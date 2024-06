Alerte ! Le Kairos, le scooter électrique français qui ne vous laissera pas tomber !

Élaborés pour se déplacer rapidement en ville, les scooters à trois roues existent depuis longtemps. Toutefois, le Kairos est un scooter électrique qui change la donne et ne fait pas tomber. C'est un moyen de transport qui vous évitera de chuter en cas de virage mal négocié.

Il a été conçu par l'association française Sirems. C'est un véhicule fiable et sécurisé fait pour vos déplacements en zone urbaine. Voici ce qu'il en est.

Le scooter électrique Kairos, un drôle d'engin à 3 roues

Le fait de se déplacer dans un espace urbain est habituellement compliqué. Il faut faire attention aux piétons et aux autres véhicules tout en tenant à sa propre sécurité. Donc, c'est souvent un vrai casse-tête de se mouvoir d'un endroit à un autre sans être organisé.

Cependant, le scooter électrique Kairos peut être d'une grande aide vu qu'il vient renforcer votre sentiment de sécurité étant donné sa configuration. C'est un moyen de transport pourvu de 3 roues.

Elles compensent l'inclinaison du conducteur quand il monte sur cette drôle de bécane. Les deux roues principales sont bien maintenues au sol pour que le scooter ne bascule pas en cas de virage à grand angle. Elles ne se trouvent pas à l'avant, mais sont placées à l'arrière. Cela accentue la stabilité de ce véhicule.

Une configuration bien pensée

Le scooter électrique Kairos ressemble en apparence à un moyen de transport futuriste. Mais en dehors de cela, c'est surtout un engin mobile sécurisé. En fonction du poids de son conducteur, le centrage de masse est positionné vers l'arrière. Cela améliore la propulsion des deux roues motorisées du véhicule.

Inversement aux autres véhicules de cette catégorie, en plus d'être performant, le Kairos est fiable. Sa stabilité repose véritablement sur la solidité de ses roues. C'est pourquoi l'expérience de conduite ressentie est singulière.

Le scooter électrique qui ne fait pas tomber, possède un système de compensation inédit

Des éléments techniquement innovants sont intégrés dans le scooter électrique Kairos. C'est d'abord la présence du système de masses latérales qui permet d'éviter la chute en virage alors que cet engin n'est doté que d'une seule roue à l'avant. Il est présent de part et d'autre du véhicule, ce qui l'équilibre.

C'est un peu comme un contrepoids qui empêche le Kairos de se renverser. Par conséquent, une fois sur route, lorsque l'on incline l'engin à droite, la masse située à gauche va descendre. Puis, celle de droite se relève. Le conducteur quant à lui est maintenu en position.

Se déplacer en ville en utilisant ce moyen de transport est agréable puisqu'il est aérodynamique. Les chocs sont absorbés par les panneaux latéraux. Quand il faut faire face à une inclinaison sur route, il est possible qu'ils entrent en contact avec le bitume. Mais le véhicule ne basculera pas.

Un véhicule qui joint l'utile à l'agréable

Sinon, chaque élément qui compose le Kairos a une fonction pratique. Si les panneaux latéraux assurent la stabilité et procurent plus de sécurité et de confort lors de la conduite, ils ont une autre fonction. En effet, ils peuvent servir de sacoches pour transporter des objets.

Selon l'association française Sirems, des tests et une démonstration des performances du Kairos sont prévus au cours du premier trimestre de l'année prochaine. Mais c'est encore à confirmer. On ignore encore quand est-ce que ce modèle sera commercialisé. Mais en termes de prix, rien ne change, il est toujours prévu que cet engincoûte un peu moins de 30 000 euros.

