporter grâce à son poids léger et à son caractère pliable

Conception simpliste

Conception - 9.3 Performance - 9 Conduite - 8.5 Prix - 9 9 Conception : Robuste. Performance : Moteur assez puissant pour sillonner la ville. Conduite : Confortable. Prix : Meilleur rapport qualité prix. User Rating: Be the first one !