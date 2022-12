[Test] Eleglide Citycrosser : le meilleur vélo électrique pour la ville ?

Le célèbre fabricant de vélos électriques Eleglide a lancé une alternative écologique au transport urbain : Citycrosser. Ce vélo électrique dispose d’un écran de 1,75″, d’un moteur de 250W, mais surtout d’un capteur de couple.

Eleglide ne cesse d’étoffer son catalogue de vélos électriques. La marque cherche à proposer des produits de qualité au grand public. Le Citycrosser fait partie des derniers modèles qu’il a lancés. C’est le compagnon idéal pour se balader en ville tout en respectant l’environnement. Découvrons ce modèle dans ce test.

Caractéristiques techniques Moteur : 250W

Batteries : 360 Wh, 36V

Temps de charge : 6,5 heures

Autonomie : 75 km

Capacité de charge maximale : 120 kg

Poids : 22 kg

Vitesse d’assistance maximale : 25 km/h

Modes d’assistance : 5

Nombre de vitesses : 7

Freins : disque mécanique

Normes de résistance : IPX4

Eleglide Citycrosser : l’esthétique et ergonomie

L’Eleglide Citycrosser compte parmi les meilleurs vélos électriques urbains. Il est proposé à environ 1 000 € et présente des caractéristiques exceptionnelles que l’on ne trouve généralement pas sur les vélos électriques de ce prix.

Côté esthétique, ce vélo attire tous les regards avec son cadre élégant et arrondi en alliage d’aluminium. Il jouit d’une belle finition blanc semi-mat et noire, ce qui le rend facile à nettoyer. Sa potence combinée avec des roues fines et un poids léger de 22 kg rappelle un vélo de course.

Ce vélo électrique se démarque également par sa selle décente et ses garde-boue bien ajustés. En outre, la batterie, les câbles et la plupart des composants indispensables à l’assistance électrique ont été intégrés au cadre. Voilà un excellent moyen d’assurer l’esthétique et surtout la longévité des systèmes électriques. Sachez que pour ce prix, rares sont les vélos électriques qui présentent ce type d’intégration.

Un vélo électrique pratique

Le Citycrosser comprend un écran LCD compact et lumineux. Disposé sur le côté gauche de son guidon, il permet de visualiser différentes informations relatives à la conduite. Notamment la vitesse engagée et le niveau de charge de la batterie.

De plus, ce vélo électrique comprend un porte-bagages très solide pouvant supporter une charge maximale de 18 kg, ce qui le rend encore plus agréable à utiliser en ville. Il dispose d’une manivelle à simple rangée, d’une roue libre 14-28T à 7 vitesses entraînée par un dérailleur arrière Shimano Tourney, et de freins à disque mécaniques.

Par-dessus tout, le Citycrosser bénéficie d’un indice IPX4, on peut donc braver quelques flaques d’eau sans souci.

Eleglide Citycrosser : performance du moteur

Côté performances, Citycrosser utilise un moteur sans balais situé dans la roue arrière. Il produit un couple de 45 Nm et une puissance de 250 W, comme l’exige la loi. Cette puissance suffit amplement pour parcourir sans effort toutes les rues parisiennes. En revanche, ce vélo n’a pas réussi à démarrer en côte.

Mis à part ce détail, ses capteurs de cadence et de puissance sont tout à fait corrects. Ces capteurs sont capable d’identifier avec précision la force appliquée sur les pédales et d’activer le moteur instantanément.

Les modes du vélo comprennent un niveau 0 « sans aucune assistance » et un niveau 5 « avec assistance maximale ». À gauche de l’écran se trouvent des boutons permettant de changer de mode. La vitesse optimale d’assistance comme pour tous les vélos électriques en France est fixée à 25 km/heure. Il est toutefois possible de débloquer une vitesse supérieure à 32 km/heure.

Eleglide Citycrosser : autonomie de ce vélo de ville

Le dernier né de la gamme du célèbre fabricant dispose d’une batterie de 10,4 Ah et 36 V. Cette batterie garantit une autonomie de moins de 70 km avec un minimum de pédalage assisté. Les performances sont également excellentes si vous souhaitez rouler avec une assistance maximale. Lors de nos tests, nous avons réussi à dépasser les 50 km d’autonomie, ce qui représente un objectif pas mal.

