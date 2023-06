Pourquoi la Pixel Watch 2 sera la meilleure montre de l’année !

L’actuelle Pixel Watch de Google offre un matériel de qualité et un logiciel gratifiant, mais son autonomie laisse à désirer. Sans compter que les fonctions de suivi de la santé sont manquantes sur ce modèle. Cependant, le leak mentionnant la sortie de la Pixel Watch 2 pourrait bien tout changer.

Selon 9to5Google, Google abandonne le processeur Exynos de Samsung qui équipe la Pixel Watch et dotera sa future smartwatch d’une puce de la série W5 de Qualcomm. Mais ce n’est pas la seule nouveauté annoncée.

L’installation d’une puce plus performante

Le remplacement de la puce Exynos de la Pixel Watch par une puce Qualcomm Snapdragon W5 est une excellente nouvelle. Non seulement pour que l’héritage de Google se perpétue, mais pour que ce processus se fasse de manière positive.

Annoncés en juillet dernier, le Snapdragon W5 et sa version Plus sont basés sur un processus de fabrication de 4 nm. Alors que la puce Exynos de l’actuelle Pixel Watch est basée sur un processus de 10 nm. Il s’agit d’une grande différence, qui donnera une puissance considérable à la Pixel Watch 2 selon ce leak.

Les performances de la nouvelle montre connectée de Google seront donc plus poussées. Et des fonctionnalités supplémentaires telles que la détection permanente des problèmes de santé pourront aisément mesurer vos constantes. Et cela, sans entamer grandement le niveau de la batterie.

Une autonomie rééquilibrée

Le leak mentionne également que Qualcomm a promis une augmentation de 50 % de l’autonomie de la batterie de la Pixel Watch 2 d’une génération à l’autre avec la série Snapdragon W5. C’est là un rééquilibrage fortement souhaité.

Parce que de nombreux utilisateurs ont affirmé qu’il est difficile de devoir prendre le temps de recharger le modèle actuel. Dès que le GPS ou le mode surveillance du sommeil sont activés, la Pixel Watch se décharge très rapidement. Ce n’est pas pratique pour un usage sur une longue période de temps.

Voilà pourquoi, les attentes vis-à-vis des performances de la puce Snapdragon W5 sont nombreuses. Il serait donc intéressant de voir comment Google exploite cette supériorité. Sur le papier, cette nouveauté devrait même offrir l’occasion de rivaliser avec les Apple Watch.

Une amélioration de bonne augure pour l’écosystème Wear OS

Wear OS est resté à la traîne pendant des années. Et ce n’est qu’après la fusion de Tizen OS avec Samsung que le développement du système s’est vraiment accéléré. Seulement, avec la prochaine mise à jour de Wear OS 4, Google se démarquera véritablement. En raison du fait qu’à part Fossil et Mobvoi, ce sera le 3ème fabricant de smartwatch qui s’alliera à Qualcomm.

Et c’est une grande opportunité à saisir pour le leader mondial. Les faiblesses de la Pixel Watch du présent pourront être supplantées. Et grâce à l’expérience des marques partenaires de ce réseau, les améliorations de la version 2 de la Pixel Watch en feront une meilleure montre connectée par rapport à son prédécesseur selon ce leak. Et elle sera équipée d’un nouveau capteur (cEDA) pour la détection du stress, un profilage du sommeil amélioré, ainsi que d’un capteur de température de la peau au poignet.