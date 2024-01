Ce scooter électrique français sort l’artillerie lourde pour être plus pratique

Ce nouveau scooter électrique français repousse les limites de la praticité grâce à sa batterie amovible. En fait, cette évolution facilite grandement le transport pour la recharge, en particulier pour les personnes vivant en appartement ou en étage.

Easy-Watts démontre clairement son engagement en faveur de l’innovation et de la satisfaction des clients. Avec l’e-Trax Air, la marque française ouvre la voie à une conduite urbaine électrique plus pratique, plus accessible et mieux équipée. Doté d’une batterie amovible, ce scooter électrique français ouvre une nouvelle ère pour ceux qui recherchent une mobilité électrique sans compromis.

Ce scooter électrique français marque une avancée considérable en matière de praticité

Easy-Watts répond à une préoccupation majeure des utilisateurs urbains : la recharge. En effet, le modèle précédent, bien que loué pour ses performances, souffrait du fait que sa batterie n’était pas amovible. Quant au dernier modèle, baptisé e-Trax Air, il remédie à cette contrainte en intégrant une batterie amovible. Il transforme ainsi la façon dont les utilisateurs abordent la recharge de leur scooter électrique.

Cette innovation n’est pas un simple ajout superficiel, mais une réponse pragmatique aux besoins des utilisateurs urbains. Cette batterie amovible pèse désormais 22 kilos, contre 52,6 kg dans la version précédente, ce qui constitue une solution pratique pour les personnes vivant en appartement. Grâce à cette caractéristique, les obstacles liés à la recharge sont réduits, ce qui offre une plus grande flexibilité dans le choix des lieux de recharge.

Le compromis entre poids et performances

Bien que la batterie amovible soit une avancée majeure, easy-Watts a dû jongler avec le compromis entre poids et performances. En effet, la nouvelle batterie d’une capacité de 4 kWh, est moins puissante que la version non amovible ( 117 Ah ). Ce compromis permet d’obtenir une autonomie de 100 km, contre 130 km pour la version précédente.

Malgré la réduction de la capacité de la batterie, l’e-Trax Air conserve un éventail impressionnant de performances et de fonctionnalités. Le moteur d’une puissance de pointe de 5600 W garantit une conduite souple et réactive. La recharge, qui nécessite désormais 9 heures contre 5 heures pour le modèle précédent, reste raisonnable grâce à la batterie amovible.

Outre les améliorations techniques, easy-Watts surprend également sur le plan financier. L’e-Trax Air coûte désormais 4.599 euros, une différence de prix significative de 1400 euros.

Un équipement haut de gamme

Bien qu’il soit proposé à un prix réduit, easy-Watts ne lésine pas sur l’équipement. Le siège biplace, l’écran digital avec mode jour/nuit, la prise USB 5V dans le coffre, le démarrage sans clé, la trappe anti-effraction et le pare-brise de protection sont autant d’éléments intégrés. L’éclairage LED, la marche arrière et les freins à disques hydrauliques avant et arrière complètent la liste des équipements. Elles offrent aux utilisateurs un ensemble complet à un prix plus attractif.