Amovible, cette batterie peut être rechargée de manière totalement indépendante du vélo. Pour l’enlever, il faut utiliser la clé qui se trouve dans l’emballage. Cependant, le chargeur de 84 W fournit des charges plus lent. En effet, il faudra environ 6-7 heures pour passer de 0 % à 100 %.

Expérience conduite fluide

Bien sûr, les férus du bien-être n’ont pas à s’inquiéter de ce vélo, car il est en fait assez confortable. Notez bien qu’il n’est pas incroyablement confortable, mais idéal pour une conduite active.

D’abord, la position de conduite est détendue et un peu droite. Cette position permet de bénéficier d’un élan considérable, donc si vous aimez rouler vite et à fond, vous ne serez pas mécontent !

Le Citycrosser repose sur 2 pneus increvables, qui sont capables de résister aux coups et d’absorber les irrégularités du terrain. Avec un diamètre de 27,5 pouces et une largeur de 1,5 pouce, ces pneus sont plus fins que ceux de nombreux vélos. Ils offrent beaucoup moins de friction et un rythme supplémentaire, ce qui permet de rouler plus vite.

Ce vélo cyclomoteur électrique dispose d’un dérailleur qualifié Shimano à 7 vitesses. Avec l’aide du dérailleur, vous pourrez profiter d’un voyage plus rapide. Sans oublier les deux disques de frein et le système de freinage automatique, ce qui permet au vélo de freiner facilement.

Si vous envisagez d’acheter l’Eleglide pour vous rendre au travail ou pour sortir sillonner des sentiers forestiers, alors vous trouverez peut-être que ce vélo électrique est un excellent investissement ! Grâce à sa commodité combinée à une dynamique très agréable et perceptible, ce vélo constitue l’équipement parfait pour tous ceux qui ne veulent pas faire de folies en plein air.

Eleglide Citycrosser : ses limites

Bien que sa conception ressemble plus à un vélo de trekking qu’à un vélo de ville ordinaire, il ne correspond pas à un parfait vélo tout-terrain. En fait, il se caractérise par une fourche rigide et des pneus d’usine peu adaptés au tout-terrain.

Avec le Citycrosser, Eleglide a su apprendre de ses erreurs en ajoutant un panier avant et des garde-boue. Toutefois, le vélo ne comporte ni sonnette, ni antivol, ni feu arrière qui sont pourtant indispensables. Il faut ainsi ajouter ces accessoires obligatoires par soi-même. Plus que ces omissions, le panier avant interpelle, car il ne comporte pas de bordure ni de système d’attache. On est loin du panier pratique et optimisé des autres modèles de la marque.

On reproche aussi à ce vélo électrique l’absence de suspension, la rigidité de la selle qui risque de vous faire souffrir lors des déplacements. A cet effet, il faut acheter un coussin de selle supplémentaire ou bien remplacer la selle directement.

Verdict

Après ce test, l’Eleglide Citycrosser pourrait-il vraiment être l’investissement judicieux ? Le vélo Eleglide Citycrosser jouit d’un excellent rapport qualité-prix. Il a fait ses preuves en termes de performances et de conduite.

Le fabricant a fait un bon travail en fusionnant une géométrie de randonnée avec un vélo de ville agile assez fiable. Le Citycrosser représente une bonne option à considérer si vous vous rendez au travail ou si vous souhaitez aborder les escapades du week-end avec l’intention de rechercher une balade agréable.

Nous regrettons cependant que Eleglide n’ait pas su tirer les leçons de ses anciennes erreurs. Notamment un montage fastidieux ainsi que l’absence d’accessoires imposés par la loi. En fait, il faut compter un supplément de 50 euros pour l’achat d’un feu arrière, d’une sonnette et d’une selle confortable.Pour conclure, pour 1000 euros, c’est le modèle idéal pour tous ceux qui ont besoin d’un vélo puissant et fiable pour rouler sur les routes asphaltées.

Assistance au pédalage avec détection du couple

Batterie intégrée

Poids raisonnable

Capacité de la batterie inférieure à celle de certains concurrents

Freins à disque mécaniques

Design et Ergonomie - 7 Performance - 7 Rapport Qualité-Prix - 6 6.7 Design et Ergonomie : vélo électrique urbain très élégant. Performance : batterie et moteur puissant. Rapport Qualité / Prix : dépourvu de la plupart des accessoires nécessaires, il faut payer pour en bénéficier.