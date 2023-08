Apple Watch Ultra 2 et Pixel Watch 2 ont un point commun qui vous ravira

Dans un récent rapport, il s’avère que les montres connectées perdront du poids. Cette nouvelle s’appliquera notamment chez Apple et Google dont les produits phare sont justement la Pixel Watch 2 et l’Apple Watch Ultra 2.

Le modèle actuel de Pixel Watch pèse 36 grammes sans son bracelet, car son boîtier est en acier inoxydable, et l’Apple Watch Ultra pèse 61,3 grammes, car elle est faite de titane. Mais, selon 9To5Google, ce matériau sera bientôt remplacé par un autre afin d’alléger la Pixel Watch 2.

La nouvelle version de la Pixel Watch de Google en aluminium

Afin de réduire sensiblement le poids de la Pixel Watch 2, son boîtier sera fabriqué en aluminium. Ce matériau est plus léger. Ce qui permettrait de mieux concurrencer les autres marques. En effet, la première version de la Pixel Watch est un poids lourd sur le marché des smartwatch Android tout comme l’Apple Watch Ultra. Mais si l’entreprise de production opte pour une construction en aluminium, la Pixel Watch 2 pourrait avoir un poids plus proche de celui de la Fitbit Sense 2, qui pèse à peine 26 grammes.

Ces quelques grammes en moins ne semblent peut-être pas très importants. Mais sur le long terme, une grande différence est palpable pour le consommateur. En effet, une montre connectée plus légère est nettement plus confortable à porter plutôt qu’un modèle qui pèse lourd sur le poignet. C’est en fait l’idéal pour faire de l’exercice ou dormir. Cependant, l’aluminium est un métal plus mou que l’acier inoxydable. Ce qui rendrait la Pixel Watch 2 plus sensible aux rayures et aux chocs.

L’Apple Watch Ultra 2 sera également au régime !

Du côté d’Apple, très peu d’informations filtrent concernant la future Apple Watch Ultra 2. Mais ce qui est sûr, c’est le fait qu’elle aura un » poids réduit « selon Setsuna Digital. Et étant donné qu’un article mentionne déjà qu’Apple « activement la technologie de l’impression 3D » selon Ming-Chi Kuo, il est fort à parier que « certaines des pièces mécaniques en titane » de l’Apple Watch Ultra pourraient être remplacées par des matériaux imprimés en 3D sur le nouvel appareil.

Mais l’entreprise elle-même n’a pas encore dévoilé d’informations réellement prouvées sur sa nouvelle smartwatch. La présentation de l’Apple Watch Ultra 2 sera donc une surprise comme la Pixel Watch 2. Il est toutefois certain qu’Apple ne construira pas une montre en plastique. L’aluminium est une meilleure alternative.

Des suppositions perspicaces

Le rapport de 9To5Google ne contient pas d’autres informations spécifiques sur la prochaine Pixel Watch 2 ou la prochaine Apple Watch Ultra 2. Mais, comme la Pixel Watch originale est composée à 80 % d’acier inoxydable recyclé. Il est souhaitable que le modèle suivant soit aussi solide et avec un dos redessiné afin d’être plus confortable.

Et il en va de même pour le modèle de montre outdoor d’Apple. Mais le mystère reste entier. Heureusement, vous n’aurez pas à attendre très longtemps pour en savoir plus. La Pixel Watch 2 et l’Apple Watch Ultra 2 devraient être lancées dans le courant de l’automne 2023.