Rendez votre vélo « intelligent » avec ce petit accessoire discret 

Que ce soit pour une sortie tout-terrain ou un entraînement intensif, la plupart des cyclistes recherchent un moyen intelligent pour améliorer leur pratique de vélo. Parmi les accessoires conçus pour rendre plus agréables les randonnées figurent le Cycplus M2.

Cycplus M2 constitue le compagnon idéal pour rendre intelligents tous les déplacements à vélo. Ce compteur avancé se distingue par son élégant design noir. En outre, il est doté d’un certain nombre de fonctions clés conçues pour améliorer l’expérience du cyclisme. Zoom sur quelques-unes d’entre elles.

Un écran circulaire de 2,5 pouces

Le Cycplus M2 se démarque de la plupart des compteurs du marché par son design circulaire. Il s’agit d’un appareil assez compact et léger qui ne vous distraira pas de votre promenade à vélo. Il ne pèse que 68 g et ne mesure que 69 mm de diamètre.

En outre, le M2 embarque un écran LCD rétroéclairé mesurant 2,5 pouces . Ce dernier se révèle plus large que la plupart des ordinateurs de vélo. Par ailleurs, cet écran a été conçu en verre trempé pour éviter tout risque d’éraflure causée par les ongles

De plus, l’écran antireflet favorise la conduite en plein soleil. Sans oublier que cet accessoire intelligent est classé IPX6, le cycliste ne court aucun risque lorsqu’il fait du vélo sous la pluie.

Fourni avec une antenne GPS

Le CYCPLUS M2 utilise une antenne GPS active. Celle-ci permet une meilleure réception des signaux et un positionnement plus rapide qu’une antenne passive ordinaire. Grâce à la puce GPS ublox, la sensibilité de réception est plus élevée, ce qui réduit le temps de positionnement et améliore la précision. En fait, cette puce peut prendre en charge jusqu’à quatre systèmes de navigation satellitaire mondiaux.

En outre, l’ordinateur GPS sans fil bénéficie d’une très grande capacité de batterie de 1100mAH avec une faible consommation d’énergie. Une charge complète peut durer plus de 30 heures, permettant ainsi de rouler longtemps.

Compatible avec les capteurs ANT+

Fixé sur votre guidon de votre vélo, ce système intelligent vous permet de visualiser immédiatement votre vitesse et d’autres données. Celles-ci comprennent l’altitude, la vitesse moyenne, la pente, le compteur de voyage, l’odomètre et bien plus encore.

Comme le M2 prend en charge les capteurs ANT+, il est possible de synchroniser les données des trackers Garmin ou Fitbit. Ensuite, les données peuvent être téléchargées et analysées ou partagées avec d’autres personnes. Il suffit de télécharger XOSS sur un téléphone et de l’associer au M2 par Bluetooth. Cela permet de tenir un journal de vos excursions à vélo grâce à des services tels que Strava. Vous pouvez également utiliser ces données pour vous aider dans votre programme d’entraînement.